IFA 2020: ¿Qué está pasando con la mayor exposición tecnológica de Europa este año?

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

IFA Berlin es uno de los lugares más importantes en el calendario para el lanzamiento de productos, pero tiene que cambiar en 2020.

IFA, o Internationale Funkausstellung, es el mayor espectáculo tecnológico de Europa. Celebrado en Berlín durante los primeros días de septiembre, es el lugar donde LG, Samsung Philips y Sony lanzan sus gamas de TV europeas. También vemos muchos productos de audio lanzados en la feria, así como equipos domésticos inteligentes. También hay mucha tecnología de cocina.

El gobierno de Berlín ya anunció (abril de 2020) la prohibición de todos los eventos con más de 5,000 participantes hasta el 24 de octubre de 2020. Eso significa que la decisión de seguir adelante con el espectáculo en 2020 ha sido tomada de las manos de los organizadores.

El espectáculo comenzó en 1924 como una convención de radio y en 2021 volverá al enorme complejo Messe Berlin. A diferencia de muchos de estos programas, IFA está abierto al público, lo que significa que cualquiera puede ir y maravillarse con la última y mejor tecnología.

Los organizadores de IFA, gfu y Messe Berlin, dicen que "anticipó este desarrollo [que no sería capaz de realizar físicamente el espectáculo] y que desde hace varias semanas han estado discutiendo una gama de conceptos alternativos".

Sí, has leído bien - "conceptos alternativos". En realidad, esto significa que el evento será virtual, probablemente con uno o dos días de conferencias de prensa en línea.

También puede haber un elemento en el que las empresas pueden organizar fácilmente reuniones virtuales con otras empresas, periodistas y analistas.

Sin embargo, la tendencia de los últimos años es que las compañías han estado organizando sus propios eventos a favor de los espectáculos: no está claro si las grandes organizaciones tecnológicas tendrán apetito para pagar para ser parte de algo que podrían organizarse con la misma facilidad. prácticamente en un día diferente con su propia selección de asistentes.

Te traeremos más cuando sepamos más.

Acer usó IFA 2019 para hacer una variedad de anuncios. Hay actualizaciones para una serie de líneas de computadoras portátiles con el Acer Swift 5 que ahora tiene opciones de gráficos discretos para darle más potencia de juego. Para los jugadores más serios, está el Predator Triton 300 , que ofrece especificaciones serias en una computadora portátil portátil para juegos y mantiene el precio bajo control.

Acer también se ha quedado sin una gama de actualizaciones de Chromebook , proporcionando muchas opciones sin importar cuáles sean las demandas de su computadora portátil.

Amazon usó IFA 2019 para duplicar en Fire TV, lanzando una amplia gama de dispositivos, ya que parece dominar la pantalla más grande de su hogar. Hay un Fire TV Cube actualizado , que ahora llega tanto al Reino Unido como a los Estados Unidos, mientras que también hay un impulso para ofrecer más televisores que funcionan con FireOS. La gran noticia aquí es una asociación con JVC que ofrecerá un televisor inteligente 4K HDR en el Reino Unido desde £ 349, y también en otros mercados europeos.

También hay una barra de sonido Fire TV de Anker , que integra el servicio de TV de Amazon directamente, lo que hace que sea increíblemente fácil aumentar el sonido de su TV y agregar inteligencia conectada al mismo tiempo. Fire TV parece ser el nuevo gran impulso de Amazon.

Asus utilizó su conferencia de prensa para anunciar una gama de productos a Europa, algunos de los cuales vimos anteriormente en Computex . Nuevo, sin embargo, fue el VivoWatch SP , un nuevo dispositivo portátil que no solo hará un seguimiento de su ejercicio, sino también de sus estadísticas vitales, como la presión arterial. Se une a la lista de actualizaciones el ROG Zephyrus S con pantalla de 300Hz, muchas computadoras portátiles de alta gama para creadores de contenido y la confirmación de que el ROG Phone 2 le costará 899 € en Europa.

Fossil tiene una muestra completa de dispositivos en IFA 2019. Hemos visto el reloj inteligente Fossil Gen 5 y ahora es el turno de las marcas que se sientan en la plataforma Fossil. Nuevo en la colección es un reloj inteligente Puma , que ofrece seguimiento deportivo con GPS, frecuencia cardíaca, pagos móviles y mucho más. En otros lugares hay una colección completamente nueva de relojes Kors para aquellos que buscan un poco de brillo inteligente.

