Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Apple no ha renunciado a Touch ID y al botón de inicio; después de todo, es parte del iPhone SE (2020) .

Así que aquí presentamos los mejores consejos y trucos de Touch ID para iPhone, incluidos el iPhone 6 y 6 Plus, 6S y 6S Plus, iPhone 7 y 7 Plus, iPhone 8 y 8 Plus y el iPhone SE (nuevo y antiguo).

Habilite la pantalla True Tone: para que la pantalla del iPhone ajuste automáticamente el balance de color y la temperatura para que coincida con la luz ambiental de la habitación, diríjase al Centro de control y presione con fuerza el control deslizante de brillo de la pantalla. Ahora toque el botón True Tone. También puede ir a Configuración> Pantalla y brillo y alternar el interruptor "Tono verdadero".

Activar el modo oscuro: para activar el modo oscuro, abra Configuración> Pantalla y brillo> Marque la opción Modo oscuro en la parte superior. Si toca las opciones debajo, puede establecer un horario para cuándo desea que el modo oscuro se active o desactive.

Cargue de forma inalámbrica: para utilizar las capacidades de carga inalámbrica del iPhone, compre un cargador inalámbrico. Cualquier cargador Qi funcionará, pero para cargar más eficientemente necesita uno optimizado para la carga de 7.5W de Apple, como el BoostUp de Belkin .

Habilite la grabación de video 4K a 60 fps: diríjase a Configuración> Cámara> Grabar video y luego elija la opción 4K a 60 fps para grabar con la mayor resolución y velocidad de fotogramas posible en un iPhone.

Dispara a cámara lenta de 1080p a 240 fps: similar a la última, ve a Configuración> Cámara y luego toca "Grabar cámara lenta" y elige la opción de velocidad más alta. Ahora puede grabar videos a cámara lenta de 240 fps en Full HD.

Efectos de iluminación vertical (solo 8 Plus): para disparar tomas en modo vertical con efectos de iluminación artificial, primero vaya a disparar en modo vertical. Puede hacer esto presionando a la fuerza el ícono de la cámara y eligiendo el acceso directo Retrato, o abriendo la aplicación de la cámara y seleccionando la opción Retrato allí. Ahora puede tocar y mantener presionada la parte inferior del marco donde dice "Iluminación natural" y desplazarse por las opciones.

Editar efectos de iluminación de retrato después de disparar (solo 8 Plus): abra cualquier disparo de retrato en Fotos y luego toque "editar". Después de un segundo o dos, verá el ícono del efecto de iluminación en la parte inferior de la imagen, tóquelo y deslice exactamente como lo hizo al tomar la imagen.

Cargue rápidamente : si tiene un adaptador de alimentación USB tipo C de 29 W, 61 W o 87 W para una MacBook, puede enchufar su iPhone 8 u 8 Plus con un cable tipo C a Lightning y ver cómo se carga muy rápido. Hasta el 50 por ciento en 30 minutos.

Agregar nuevos controles: es posible agregar y eliminar controles del Centro de control. Dirígete a Configuración> Centro de control> Personalizar controles y luego elige qué controles te gustaría agregar.

Reorganice los controles: para cambiar el orden de los controles que ha agregado, mantenga presionado el menú de tres barras a la derecha del control que desee mover, luego muévalo hacia arriba y hacia abajo de la lista a donde desee que sea

Controles de expansión: algunos controles pueden convertirse en pantalla completa, solo presione con fuerza (es decir, presione con más fuerza en pantallas compatibles) en el control que desea expandir y llenará la pantalla.

Active el punto de acceso personal: de forma predeterminada, el control de conectividad solo tiene cuatro opciones. Si fuerza presionar para expandirlo, obtendrá un control de pantalla completa con dos opciones más. Toque el ícono de punto de acceso personal para activarlo.

Activar Night Shift: para activar Night Shift, que mata la luz azul, lo que hace que la pantalla sea más cálida, presiona el control de brillo de la pantalla y presiona el ícono Night Shift en la parte inferior de la pantalla.

Activar grabación de pantalla: una de las opciones que puede agregar al Centro de control es la grabación de pantalla. Asegúrese de agregar el control, luego abra el Centro de control y presione el icono que parece un círculo blanco sólido dentro de un anillo blanco delgado. De ahora en adelante, registrará todo lo que sucede en su pantalla. Presione el control nuevamente cuando haya terminado, y guardará un video en su aplicación Fotos automáticamente.

Ajuste el brillo de la luz de bandera / antorcha: puede encender el flash de su cámara, utilizándolo como antorcha, abriendo el Centro de control y tocando el icono de la antorcha. Si desea ajustar el brillo, presione a la fuerza el icono, luego ajuste el control deslizante de pantalla completa que aparece.

