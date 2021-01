Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Existen numerosas aplicaciones de mensajería, desde Facebook Messenger hasta WhatsApp , pero si te importa la privacidad y la seguridad, es Signal lo que quieres descargar.

Es posible que Signal no sea tan conocido como WhatsApp, propiedad de Facebook, pero tiene algunas características brillantes, excelentes opciones de privacidad y recopila datos de usuario mínimos.

Esto es todo lo que necesita saber sobre Signal, cómo funciona, cómo lo configura, qué funciones ofrece y algunos consejos y trucos para comenzar.

Signal utiliza un cifrado de extremo a extremo que funciona con el Protocolo de señal de código abierto para mantener seguras todas sus conversaciones. En otras palabras, la empresa no puede leer sus mensajes ni escuchar sus llamadas y dice que nadie más puede hacerlo.

No hay anuncios ni rastreadores, y la compañía no está vinculada a ninguna otra compañía, ni puede ser adquirida por ninguna: WhatsApp es propiedad de Facebook, pero Signal nunca puede serlo, dice. En cambio, es una organización sin fines de lucro independiente con desarrollo apoyado por subvenciones y donaciones.

Signal te permite hacer la mayor parte de lo que esperarías de una aplicación de mensajería, además de mucho más. Puede usar la aplicación para enviar mensajes de texto, mensajes de voz, fotos, videos, GIF, contactos, ubicación y archivos de forma gratuita, al igual que puede hacerlo con aplicaciones rivales como WhatsApp.

También es posible realizar llamadas de audio y videollamadas a través de la aplicación Signal, iniciar un chat grupal con otros contactos que tengan Signal y enviar calcomanías encriptadas. Sí, no solo pegatinas, pegatinas encriptadas.

Sin embargo, hay algunas otras características excelentes además de las típicas. Puede activar o desactivar los recibos de lectura, activar o desactivar los indicadores de escritura, elegir si desea que las llamadas aparezcan o no en su lista de recientes y elegir retransmitir todas las llamadas a través de un servidor de Signal para evitar revelar su dirección IP, por ejemplo .

También existe la opción para evitar que la pantalla de chat de Signal aparezca en el conmutador de aplicaciones en iOS, active el bloqueo de pantalla para que necesite Touch ID, Face ID o su código de acceso en iOS para desbloquear la pantalla de Signal y active el bloqueo de registro que requerirá el PIN de Signal. configuras cuando te registras para usar tu número de teléfono con Signal nuevamente.

Y esas ni siquiera son todas las opciones. Signal también tiene un conjunto de funciones específicas para cada chat.

Puede ver el número de seguridad para verificar la seguridad de su cifrado de extremo a extremo con un contacto específico, por ejemplo, así como activar una función llamada Mensajes que desaparecen y elegir la hora a la que desea que los mensajes permanezcan visibles después de ser leídos. WhatsApp también tiene mensajes que desaparecen, pero no puede elegir la hora, con un valor predeterminado de siete días.

También es posible seleccionar diferentes sonidos de mensajes para cada chat y silenciar chats específicos, lo cual también puede hacer en aplicaciones como WhatsApp.

Signal está disponible para dispositivos Android e iOS. También se puede utilizar en iPad y Mac, así como en Windows y Linux.

Una vez que haya descargado Signal en su dispositivo iOS o Android, deberá ingresar su número de teléfono para comenzar, como lo haría en WhatsApp. Luego, recibirá un código para confirmar su número en un mensaje, que deberá ingresar en la aplicación Signal.

Una vez confirmado, deberá configurar su perfil de señal; solo se requiere un nombre, y el apellido es opcional. A continuación, configurará un PIN de al menos cuatro dígitos; los PIN alfanuméricos también están disponibles como una opción.

Este PIN mantiene la información almacenada con Signal encriptada para que solo usted pueda acceder a ella. La configuración de tu perfil y los contactos se restaurarán cuando reinstales Signal. Una vez que haya configurado su PIN, puede iniciar un nuevo mensaje en la esquina superior derecha y comenzar a chatear.

La interfaz de Signal es simple y simple, lo que la hace bastante fácil de usar. Para iniciar un nuevo chat, toque el icono de lápiz en la esquina superior derecha y seleccione el contacto de la lista. Aquí hay algunos otros consejos útiles para comenzar con Signal.

Si desea que los mensajes enviados y recibidos en un chat desaparezcan cuando se hayan visto, active las funciones de Mensajes que desaparecen.

Abra el chat> Toque el nombre del contacto en la parte superior para acceder a la configuración> Activar Mensajes que desaparecen> Use el control deslizante para elegir la hora a la que desea que desaparezcan los mensajes.

Las opciones de tiempo son: 5 segundos, 10 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 5 minutos, 30 minutos, 1 hora, 6 horas, 12 horas, 1 día o 1 semana.

Desactivar los recibos de lectura los desactivará para todos los chats y tampoco los verá para los mensajes enviados.

Abra Signal> Toque el icono de su cuenta en la esquina superior izquierda> Privacidad> Activar lectura de recibos.

Desactivar los indicadores de escritura los apagará para todos los chats y, al igual que con los recibos de lectura, tampoco los verá cuando se escriban los mensajes.

Abre Signal> Toca el ícono de tu cuenta en la esquina superior izquierda> Privacidad> Activa los indicadores de escritura.

Puede eliminar un mensaje después de que se haya enviado, como puede hacerlo en WhatsApp. Abra el chat> Mantenga presionado el mensaje que desea eliminar> Toque el icono de la papelera sobre el teclado en iOS, o el icono de la papelera en la parte superior derecha en Android.

