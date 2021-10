Los mejores teléfonos plegables próximos 2021: los mejores teléfonos flexibles que esperar

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Los teléfonos plegables irrumpieron en escena en 2019, lo que hizo que la industria de los teléfonos fuera mucho más interesante, después de haber enfrentado años de estancamiento y rectángulos de cristal con el mismo aspecto. Fue una oportunidad para mostrar diseños, ser más aventurero y hacer algo diferente. Y la mejor parte: ninguna empresa lanzó un producto exactamente como otro.

Desde un comienzo temprano con Samsung y Huawei, muchos más fabricantes se están uniendo a la refriega, trayendo mucha más diversidad a este segmento del mercado.

Si bien el costo aún puede ser prohibitivo para muchas personas, estos son los dispositivos que esperamos en el futuro cercano.

Google Pixel plegable

Teléfono plegable Xiaomi

Samsung Galaxy Fold E

Teléfono plegable oppo

Honor plegable

Concepto Oppo X

Concepto enrollable LG

Teléfono plegable TCL

Teléfono enrollable TCL

manzana

Google expresó por primera vez su interés en un dispositivo Pixel plegable en 2019. En 2020 hubo una filtración que reveló un nombre en clave de Passport, identificado como un teléfono plegable y destinado a una revelación del cuarto trimestre de 2021. En el período previo al evento de lanzamiento de Pixel 6, surgieron más rumores que sugerían que Google estaba a punto de lanzar su propio teléfono flexible.

Android ha aumentado la compatibilidad con dispositivos más grandes y plegables, mientras que se informa que Google ha pedido un panel AMOLED flexible de 7,6 pulgadas de Samsung Display. Está lejos de ser seguro, pero al menos muestra los cimientos de lo que podría ser un Pixel plegable en el futuro.

Xiaomi ha sido parte de la conversación telefónica flexible prácticamente desde el principio y mostró más de un prototipo. Desde dispositivos triples hasta teléfonos con pantallas que envuelven todo el cuerpo. Pero cuando se trataba de lanzar un teléfono, siguió la ruta probada y probada pavimentada por Samsung.

Su primer teléfono, el Mi Mix Fold, tiene internamente una pantalla del tamaño de una tableta que se cierra como un libro, con una pantalla más pequeña en el exterior. Pero también se ha vinculado con varias otras opciones de teléfonos plegables.

Uno de esos rumores menciona un dispositivo de concha que sugiere que podríamos ver un teléfono plegable del popular fabricante chino.

Se rumorea que Samsung Display está suministrando el panel, pero otros detalles son escasos, pero las fuentes en Corea continúan sugiriendo un lanzamiento en 2021 para un dispositivo plegable de Xiaomi.

Samsung Galaxy Fold E

Los rumores de un teléfono plegable más barato han estado circulando durante algún tiempo, desde principios de 2020. En ese momento, se sugirió un teléfono plegable con una pantalla externa más pequeña y hardware de menor calidad, con la idea de obtener dispositivos plegables a un precio más asequible. para ayudar a la adopción. El camino en este dispositivo se ha enfriado un poco ahora, pero habiendo lanzado el Z Flip 3 a un precio mucho más accesible que los esfuerzos anteriores, ¿tal vez ya no lo necesitemos?

Teléfono plegable oppo

Oppo ha mostrado una serie de teléfonos plegables, incluido un dispositivo plegable en 2019 , pero ahora se cree que Oppo lanzará un dispositivo de concha al mercado en 2021. No se ha dicho mucho sobre este teléfono, excepto que lo hará use un panel de pantalla Samsung que mide 7.7 pulgadas, que es grande para este tipo de dispositivo. No hay mucho que hacer aquí, pero la compañía obviamente está interesada en ingresar a este segmento del mercado.

Honor

Ahora que Honor se ha separado de Huawei, potencialmente tiene más libertad para hacer lo que quiera. Eso podría incluir un teléfono plegable.

En los últimos años, ha habido evidencia que sugiere que Honor está trabajando en algo. Pero exactamente qué es eso, no es seguro. Los rumores afirman que tiene una pantalla interna de 8 pulgadas y una pantalla secundaria de 6.5 pulgadas. Eso sugeriría que algo como el Mate X2 de Huawei está en proceso. Sin embargo, poco más se ha dicho, por lo que queda por ver si el plan de lanzamiento se mantiene.

Concepto Oppo X

Si bien no es estrictamente un teléfono plegable, Oppo ha mostrado el Oppo X, un teléfono con una pantalla enrollable, para que pueda expandirse. Esto se presentó por primera vez en el Inno Day en noviembre de 2020, antes de ser destacado nuevamente en el MWC Shanghai en 2021. Permite que un dispositivo de 6.7 pulgadas se expanda a 7.4 pulgadas.

Pantallas enrollables LG

Si bien LG ha cerrado su división móvil, aún podemos esperar que la compañía participe en el juego de los plegables mediante la fabricación de pantallas.

Un dispositivo que mostró su tecnología fue el concepto LG Rollable revelado en CES 2021 . Aprovecha la tecnología de pantalla flexible, algo que LG ha estado mostrando en sus televisores durante algún tiempo. Aquí, una pantalla de 6,8 pulgadas se convierte en una pantalla de 7,14 pulgadas.

También planea lanzar una tecnología de visualización llamada Ventana plegable, que es más dura y duradera que las pantallas plegables existentes y no mostrará el mismo pliegue obvio. Probablemente no lo veremos en un teléfono de la marca LG, pero bien podría usarse en dispositivos de otros fabricantes.

Teléfono plegable TCL

TCL ha mostrado una serie de conceptos, y Dragonhinge recibió mucha atención en 2019 cuando se reveló por primera vez. Se suponía que era una declaración de intenciones y muchos esperaban que TCL hiciera un seguimiento con algún tipo de teléfono plegable, pero 2 años después, todavía estamos esperando.

Estuvo cerca de lanzar un teléfono plegable con el nombre en código "Chicago" en 2021, pero anunció que no sería así. El enfoque competitivo de Samsung sobre los precios del Z Flip 3 probablemente forzó el movimiento. El proyecto se suspendió indefinidamente, pero el fabricante aún afirma que planea lanzar un teléfono en el espacio plegable.

Teléfono enrollable TCL

Un año después de mostrar el Dragonhinge, TCL hizo una demostración del concepto de teléfono enrollable . Presentado en 2020, propuso el mismo tipo de cosas que estamos viendo de LG y Oppo. Una vez más, poco ha surgido del concepto y, aunque se ve bonito, no parece haber mucho movimiento para impulsar estos dispositivos.

Concepto de manzana

Apple, por supuesto, no permitiría que se escapara nada sobre un teléfono plegable y no lo llevaría al mercado hasta que el hardware fuera probado y probado, por lo que esperaríamos que pasen unos años antes de que suceda algo. Sin embargo, en 2019, durante el apogeo de los prototipos de teléfonos plegables, Bloomberg informó que Apple estaba interesada en lo que podían ofrecer los dispositivos plegables. En 2020 escuchamos informes de la cadena de suministro que insinuaban un iPhone plegable 2022, aunque todavía sentimos que es demasiado pronto para que Apple haga un movimiento tan grande.