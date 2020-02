Cargos por roaming después del Brexit: ¿Qué pasará con el roaming gratuito?

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

¿Podrás obtener roaming móvil gratis después de Brexit? Para eso está aquí esta característica, o al menos para darle una mejor idea de qué esperar dados los escenarios.

La salida del Reino Unido de la Unión Europea es un desastre, como todos sabemos, pero tal como están las cosas, habrá un panorama diferente para el roaming después del final del período de transición 2020.

Hay dos aspectos para continuar con el roaming gratuito después de que Gran Bretaña se va: en primer lugar, la perspectiva legal del Gobierno y, en segundo lugar, la perspectiva de las propias redes, en otras palabras, ¿realmente están planeando introducir cargos de roaming después del Brexit?

Entonces, primero veamos qué sucede desde el punto de vista legal y luego veamos qué tiene que decir cada red sobre el impacto potencial del Brexit.

Agregaremos a esta función en las próximas semanas e incluiremos la última después de que hayamos dejado oficialmente la Unión.

No, no lo habrá. El statu quo continuará, por lo que en otro país de la UE * puede hacer llamadas, enviar mensajes de texto y utilizar datos al mismo costo que si estuviera en el Reino Unido.

La clave de esto es que actualmente los operadores de telefonía móvil de la UE tienen el mandato de aplicar un límite financiero para el uso de datos de 50 euros; esto es £ 45 para el Reino Unido. Los operadores también deben enviar una alerta una vez que haya alcanzado el 80% y el 100% de su propio límite de roaming de datos, en cualquier parte del mundo en que se encuentre.

* Tenga en cuenta que esto también se aplica a los países del Espacio Económico Europeo (EEE) Noruega, Liechtenstein e Islandia.

Según el Gobierno, la certeza de la llamada "libre de recargos", o itinerancia libre, finalizará.

"Después de Brexit, la garantía de roaming gratuito para teléfonos móviles en toda la UE, Islandia, Liechtenstein y Noruega finalizará. Consulte con su operador de telefonía para conocer los cargos de roaming que pueda obtener después de Brexit".

Habrá un período de implementación, o un período de transición, hasta el final de 2020. Durante este período, nada cambiará. Eso significa que las cosas podrían cambiar el 1 de enero de 2021.

Básicamente hablando, el Período de Implementación (o período de transición) es el momento en que el Reino Unido y la UE se han dado para cerrar un acuerdo sobre la relación futura entre las dos partes (conocida como la Asociación Económica Futura, fanáticos de los hechos). La mayoría de la gente se refiere a esto como un "acuerdo comercial".

Naturalmente, el estado de las cosas el 1 de enero de 2021 dependerá de las negociaciones, pero si apostamos a la gente, habríamos dicho que el statu quo continuará, ya que terminaremos con un acuerdo satisfactorio para todas las partes en términos de todo tipo de bienes y servicios.

No tener ningún acuerdo comercial es esencialmente el salvaje oeste para el roaming: los operadores móviles de la UE podrán cobrar a los operadores del Reino Unido lo que quieran para proporcionar servicios de roaming a sus clientes del Reino Unido. Eso es porque la tasa ya no estaría regulada.

En ese caso, el roaming sin recargo no estaría garantizado y no se estandarizará.

En cambio, en un escenario sin acuerdo, pasaríamos a una situación en la que los cargos de roaming se deben a razones comerciales. Entonces, quizás la Red A todavía ofrecería roaming gratis porque podrían perder demasiados clientes, por ejemplo. O tal vez la Red B ofrece una tarifa más cara, pero incluye una itinerancia sin restricciones.

Una vez más, no es tan simple: muchos operadores del Reino Unido tienen relaciones con redes asociadas en la UE o son propiedad de las mismas empresas matrices. Entonces algunos tendrán relaciones preferenciales. Ciertamente no es el caso de que "todo se volverá más caro", ya que probablemente no lo será.

Terminaríamos con una miríada de precios con costos que dependen del país en el que se encuentre y de la red con la que se encuentre. Y sí, qué tarifa o paquete tiene usted también.

