Cómo reciclar tu teléfono viejo

Entonces, quieres deshacerte de tu viejo teléfono . Qué haces con eso? Primero, no lo tires a la basura. Puede ser antiguo para ti, pero alguien más podría usarlo. Y, si está roto, aún no debes tirarlo, ya que es horrible para el medio ambiente.

Algunos lugares han comenzado a aprobar regulaciones para tratar de frenar lo que se conoce como "desechos electrónicos". Pero todavía no siempre es fácil descubrir cómo y dónde deshacerse de sus dispositivos de una manera que pueda beneficiarlo, pero que tampoco agregue más basura al planeta. Afortunadamente, algunos servicios en línea pueden ayudarlo a descubrir cómo deshacerse de su teléfono de manera responsable.

El creciente volumen de desechos electrónicos, también conocido como desechos electrónicos, plantea una gran amenaza para el medio ambiente y la salud humana. Ciertos componentes en los teléfonos, por ejemplo, contienen materiales peligrosos. Y, cuando no se eliminan correctamente, pueden filtrar estas sustancias tóxicas en el suelo y el agua subterránea. Afortunadamente, esto se puede evitar, ya que los teléfonos se pueden reutilizar, renovar o reciclar de manera respetuosa con el medio ambiente. Dicho esto, solo alrededor del 20 por ciento de todos los desechos electrónicos, a nivel mundial, se recicla, según la ONU .

Antes de descartar responsablemente su teléfono inteligente, asegúrese de hacer una copia de seguridad de sus datos en la nube para no perder nada importante. También debe realizar un restablecimiento de datos de fábrica en su teléfono para que no deje atrás su información personal para que otros la encuentren.

¿Alguna vez te has actualizado a un nuevo teléfono inteligente al cambiar tu teléfono viejo? Felicidades, ya conoces la forma más fácil de reciclar.

Transportistas y tiendas

Verizon , AT&T , Sprint e incluso Apple ofrecen programas de intercambio, donde puedes cambiar un teléfono viejo por un descuento en uno nuevo. Los minoristas como Best Buy y Staples también tienen programas de intercambio que le permitirán ganar con su antiguo dispositivo. Incluso puede haber tiendas o negocios de propiedad local cerca de usted que comprarán sus productos electrónicos viejos. Compare precios e intente obtener el mejor precio.

Fabricantes de teléfonos

Quien haya creado el dispositivo que intentas devolver podría ser tu mejor opción. Samsung , HP y Sony, por ejemplo, tienen programas de intercambio. Es probable que la compañía que fabricó su dispositivo también ofrezca un esquema de intercambio para que pueda actualizar los dispositivos con un descuento.

Revendedores

Si ya tiene un teléfono nuevo y solo quiere vender su teléfono anterior, también hay opciones para eso. Por supuesto, eBay es una opción familiar, pero también debe explorar los servicios específicos para revendedores de teléfonos, como Gazelle , que se especializa en comprar y renovar teléfonos viejos.

Los teléfonos inteligentes no son difíciles de regalar. Todos conocemos a una persona que parece romper o perder su teléfono una vez al mes. Aquí hay algunas organizaciones benéficas de nicho que tomarán sus dispositivos antiguos y los usarán para siempre. La única decisión es: ¿Qué causa quieres apoyar con tu antiguo dispositivo?

Teléfonos celulares para soldados

El nombre prácticamente lo dice todo. Cellphones for Soldiers pone los teléfonos en manos de los soldados. Aunque no es exactamente lo que podrías esperar; No envían su dispositivo donado a las tropas en el extranjero. En cambio, utiliza los ingresos de sus teléfonos donados para comprar tarjetas de llamadas internacionales que los soldados pueden usar con sus teléfonos aprobados por el ejército. Desde su inicio en 2004, Cellphones for Soldiers ha donado 300 millones de minutos de conversación y ha proporcionado fondos de emergencia a 3.100 familias militares, todo mientras recicla 15 millones de teléfonos.

Todos los teléfonos pueden llamar a los servicios de emergencia, y Secure the Call lo utiliza para mantener su teléfono antiguo cumpliendo un propósito. Recoge teléfonos viejos y trabaja para ponerlos en manos de personas aisladas y que necesitan una forma de llamar al 911 en cualquier momento, como víctimas de violencia doméstica o ancianos. Incluso tomará su teléfono roto y lo intercambiará con compañías de reciclaje por teléfonos en mejores formas.

Puede enviar a Medic Mobile su teléfono antiguo, y lo reciclará y utilizará las ganancias para financiar servicios de salud en 26 países de África, Asia y América Latina. Puede enviar su teléfono gratis usando un formulario de este sitio web .

Si se encuentra en el Reino Unido, puede reciclar su teléfono y donar las ganancias a Oxfam, que combate la pobreza en todo el Reino Unido y acepta donaciones en todas sus formas, incluso en automóviles. Tiene una página especial dedicada a ayudarlo a deshacerse de su teléfono antiguo.

Pero, si está buscando deshacerse de una reliquia de un teléfono, o tal vez es la persona con una pila de teléfonos inteligentes reventados y no sabe qué hacer con ellos, todavía tiene muchas opciones . Demonios, la mayoría de las comunidades tienen algún tipo de centro de reciclaje que tomará desechos electrónicos.

Call2Recyle se especializa en el reciclaje de baterías y teléfonos inteligentes. Ha existido desde 1994 y tiene numerosos premios. También lanzó programas junto con los gobiernos de EE. UU. Y Canadá. Puede usar este localizador en el sitio web de Call2Recycle para encontrar una ubicación cerca de usted. Coronavirus ha suspendido temporalmente todas las entregas en persona, pero puede solicitar una caja para enviar por correo en un dispositivo.

Tiendas minoristas electornic

Best Buy ha liderado el reciclaje de residuos electrónicos; Incluso es el mayor reciclador de dispositivos y tecnología antigua de EE. UU. Pero muchas otras tiendas minoristas electrónicas también ofrecen programas de reciclaje para teléfonos, incluidos Walmart , Staples , Target, Home Depot y Lowes.

Su reciclador local

Obviamente, algunas cosas son demasiado viejas o demasiado rotas para ser fácilmente recicladas a una organización benéfica o en una tienda. Por lo tanto, si aún no puede encontrar un lugar compatible para donar su teléfono antiguo, es hora de ponerse en contacto con su reciclador local o autoridad de gestión de residuos. Esto puede costarle algo, pero generalmente no es suficiente para romper el banco. Por ejemplo, nuestra estación local de desechos cobra $ 5 para reciclar televisores de manera responsable.