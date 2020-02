Cómo hacer que su teléfono Samsung use notificaciones de anillo

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

El timbre de video de Ring, y otros dispositivos Ring , tienen ese tono distintivo de notificación. Es un tono útil, que le permite saber cuándo su dispositivo ha detectado movimiento o cuando alguien ha tocado el timbre.

Desafortunadamente, algunos teléfonos inteligentes se ven afectados por esta notificación, cambiándola al valor predeterminado para el dispositivo, y Samsung es especialmente malo para esto. Esto parece suceder porque Samsung establece la notificación predeterminada para todas las aplicaciones y no siempre reconoce que algunas aplicaciones tienen su propio conjunto de sonidos.

Afortunadamente, hay una solución fácil, y el mejor lugar para comenzar no es en los controles de notificación del teléfono, sino en la aplicación Ring.

Abre la aplicación Ring. Toca la hamburguesa de menú en la parte superior izquierda y toca dispositivos. Seleccione el dispositivo que desea administrar, como su Ring Video Doorbell . Dirígete a Configuración del dispositivo> Configuración de notificaciones> Tonos de notificación de aplicaciones y tendrás acceso a las notificaciones. Luego toque Notificaciones de timbre o Notificaciones de movimiento para seleccionar estos sonidos. La siguiente pantalla saltará a la configuración de Samsung, donde verá la opción de Sonido. Aquí es donde seleccionará el tono real que desea. Si su teléfono en este punto le pide que le dé acceso al almacenamiento a la aplicación Ring, entonces permita esto, porque necesita eso para que los sonidos de notificación estén disponibles. Seleccione el sonido que desea de la lista. El sonido normal del timbre se llama "Timbre - Predeterminado". Si dice "Spaceline", está utilizando el sonido de notificación predeterminado de Samsung. Una vez que haya cambiado el sonido de notificación a su preferencia, retroceda y cambie cualquier otra notificación o dispositivo Ring a través del mismo método.

Del mismo modo, utilizando el mismo método, puede cambiar sus sonidos de notificación de Timbre a cualquier sonido que ofrezca su dispositivo, si así lo desea.

Es un cambio fácil, pero a menudo hemos descubierto que Samsung no siempre le dará acceso a los sonidos de notificación de Ring si no realiza este proceso, porque no hace que esos sonidos estén disponibles hasta que haya otorgado el Anillo de permiso de almacenamiento de aplicaciones.

