¿Qué son las llamadas por Wi-Fi y cómo se pueden activar?

Con los clientes impulsando la demanda de conectividad siempre activa, las redes de telefonía móvil están recurriendo a Wi-Fi para habilitar servicios que sus propios mástiles podrían no ser capaces de proporcionar.

Eso es algo bueno para aquellos que desean permanecer conectados en un área que tal vez no sea compatible con una red en particular, lo que le permite atender llamadas y recibir mensajes donde la red celular podría no llegar.

Las llamadas por Wi-Fi son exactamente lo que está pensando: una función que le permite hacer y recibir llamadas (y enviar mensajes de texto) a través de una red Wi-Fi en lugar de una red móvil tradicional.

Más específicamente, con las llamadas por Wi-Fi, los paquetes celulares de una llamada telefónica o mensaje de texto se transfieren a través de Internet desde su dispositivo móvil a su operador (mientras utiliza velocidades de datos más altas que la mayoría de las conexiones celulares), luego se canalizan a través de la red celular, y finalmente entregado al destinatario previsto. Simples, ¿verdad?

Es una característica útil si se encuentra en un área con poca señal, ya que le permite aprovechar el Wi-Fi para que su dispositivo esté conectado. Eso podría ocurrir en áreas rurales sin mástiles de red mediante el uso de Wi-Fi doméstico o un club nocturno en el sótano que tenga Wi-Fi.

Para usar las llamadas por Wi-Fi necesitas dos cosas. Necesita una red que lo admita y un dispositivo que lo admita. La mayoría de los teléfonos premium nuevos lo admiten; por ejemplo, el servicio es compatible con cualquier iPhone lanzado desde 2014.

Muchas aplicaciones populares, incluidas las aplicaciones de mensajería como WhatsApp, Facebook Messenger y Skype, le permiten enviar y recibir llamadas / mensajes de texto a través de Wi-Fi o su red de datos, pero no se trata de llamadas por Wi-Fi.

Al usar una aplicación como WhatsApp, su actividad de llamadas se mantiene estrictamente dentro de la aplicación misma y entre los usuarios de esa aplicación. Su número de teléfono se utiliza para verificar su identidad, pero no tiene nada que ver con la red, aparte de los datos que utiliza.

Del mismo modo, las llamadas y los mensajes de Apple FaceTime e iMessage se transfieren a los servicios de Internet utilizando la conexión de datos del dispositivo, pero ese es un servicio de Apple, en lugar de su red.

En algunos casos, como iMessage, obtienes mensajes ilimitados y está perfectamente integrado para su uso entre los usuarios de dispositivos Apple, pero es muy diferente de la propuesta sobre llamadas de Wi-Fi de red, donde los mensajes que envías y las llamadas que haces se deducirán (probablemente) de tu plan de conversación.

La desventaja principal de las llamadas por Wi-Fi es que las llamadas telefónicas en curso no siempre pueden transferirse a su red móvil cuando se inicia el Wi-Fi, todavía.

Entonces, si comienza una llamada por Wi-Fi mientras está en Starbucks, pero luego se desvía del alcance, su red móvil no podrá atender la llamada. Eso solo sucederá cuando todos tengan VoLTE (voz sobre LTE).

Actualmente, cuando realiza una llamada de voz, su dispositivo cambia a 2G o 3G y no puede mover una llamada hacia o desde Wi-Fi. Sin embargo, si su red es compatible con VoLTE (también llamada 4G Voice), podrá transferir esa llamada de voz desde Wi-Fi a la red sin perder la llamada.

Vaya al sitio web de su operador para encontrar guías paso a paso para configurarlo. La mayoría de las veces deberá activar una opción en Configuración, y tal vez notificar a su operador que planea usar las llamadas por Wi-Fi.

Una vez que esté configurado, simplemente use su teléfono normalmente. Debería ver un nuevo símbolo (ver imagen superior) en la parte superior de su teléfono cuando use las llamadas por Wi-Fi. Tenga en cuenta que la otra persona / destinatario no necesita un dispositivo que admita llamadas por Wi-Fi (ni necesita habilitarlo con un operador) para que la función funcione.

Debido a que los dispositivos Android varían mucho, es posible que deba variar un poco estas instrucciones, pero los conceptos básicos serán los mismos.

Ir a la configuración Seleccione Red e Internet Luego vaya a Wi-Fi y luego toque Llamadas Wi-Fi. Es posible que deba ir a Avanzado para ver esto. Si no puede encontrarlo, toque el icono de búsqueda en la parte superior para buscar la configuración (escriba Wi-Fi y la configuración debería aparecer). Deslice la palanca para activar las llamadas por Wi-Fi. Dependiendo del teléfono, también puede elegir si es preferible el Wi-Fi para las llamadas dentro del alcance.

Vaya a Configuración> General> Actualización de software Descargue e instale cualquier actualización de software que aparezca, si no hay ninguna, continúe con el siguiente paso. Vaya a Configuración> Teléfono Seleccionar llamadas por Wi-Fi Alternar las llamadas de Wi-Fi en este interruptor de su iPhone a la posición de encendido Confirme que desea activar la función

Tan pronto como se activen las llamadas por Wi-Fi, si está conectado a una red Wi-Fi, el nombre de su red en la barra de estado ahora debería decir "Llamada de tres WiFi" o similar, dependiendo de su red.

Cada vez que vea ese mensaje en su barra de estado, sus llamadas y mensajes de texto se realizarán a través de Wi-Fi, lo que generalmente significa que obtendrá una mejor calidad de llamada.