Garmin se ha hecho grande en IFA 2019, actualizando una serie de modelos para que sea aún más atractivo saltar a la vida de Garmin. Liderando la carga está el Garmin Venu , que se parece al rival de Garmin con el Apple Watch. Eso es gracias a una pantalla AMOLED, que debería brindar imágenes visuales deliciosas junto con una amplia gama de características de seguimiento de salud y estado físico y funciones conectadas. Las características se parecen mucho a las del nuevo Vivoactive 4 , que se parece al mismo reloj pero con una pantalla normal.

Luego, hay un poco más de emoción para los fanáticos de Marvel, con el lanzamiento de los relojes Legacy Hero con las opciones del Capitán América y el Capitán Marvel. Debajo hay un reloj Garmin, pero es un poco menos deportivo y un poco más superhéroe.

Huawei subió al escenario para presentar la conferencia inaugural en IFA 2019, aprovechando la oportunidad para lanzar un par de nuevos colores para el modelo insignia Huawei P30 Pro. También anunció nuevos FreeBuds 3 , su propia versión de los AirPods de Apple, pero con carga rápida y cancelación activa de ruido.

Sin embargo, el gran anuncio nuevo fue para el Kirin 990. Este chipset de próxima generación estará en el lanzamiento del Huawei Mate 30 a finales de mes y también habrá una versión con un módem 5G integrado. Promete ser el chip de inteligencia artificial más poderoso, y pronto lo veremos en un dispositivo real.

No se mencionó la lucha actual de la compañía con los Estados Unidos.

JBL, parte de Harman, lanzó una serie de divertidos altavoces en IFA 2019. El más llamativo es el JBL Pulse 4 , que no solo ofrece un sonido de 360 grados, sino también luces de 360 grados. Es la fiesta completa en un paquete ordenado, y también es resistente al agua. ¿Dónde está el barril?

JBL también agregó el Asistente de Google al Enlace y lanzó un nuevo altavoz inteligente portátil.

Lenovo anunció lotes en IFA, actualizando una amplia gama de dispositivos de Yoga, con el Yoga C940 integrando la potencia multimedia en un diseño flexible. La compañía también lanzó una nueva pantalla inteligente, la Lenovo Smart Display 7 , que se parece a un rival con el Asistente de Google, el Amazon Echo Show, una gran adición a cualquier hogar inteligente.

Lenovo también lanzó nuevas tabletas , la Smart Tab M8 y la Yoga Smart Tab. Estas tabletas Android aprovechan el nuevo modo ambiental del Asistente de Google, que básicamente les permite comportarse como una pantalla inteligente cuando no están en uso.

LG anuncia todo antes de que alguien llegue a Berlín, pero todavía parece ser un espectáculo bastante tranquilo para LG. Pero eso no ha impedido que la compañía publique una versión actualizada de su teléfono Dual Screen. No, este no es un teléfono plegable, es un accesorio con una pantalla, con un software inteligente para permitir que el teléfono use ambas pantallas. Lo vimos por primera vez en el LG V50, pero ahora está en la pantalla dual LG G8X , con una versión actualizada del G8 que alimenta cosas.

Motorola hizo dos anuncios en IFA. El primero fue el Moto One Zoom . Este es un teléfono de rango medio, que se ejecuta en Android One, con un sistema de cámara cuádruple en la parte posterior. Ofrece zoom, gran angular y detección de profundidad, buscando ofrecer una experiencia premium a una fracción del precio. También tiene una batería masiva.

El segundo dispositivo de Moto estaba en el extremo asequible con el Moto E6 Plus . Esto le brinda una gran pantalla, doble cámara, pero todo a un precio bajo.

HMD Global, que posee Nokia, ha aparecido en IFA por primera vez. Ok, han estado en Berlín al mismo tiempo antes, pero la primera conferencia de prensa oficial de HMD Global tuvo lugar. También fue una conferencia abarrotada. Los grandes anuncios fueron realmente el Nokia 7.2 y el Nokia 6.2 , un par de actualizaciones de rango medio, con la incorporación de una cámara triple a un teléfono asequible.

