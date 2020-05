¿Qué es la mensajería RCS? El nuevo servicio de mensajes de texto Android explicado

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Si bien ha habido muchos intentos por parte de Google para lanzar uno, hay una cosa que Android siempre ha carecido: un verdadero competidor de mensajería para iMessage de Apple. Todo eso podría cambiar a medida que Google se embarque en un lanzamiento a gran escala de la plataforma de mensajería RCS (servicios de comunicación enriquecidos), agregando una serie de nuevas características a la mensajería en Android.

Pero, ¿qué es exactamente RCS, qué características tiene y en qué dispositivos está disponible? Siga leyendo para descubrir las respuestas a todas estas preguntas y más.

Los servicios de comunicación enriquecidos son un protocolo entre operadores móviles y teléfonos. El objetivo general de RCS es que eventualmente reemplace los mensajes SMS y MMS, los formatos con los que todos estamos familiarizados, ya que han existido durante años.

RCS se formó por primera vez en 2007 y fue asumido por la Asociación GSM (GSMA), el organismo comercial de la industria que representa a los operadores móviles en todo el mundo, en 2008. En 2016, la GSMA acordó un Perfil Universal, un conjunto de estándares que todos los operadores móviles , los fabricantes de teléfonos y los proveedores de software pueden usar para ayudar a implementar RCS en los dispositivos.

La mensajería RCS es muy parecida a WhatsApp, donde puede tener lugar el chat en vivo, incluido el soporte multimedia, con todo manejado a través de la red de datos.

Es visto como un rival para el servicio iMessage de Apple, aunque existen algunas diferencias sutiles entre cómo operan estos servicios.

Durante varios años, RCS ha sido ampliamente respaldado por redes de teléfonos móviles, software y dispositivos. Es compatible con la aplicación de Google Messages disponible en Android. El problema ha sido que a las redes de telefonía móvil se les ha asignado la responsabilidad del soporte y pocos han avanzado.

Probablemente haya una serie de razones para ello: la caída de las tarifas de SMS o MMS y el trabajo en funciones entre redes probablemente hayan visto a RCS como de baja prioridad.

Sin embargo, en junio de 2019, Google retiró las riendas . Esto ha visto la mensajería RCS compatible con dispositivos Android y el uso de los servidores de Google en lugar de los servidores de la red de telefonía móvil. Google ha dicho, sin embargo, que si una red admite RCS, sus propios servidores se pueden usar para transferir mensajes.

Eso puso en marcha el sistema, brindando una nueva plataforma de mensajería a los usuarios de Android, pero Google solo se enfocó inicialmente en Francia y el Reino Unido. En el Reino Unido, el servicio se lanzó el 28 de junio de 2019 para algunos usuarios; hubo un despliegue más amplio en los EE . UU. en diciembre de 2019.

En los EE. UU., Los principales operadores de EE. UU., Verizon, AT&T, Sprint y T-Mobile, acordaron una solución entre operadores para RCS en un programa llamado CCMI: Iniciativa de mensajería entre operadores . Esto traerá RCS a los EE. UU. A partir de 2020, siguiendo el Perfil Universal descrito por la GSMA, pero utilizando su propia aplicación. Los detalles no están completamente claros, pero hay confirmación de que CCMI también funcionará para interactuar con Google Messages y la aplicación de Samsung. Queda por ver si esto da un resultado perfecto y se revelará más información en el futuro.

Posteriormente, T-Mobile ha confirmado una asociación con Google para permitir a los clientes de T-Mo usar RCS con personas en otras redes. Esto funcionará con la aplicación Google Messages, por lo que solo debe asegurarse de que estén en la misma aplicación Messages y que su red también sea compatible con Universal Profile.

La mayor ventaja que tiene RCS Messaging sobre los SMS, y la razón por la que se implementará en primer lugar, es que permitirá a los usuarios enviar mensajes enriquecidos y verificados. Esto significa que los mensajes podrán transportar más información, por lo que los usuarios pueden enviarse cosas como fotos, videos y mensajes de audio entre ellos.

Podrán realizar videollamadas entre ellos directamente desde la aplicación de mensajería, en lugar de tener que depender de software de terceros. Los mensajes grupales son posibles, y también se incluirán cosas pequeñas como recibos de lectura e indicadores para mostrar que otros usuarios están escribiendo un mensaje. Los mensajes RCS también eliminarán el límite de 160 caracteres que se encuentra actualmente en los mensajes SMS.

Las empresas podrán utilizar la mensajería RCS para enviar cosas como tarjetas de embarque para aerolíneas, notificaciones de entrega de paquetes y alertas de fraude con tarjetas de crédito.

Son características que Apple iMessage, WhatsApp y Facebook Messenger han ofrecido durante algún tiempo, pero los teléfonos Android no tienen una aplicación de mensajería predeterminada. Para muchos, tener una aplicación para manejar todo será clave, y queda por ver si la nueva CCMI en los EE. UU. Permitirá que las personas usen la aplicación Google.