Cambie rápidamente dónde se reproduce el audio: una característica interesante es la capacidad de cambiar dónde se reproduce la música. Mientras se reproduce música, a través de Apple Music , Spotify o donde sea, presione con fuerza el control de música o simplemente toque el pequeño icono en la esquina superior del control de música. Aparece una ventana emergente que muestra los dispositivos disponibles con los que puedes jugar. Esto podría estar conectado a auriculares, Apple TV, su iPhone o cualquier dispositivo AirPlay.

Establezca un temporizador rápido: en lugar de dirigirse a la aplicación de temporizador, puede presionar con fuerza el icono del temporizador en el Centro de control, luego deslizar hacia arriba o hacia abajo en la pantalla completa para configurar un temporizador de un minuto a dos horas de duración.

Cómo acceder a los dispositivos HomeKit: deslice el dedo desde la parte inferior de la pantalla hacia arriba para mostrar el Centro de control y luego toque el pequeño icono que parece una casa.

Acceda a las notificaciones anteriores: en su pantalla de bloqueo, como de costumbre, aparecen nuevas notificaciones como estándar. Sin embargo, si desea acceder rápidamente a los más antiguos que ha leído, pero que ha ignorado, deslice hacia arriba en la pantalla de bloqueo y mostrará notificaciones anteriores que no se han borrado.

Borrar las notificaciones más antiguas: con las notificaciones más antiguas en la pantalla, presione con fuerza la pequeña "x" en la esquina y toque la ventana emergente "borrar todas las notificaciones" que aparece.

Desbloquee su iPhone sin presionar el botón de inicio: de forma predeterminada, en iPhone y iPad con Touch ID habilitado, ahora tiene que presionar el botón de Inicio para acceder a la pantalla de Inicio. Puede cambiar esto yendo a Configuración> General> Accesibilidad> Botón de inicio> y luego alternando "Descansar dedo para abrir". Ahora ya no tiene que presionar el botón.

Levanta el teléfono para activarlo: simplemente levanta el teléfono de un estado apagado y se activará para mostrarte todas las notificaciones que tienes en la pantalla de bloqueo. Para activar o desactivar esta función, vaya a Configuración> Pantalla y brillo> Elevar para despertar.

Cómo acceder rápidamente a la cámara desde la pantalla de bloqueo: simple. En cualquier lugar de la pantalla de bloqueo, deslice de derecha a izquierda

Cómo acceder a los widgets en la pantalla de bloqueo: de nuevo, muy simple. En cualquier lugar de la pantalla de bloqueo, deslice de izquierda a derecha.

Cómo desbloquear su teléfono pero permanecer en la pantalla de bloqueo: es curioso, pero los usuarios de Touch ID pueden desbloquear su iPhone sin ir a la pantalla de inicio. Para hacerlo, coloca el dedo en el botón de Inicio pero no lo presiones. Desaparecerá un pequeño icono de candado en la parte superior de la pantalla, pero no será llevado a la pantalla de inicio de sus aplicaciones.

Cómo agregar / eliminar widgets: un deslizamiento de izquierda a derecha en la pantalla de bloqueo mostrará widgets de cualquier aplicación que los admita. Para agregar, eliminar o reorganizar, deslice de izquierda a derecha en la pantalla de bloqueo y luego desplácese hasta el final. Toque el botón editar para personalizar qué widgets se muestran y en qué orden.

Respuesta rápida: cuando llega una notificación, dependiendo de si está habilitada por el desarrollador, puede responder de inmediato sin tener que abrir la aplicación específica. Para hacer esto, despliegue la notificación para revelar las acciones que puede tomar. O, desde la pantalla de bloqueo, puede forzar la presión o mantener presionada la notificación y tocar "responder", luego comenzar a escribir.

Borrar notificaciones individuales de la pantalla de bloqueo: puede borrar una notificación individual de una aplicación simplemente deslizando el dedo de derecha a izquierda y luego tocando "borrar".

Cómo eliminar aplicaciones de stock: puede eliminar algunas de las aplicaciones de stock de Apple como Stocks, Compass y otras. Para hacerlo, simplemente toque y mantenga presionado el ícono de la aplicación hasta que comience a moverse y luego toque la "x". Se le pedirá que confirme su decisión. Para recuperarlos, simplemente busque la aplicación en cuestión en la App Store.

Capturas de pantalla de recorte y marcado: tome una captura de pantalla, luego aparecerá una pequeña captura de pantalla de vista previa en la esquina inferior izquierda. Tóquelo y luego use las herramientas que se muestran para dibujar, escribir o recortar la imagen.

Descartar la vista previa de la captura de pantalla: para obtener la pequeña vista previa de la captura de pantalla de su pantalla, simplemente deslícela hacia la izquierda. ¡Listo! Se fue.

Tenemos una función completa sobre consejos y trucos de Mensajes , pero aquí hay algunos que vale la pena tomar en cuenta.