Activar el bloqueo de registro significará que se requiere su PIN de Signal para registrar su número de teléfono con Signal nuevamente. Si olvidas tu PIN de Signal, se te bloqueará tu cuenta durante siete días.

Abra Signal> Toque el icono de su cuenta en la esquina superior izquierda> Privacidad> Activar bloqueo de registro.

Si desea ver sus chats de Signal en otro dispositivo, como su iPad o su computadora portátil, deberá descargar Signal en la plataforma y seguir las instrucciones a continuación.

Abra Signal en ambos dispositivos> Haga clic en el icono de su cuenta en la esquina superior izquierda de la aplicación de su teléfono> Dispositivos vinculados> Vincular nuevo dispositivo> Escanee el código QR.

Para desvincular un dispositivo vinculado: Abra Signal> Haga clic en el icono de su cuenta en la esquina superior izquierda de la aplicación de su teléfono> Dispositivos vinculados> Toque Editar en la esquina superior derecha> Elimine el dispositivo que desea desvincular.

Hay tres opciones de apariencia para Signal, ninguna de las cuales ofrece fondos de pantalla elegantes ni nada, pero una de las tres es un modo oscuro.

Para activar el modo oscuro: Abre Signal> Haz clic en el ícono de tu cuenta en la esquina superior izquierda de la aplicación de tu teléfono> Apariencia> Oscuro.

Las notificaciones de llamadas y mensajes pueden aparecer cuando su teléfono está bloqueado, pero es posible que desee que solo aparezca información específica o casi ninguna información.

Abre Signal> Haz clic en el ícono de tu cuenta en la esquina superior izquierda de la aplicación de tu teléfono> Notificaciones> Mostrar> Elige entre Nombre, contenido y acciones, Solo nombre y Sin nombre o contenido.

Es posible que desee enviar una imagen, pero solo permitir que el destinatario la vea una vez. Quizás una selfie realmente mala. Sin embargo, tenga cuidado, ya que el destinatario aún puede capturar la imagen y Signal no le dice si lo hace.

Abra Signal> Abra el chat> Toque el ícono "+" en la esquina inferior izquierda junto al campo de entrada del mensaje> Seleccione el ícono de Galería o desplácese por sus fotos> Seleccione la imagen> Toque el ícono de círculo con el enlace en el esquina inferior izquierda para cambiarlo a un círculo con un 1x en el medio> Presione la flecha azul en la parte inferior derecha para enviar.

Si desea enviar una nueva foto tomada con la cámara en la aplicación Signal: Abra Signal> Abra el chat> Toque el ícono de la cámara a la derecha del campo de entrada del mensaje> Tome la foto> Toque el ícono del círculo con el enlace en el medio para cambiar al círculo con 1x> Presione la flecha azul en la parte inferior derecha para enviar.

Es posible que no desee que sus llamadas de Signal aparezcan en sus registros de llamadas. Si no lo hace, puede activar una función para que no lo hagan.

Abre Signal> Haz clic en el ícono de tu cuenta en la esquina superior izquierda de la aplicación de tu teléfono> Privacidad> Activa Mostrar llamadas en recientes.

Es posible hacer que solo aparezca la pantalla azul de Signal en el conmutador de aplicaciones en iOS, lo que le impide ver la pantalla de chat.

Abre Signal> Haz clic en el ícono de tu cuenta en la esquina superior izquierda de la aplicación de tu teléfono> Privacidad> Activa Activar seguridad de pantalla.

Activar el bloqueo de pantalla le permite solicitar Touch ID, Face ID o su contraseña de iOS para desbloquear la pantalla de Signal. Es una capa adicional de seguridad.

Abre Signal> Haz clic en el ícono de tu cuenta en la esquina superior izquierda de la aplicación de tu teléfono> Privacidad> Activar bloqueo de pantalla.

Para agregar una reacción de emoji a un mensaje, todo lo que tiene que hacer es mantener presionado el mensaje. Obtendrá siete opciones de emoji que incluyen un corazón, pulgar hacia arriba, pulgar hacia abajo, una cara de risa llorando, una cara de sorpresa, una cara de llanto y una cara de enojo.

Para responder directamente a un mensaje específico de modo que su respuesta aparezca con el mensaje al que está respondiendo encima, deslice el dedo de derecha a izquierda en el mensaje y escriba su respuesta.

Para hacer una videollamada a alguien en Signal, abra el chat de la persona a la que desea llamar, presione el ícono de video en la esquina superior derecha.

Signal te permite desenfocar automáticamente los rostros de cualquier persona que pueda estar en una foto que compartes o desenfocar manualmente cualquier información que no quieras compartir de una foto. Puede ser una foto que tomes con la cámara en Signal o una foto de tu galería.

La herramienta Desenfocar aparece en el editor de imágenes en la parte superior de una imagen que ha tomado o cargado cuando llega a la pantalla de envío. Es un círculo con una cruz de pequeños cuadrados grises y blancos dentro.

Una vez que lo toca, puede alternar entre Desenfocar caras en la parte inferior de la pantalla, que detectará automáticamente las caras y colocará un cuadrado gris sobre ellas. Luego, puede desenfocar manualmente cualquier otra cosa dibujando con el dedo. Deshacer está en la parte superior izquierda, junto con el botón de terminar. Una vez que haya terminado, puede presionar la flecha azul para enviar normalmente.

Escrito por Britta O'Boyle.