Los mensajes RCS se basan en datos para ser enviados entre usuarios, por lo que los mensajes se envían con cifrado de cliente a servidor. El protocolo también debe evitar que los mensajes de spam lleguen a su dispositivo, ya que para que una empresa pueda enviar un mensaje a través de RCS, tienen que pasar por un proceso de verificación de marca.

Los mensajes RCS recibidos de las compañías tendrán el nombre de la compañía en la información del remitente, en lugar de solo un número de teléfono móvil.

Sin embargo, por el momento no hay soporte universal para el cifrado de extremo a extremo. Como la implementación inicial utilizará los servidores de Google, y potencialmente los propios de la red, si es compatible, significa que hay un par de lugares donde sus mensajes podrían ser interceptados. La encriptación solo estará disponible para la transmisión de los mensajes.

Esto podría cambiar, luego del descubrimiento de código relacionado con el cifrado de extremo a extremo en una versión inédita de Google Messages . Como esta aplicación se encuentra en las etapas finales de las pruebas, es posible que el cifrado llegue pronto al servicio RCS de Google.

Muchas compañías, incluidos operadores, fabricantes y proveedores de software, han prometido su apoyo a la mensajería RCS, pero de lejos el mayor defensor es Google.

El gigante de la tecnología ha estado tratando de aumentar la adopción de mensajes RCS en los últimos años, ya que quiere implementarlo en todos los teléfonos Android. Google está implementando las nuevas funciones que ofrece RCS como "chat" y es parte de la aplicación de mensajes de Android existente, junto con SMS y MMS.

Si bien la aplicación en teléfonos Android ahora está muy extendida, puede descargarla de Google Play , la tasa de adopción y éxito de los mensajes RCS depende de los operadores móviles. En este momento hay variaciones del protocolo RCS, por lo que los teléfonos que usan RCS en algunas redes no son compatibles en otros lugares. Son estos problemas de interoperabilidad los que el Perfil Universal de la Asociación GSM pretende eliminar y algo que Google ahora está tratando de resolver.

Si envía un mensaje RCS a alguien cuya red telefónica o móvil no lo admite, se enviará como un mensaje de texto normal, pero se está trabajando mucho para resolverlo. Por ejemplo, Google y Samsung han estado colaborando para garantizar que las respectivas aplicaciones RCS funcionen juntas a través de mensajes de Android y mensajes de Samsung.

Actualmente hay 60 partidarios de la mensajería RCS, divididos en 47 operadores móviles, 11 OEM y 2 proveedores de sistemas operativos.

Servicio de información avanzada

América Móvil

AT&T Mobility

Axiata

Línea recta

Movilidad de campana

Bharti Airtel

China Mobile

telecomunicacion China

China Unicom

Claro Americas # Brasil

Claro Colombia

Deutsche Telekom

Etisalat

Globe telecom

Indosat Oooredoo

Jio

KPN

M1 limitado

MegaFon

Millicom

Grupo MTN

MTS

Optus

Orange SA

Telecom Argentina

Telecom Argentina # Personal

Jugar

Rogers Communications

Singtel

Comunicaciones inteligentes

Sprint Corporation

StarHub

Telcel

Tele2

Telefónica

Telenor

Telia Copany

Telkomsel

Telstra

Telus

TIM

T-Mobile US

Turkcell

Comunicaciones de Verizon

Veon

Vodafone

Alcatel

Asus

Móvil general

Huawei

HTC

Tecnologías Intex

Lava Internacional

LG Electronics

Motorola

Samsung

ZTE

Google

Microsoft

En primer lugar, debe usar la aplicación Mensajes y asegurarse de que sea la aplicación de mensajería predeterminada (mientras que otras aplicaciones lo admitirán, el enfoque de Google significa que debe usar su propia aplicación).

Abra la aplicación y presione el menú en la esquina superior derecha.

Seleccionar configuraciones

Seleccionar funciones de chat

Las funciones de chat le dirán si tiene soporte o no, y si está habilitado

RCS es algo en lo que tiene que optar y cuando esté disponible a través de Google o su proveedor, recibirá una notificación pidiéndole que opte por participar. Deberá aceptar los términos y condiciones de Google.

Cualquier costo será parte de su plan de datos.

Apple está notablemente ausente de la lista de OEM que admiten RCS. El gigante tecnológico de Cupertino no ha dicho si eventualmente admitirá el protocolo o no, pero por ahora no está dispuesto a adoptarlo.

Si Apple no adopta RCS, es probable que muchos usuarios de teléfonos inteligentes confíen en aplicaciones como WhatsApp y Facebook Messenger para enviar mensajes a amigos y familiares entre Android e iOS, de modo que puedan enviar fotos, videos y otra información rica.

Queda por ver qué efecto tendrá esto en el éxito de RCS, aunque en última instancia, dado que Apple ya ofrece iMessage a sus usuarios, es posible que nunca vea la necesidad de expandir mensajes enriquecidos para interactuar con usuarios de otras plataformas.