Pero es probable que llame la atención el nuevo Nokia 2720 Flip , este es un teléfono con funciones, pero con KaiOS, tiene algunos servicios de Google, incluido el Asistente de Google, lo que significa que puede hablar con esta persona que no es un teléfono inteligente. también está el Nokia 800 Tough, ya que la compañía busca consolidar su liderazgo en teléfonos con funciones a nivel mundial.

Philips ha hecho una serie de anuncios que incluyen nuevos televisores OLED , que admiten casi todo: Dolby Vision, HDR10 +, Dolby Atmos, Google Assistant, Amazon Alexa, y también tienen Ambilight. Estos son modelos premium con precios premium, pero estarán a la venta de inmediato. También hay un nuevo modelo que llegará al Reino Unido: el Philips 754 OLED .

También hay nuevas bombillas Hue. Ok, técnicamente ya no es Philips (es Signify), pero hay un nuevo enchufe Hue, un botón Hue y bombillas de filamento Hue, lo que permite una mayor variedad de opciones de hogar inteligente .

Philips también ha ampliado su oferta de auriculares con nuevas opciones de cancelación de ruido .

Razer ha anunciado el Blade Stealth 13 y el Blade 15 en IFA 2019, lo que le dará más poder a la fiesta. El Blade Stealth 13 se presenta como el primer Ultrabook de juegos del mundo, ya que es delgado, liviano y muy portátil, pero aún tiene mucha potencia. El nuevo Razer Blade 15 hace que el nivel de entrada sea más asequible para aquellos que desean una computadora portátil para juegos sin gastar mucho dinero.

Samsung ha utilizado IFA 2019 para anunciar que su servicio dinámico HDR10 + también funcionará con 8K en adelante. También hemos recibido confirmación de que el Samsung Galaxy Fold retrasado estará disponible a partir del 18 de septiembre en el Reino Unido , y Samsung lo ha actualizado para corregir algunos de los problemas de diseño desde su primera revelación.

Samsung también ha anunciado un chip de teléfono inteligente con 5G integrado , que allanará el camino para teléfonos 5G más baratos en el futuro. También se ha reiterado que hay una opción de TV QLED de 8K de 55 pulgadas , que golpea ese punto ideal para los hogares del Reino Unido, y ya está a la venta por £ 2999.

Sennheiser ha actualizado sus populares auriculares Momentum , agregando el seguimiento de mosaico para asegurarse de que nunca los pierda. Esto es parte de un gran impulso de Tile para integrar su tecnología en más dispositivos Bluetooth de forma nativa. La cancelación activa de ruido los convierte en un atractivo conjunto de auriculares para viajeros.

Sonos ha hecho algunos anuncios importantes en IFA, con Sonos Move , un altavoz Bluetooth portátil, sí, realmente, con soporte para Alexa y Google Assistant. Sonos ya no está limitado por cables.

Menos inteligente es el Sonos One SL , básicamente una actualización de Sonos Play: 1, por lo que es un altavoz pequeño sin control de voz. Un movimiento audaz en estos tiempos conectados, pero una oportunidad para actualizar el pequeño altavoz Sonos para aquellos que no quieren voz.

En el otro extremo de la escala, Sonos Port es una actualización de Connect que conectará su equipo de audio desconectado a su sistema Sonos .

Sony ha lanzado un nuevo teléfono inteligente insignia en IFA 2019: el Sony Xperia 5 . Básicamente es el Xperia 1 Compact, con cámara triple, pantalla 21: 9 y mucha potencia, pero en un tamaño más pequeño de 6.1 pulgadas.

Sony también actualizó sus auriculares X1000, pero esta vez fueron los modelos WI, el estilo de banda para el cuello con cancelación de ruido en el oído .

IFA 2019 se celebra en Berlín del 6 al 11 de septiembre. Estas son las fechas en que el espectáculo está abierto al público en Messe Berlin.

Sin embargo, los días de prensa, cuando se publica información sobre nuevos productos, caen en los días anteriores, con el miércoles 4 y el jueves 5 de septiembre, los grandes días en que se esperan anuncios. En algunos casos, los fabricantes divulgan información en las semanas previas al espectáculo, antes de revelar esos nuevos productos al público.