Cómo mantener tu teléfono limpio y libre de bacterias

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

En estos tiempos inciertos, uno de los consejos clave es lavarnos las manos regularmente . Eso está muy bien, pero dado que también necesitamos nuestros teléfonos más que nunca para comunicarnos con amigos y familiares aislados, también deberíamos limpiar nuestros teléfonos y otros dispositivos de manera regular.

Lo primero que hay que decir es que muchos teléfonos tienen un recubrimiento resistente a las huellas digitales (llamado recubrimiento oleófobo o repelente al aceite). No querrá usar productos de limpieza del hogar, como limpiacristales, ya que degradará este recubrimiento. Los limpiadores abrasivos también pueden rayar su teléfono.

Es importante limpiar las manchas y otras marcas, especialmente si la marca es causada por algo que podría manchar otros elementos. Esto incluye, pero obviamente no se limita a maquillaje, lociones o cremas corporales, tinta, tinte para el cabello o algo así.

1. Desenchufe todos los cables, incluidos los auriculares

2. Use un paño suave y húmedo. Si tiene un paño que vino con un par de anteojos o gafas de sol, ese es el tipo de cosa que debe usar. Use movimientos circulares para limpiar manchas u otras marcas.

3. Si necesita limpiar más el teléfono, use un poco de agua jabonosa. Si su teléfono es resistente al agua, esto no es un problema. Si es así, tenga cuidado y evite cualquier apertura como un puerto USB-C o Lightning.

4. Para ir un paso más adelante, use un paño antibacteriano. Estos están disponibles en lugares como Office Depot, Currys PC World o Staples , así como en supermercados / supermercados y Amazon . Debes asegurarte de que no contengan alcohol ni amoníaco.

5. Si tiene pelusa u otra pelusa en el puerto de su teléfono, intente apagarlo. Solo use aire comprimido si realmente lo necesita, ya que muchos fabricantes lo recomiendan, sin embargo, a menudo puede ser la única forma.

No hace falta decir que tocarás tu teléfono. ¿Pero qué hay de los demás? Dada la gran necesidad de Hygene en este momento, le recomendamos que no permita que sus hijos o pareja toquen su teléfono, o al menos mantenga el contacto al mínimo, y tanto como pueda intentar no usar dispositivos compartidos como la familia iPads sin lavarte las manos después.

Algunos estuches tienen recubrimientos antibacterianos. NueVue es una de las compañías que produce estuches en esta línea para teléfonos iPhone, iPad y Samsung. Los estuches de NueVue en realidad tienen un "revestimiento de microfibra antimicrobiano" diseñado para matar bacterias dañinas en su teléfono. Tech21 también los produce para numerosos teléfonos iPhone y Samsung Galaxy.

Empresas como Invisibleshield también producen protectores de pantalla: el VisionGuard + para iPhone afirma reducir el 99.99 por ciento de las bacterias dañinas.