Cómo mantener tu teléfono limpio y sin bacterias

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - En estos tiempos de incertidumbre, uno de los consejos clave es lavarnos las manos con regularidad . Eso está muy bien, pero como también necesitamos nuestros teléfonos más que nunca para comunicarnos con amigos y familiares, también deberíamos limpiar nuestros teléfonos y otros dispositivos con regularidad.

Lo primero que hay que decir es que muchos teléfonos tienen un revestimiento resistente a las huellas dactilares (llamado revestimiento oleofóbico o repelente al aceite). No desea utilizar productos de limpieza domésticos para limpiar su teléfono, como un limpiador de ventanas, ya que degradará este recubrimiento. Los limpiadores abrasivos también pueden rayar su teléfono.

Es importante limpiar las manchas y otras marcas, especialmente si la marca es causada por algo que mancharía otros artículos. Esto incluye, pero obviamente no se limita a, maquillaje, lociones o cremas corporales, tinta, tinte para el cabello o algo por el estilo.

1. Desenchufe todos los cables, incluidos los auriculares.

2. Utilice un paño suave y húmedo. Si tiene un paño que vino con un par de anteojos o gafas de sol, ese es el tipo de cosa que debe usar. Utilice movimientos circulares para limpiar manchas u otras marcas.

3. Si necesita limpiar más el teléfono, use un poco de agua con jabón. Si su teléfono es resistente al agua, esto no es un problema. Si no es así, sea parco y evite cualquier apertura como un puerto USB-C o Lightning.

4. Para dar un paso más, utilice una toallita antibacteriana para pantallas. Estos están disponibles en lugares como Office Depot, Currys PC World o Staples , así como en tiendas de comestibles / supermercados y Amazon . Debes asegurarte de que no contengan alcohol ni amoníaco.

5. Si tiene pelusa u otras pelusas en el puerto de su teléfono, intente soplarlo. Solo use aire comprimido si realmente lo necesita, ya que muchos fabricantes recomiendan no hacerlo; sin embargo, a menudo puede ser la única forma.

No hace falta decir que tocará su teléfono. Pero ¿qué pasa con los demás? Dada la mayor necesidad de higiene en este momento, le recomendamos que no deje que sus hijos o su pareja toquen su teléfono, o al menos mantenga el contacto al mínimo, y en la medida de lo posible, intente no usar dispositivos compartidos como la familia. iPads sin lavarse las manos después.

Obviamente, lleva su teléfono en una bolsa o bolsillo y puede hacer algo al respecto asegurándose de que el lugar donde lo está poniendo esté limpio.

Pero también debe considerar dónde lo coloca cuando está fuera de casa: el mostrador de caja en una tienda no estará completamente limpio cuando lo deje mientras paga, una mesa de pub o cafetería no lo está. genial mientras te encuentras con un amigo y tampoco el asiento en el autobús. Generalmente, solo tenga en cuenta lo que está haciendo con él.

Algunas fundas tienen recubrimientos antibacterianos ( NueVue es una de las empresas que producen fundas de este tipo para teléfonos iPhone, iPad y Samsung). Las fundas de NueVue tienen un "revestimiento de microfibra antimicrobiano" diseñado para matar las bacterias dañinas de su teléfono. Tech21 también los produce para numerosos teléfonos iPhone y Samsung Galaxy.

Empresas como Invisibleshield también producen protectores de pantalla: VisionGuard + para iPhone afirma reducir el 99,99 por ciento de las bacterias dañinas.

HoMedics incluso vende un producto llamado Desinfectante para teléfonos UV-CLEAN, que es básicamente un recipiente recargable para su teléfono que mata hasta el 99,9 por ciento de las bacterias en un minuto utilizando LED (30 segundos en cada lado).

squirrel_widget_247091

La caja admitirá teléfonos más grandes como el iPhone 8+.

QDOS también tiene un producto similar que también es un cargador inalámbrico Qi que desinfectará su teléfono mientras carga sus auriculares u otro dispositivo, ya sea de forma inalámbrica o mediante un puerto USB-A.

Nuevamente utiliza una luz UV-C que elimina casi todas las bacterias (y se apaga automáticamente si se abre la carcasa). Hay dos modos: una limpieza rápida de tres minutos o una esterilización intensiva de 10 minutos.

Escrito por Dan Grabham.