Jack Webster de CompareMyMobile dice que hay muchas cosas que actualmente se desconocen. "Si bien puede haber buenas intenciones de mantener el servicio de roaming gratis, esto dependerá de los cargos cobrados por los países a los que viajan los usuarios y del costo que desean cobrar por usar su infraestructura y actualmente se siente una cantidad bastante desconocida".

El gobierno del Reino Unido ha legislado para restringir financieramente el uso de roaming según la directiva actual de la UE (con un límite predeterminado de £ 45). Una vez que alcance £ 45, deberá optar por gastar más.

El Gobierno también ha legislado para "retener en la legislación del Reino Unido" el Reglamento de itinerancia de la UE que garantiza que las redes deben ayudar a sus clientes a evitar la itinerancia involuntaria. Este será un problema clave en Irlanda del Norte, donde, obviamente, es fácil acceder a una red de la República de Irlanda si tiene activado el roaming.

Sin embargo, también puede ser un problema en otras áreas: antes de que el roaming se estandarizara en toda la UE, hubo numerosas historias sobre personas que inadvertidamente roaming en redes francesas en la costa sur de Inglaterra, particularmente en Kent.

Las redes siguen manteniendo las cosas en un punto amplio en términos de sus comentarios sobre Brexit en este momento. Hemos enumerado los comentarios de todas las redes clave del Reino Unido a continuación. Sin embargo, en términos generales, hay un tema común que dice que actualmente no tienen planes de cambiar lo que se ofrece.

Sin embargo, la palabra clave allí es "actualmente". Las cosas podrían cambiar a fines de 2020; Algunos reconocen claramente que las cosas dependen del resultado de las negociaciones y las fuerzas del mercado. Vodafone simplemente dice que es "demasiado pronto para evaluar las implicaciones".

Three va más lejos de todas las redes, diciendo que sus usuarios "retendrán este gran beneficio para el cliente independientemente de Brexit". Es el único que descarta la devolución de recargos.

"Nuestros clientes disfrutan de productos y controles de gran valor que ofrecen itinerancia inclusiva en Europa y más allá, y no tenemos planes de cambiar estas ofertas. Estamos trabajando estrechamente con el gobierno en esto y esperamos que las negociaciones Brexit ayuden a garantizar que los operadores del Reino Unido puedan continuar para ofrecer precios bajos a nuestros clientes ".

"Nos comprometemos a proporcionar a nuestros miembros una gran conectividad y valor cuando viajan al extranjero. Actualmente no tenemos planes de cambiar nuestros servicios de roaming en Europa".

"Estamos comprometidos a proporcionar a nuestros clientes una gran conectividad y valor cuando viajan al extranjero. Actualmente no tenemos planes de cambiar nuestros servicios de roaming en toda Europa. Trabajaremos en estrecha colaboración con el gobierno y otros operadores europeos para tratar de proteger el actual arreglos para que nuestros clientes puedan seguir disfrutando del roaming gratuito de la UE una vez que Gran Bretaña abandone oficialmente la UE ".

"En la actualidad, Sky Mobile no tiene planes de introducir cargos de roaming para los clientes, incluso en el caso de un Brexit sin acuerdo".

"No hay planes para cambiar el roaming gratuito en Europa para nuestros clientes, pero estamos monitoreando la situación y, por supuesto, informaremos a los clientes si se van a realizar cambios".

"Three es el líder mundial en roaming internacional y ahora ofrece roaming sin costo adicional para sus clientes en más de 70 destinos, incluidos Brasil, Singapur, Estados Unidos y Australia. Estamos comprometidos a erradicar los cargos por roaming excesivos y conservaremos este gran beneficio para el cliente independientemente de las negociaciones de Brexit que permitan a nuestros clientes continuar usando sus derechos habituales cuando viajan dentro de la UE ".

"Al igual que todas las demás empresas, estamos monitoreando de cerca el progreso de las negociaciones de Brexit. Si se realizan cambios en nuestra política de itinerancia después de Brexit, informaremos a nuestros clientes por adelantado".

"Es demasiado pronto para evaluar las implicaciones de Brexit en la regulación de roaming, sin embargo, esperamos que la competencia continúe generando un buen valor para los clientes".

Tenga en cuenta que un par de fuentes han afirmado que Vodafone definitivamente se adherirá a la itinerancia libre después del Brexit. En respuesta, la red le ha dicho a Pocket-lint que cumple con su declaración anterior.