Cómo agregar efectos a iMessages: para acceder a los efectos, presione y mantenga presionado el icono de envío después de haber escrito un mensaje. Aquí puede cambiar entre los efectos de burbuja y pantalla para aplicarlos a su mensaje.

Cómo silenciar conversaciones específicas: en la bandeja de entrada principal de Mensajes, deslice hacia la izquierda en cualquier conversación de la que desee ocultar notificaciones y luego toque "ocultar alertas". Es realmente útil si eres parte de un mensaje grupal particularmente persistente y hablador.

También puede presionar el ícono "i" dentro de una conversación, luego activar el botón Ocultar alertas. Esto funciona tanto para SMS como para iMessages.

Enviar una foto a alguien: a la izquierda del campo de entrada de texto en Mensajes, verá un pequeño icono de cámara. Tóquelo, luego tiene la opción de tomar una foto o desplazarse a la derecha por las fotos tomadas recientemente. A la izquierda hay accesos directos a la aplicación de la cámara o su biblioteca de fotos.

Cómo marcar una imagen en los mensajes: puede marcar o editar fotos rápidamente antes de enviarlas en iOS. Para hacerlo, elija una foto y agréguela a su mensaje. Antes de enviar, toque la foto y tendrá la opción de Marcar (es decir, dibujar sobre ella) o editarla.

Dibuje y envíe una imagen a alguien: en Mensajes también puede enviar imágenes dibujadas a personas como los usuarios de Apple Watch. Toque el pequeño ícono de App Store a la izquierda del campo de entrada de mensajes y la bandeja de aplicaciones aparecerá debajo. Busque el pequeño logotipo del corazón con dos dedos en la parte inferior, tóquelo y luego comience a dibujar. Para agrandar el lienzo negro, presione la flecha pequeña sobre el lienzo negro.

Cómo dibujar en un video que desea enviar a alguien en un mensaje: siga las instrucciones anteriores, pero en lugar de dibujar en el lienzo de inmediato, presione el icono de la cámara de video. Luego puede grabar un mensaje y dibujarlo al mismo tiempo.

Cómo enviar un beso a alguien: en Messages no solo puedes enviarle a alguien un dibujo o un video, sino también una serie de formas o patrones, incluido un beso en la pantalla. Para enviar un beso, ve al lienzo negro (ver arriba) y toca con dos dedos donde quieres que aparezca el beso. También hay otros elementos como dos dedos sostenidos en la pantalla que te dan un corazón que late, pero dos dedos deslizados hacia abajo de la pantalla rompen ese corazón. Hay mucho que probar, así que experimenta.

Cómo acceder a las aplicaciones en iMessage: en cualquier conversación de Mensajes verás todas tus aplicaciones de iMessage en una barra de herramientas en la parte inferior de la pantalla. Desliza el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para encontrar la aplicación que estás buscando. Si está escribiendo, encontrará el pequeño ícono de la "A" App Store a la izquierda del campo de texto. Tóquelo para que aparezcan las aplicaciones.

Cómo reaccionar a un mensaje: toca dos veces cualquier mensaje individual que recibas y verás una selección de íconos que incluyen un corazón, pulgares arriba, pulgares abajo, ¡Ja, Ja, y?. Presionando uno lo agregará al mensaje para que lo vea la otra persona en iOS. Al presionarlo nuevamente se eliminará la reacción.

Cómo compartir un artículo o un video de YouTube: los mensajes le brindan una opción para compartir visualmente más atractiva, en otras palabras, pegar un enlace en un mensaje lo expandirá para que el receptor pueda ver lo que está recibiendo. Si se trata de un video de YouTube, podrán verlo allí mismo en Mensajes.

Cómo compartir su ubicación: puede compartir rápidamente su ubicación dentro de un mensaje dirigiéndose a cualquier conversación o secuencia de mensajes. Toca el nombre del contacto en la parte superior y toca la "i" en la esquina superior. Seleccione "compartir mi ubicación" o "enviar mi ubicación actual".

Cómo activar Enviar recibos de lectura: tiene la opción de administrar Enviar recibos de lectura individualmente. Para administrarlos para diferentes personas, vaya a una conversación de mensajes, toque el nombre del contacto en la parte superior y presione el icono "i". Desde aquí puede alternar la opción "Enviar confirmación de lectura".

¿A qué hora ?: vea a qué hora se envió un mensaje arrastrando de derecha a izquierda en la pantalla de conversación.

Mensaje de voz rápida: si presiona el botón pequeño del micrófono a la derecha del cuadro de texto, puede comenzar a grabar un mensaje verbal. Levante el dedo para parar y revelar un botón de reproducción. Una vez contento, deslice hacia arriba o toque la flecha para enviarlo, o deslice hacia la izquierda o toque el botón "x" para cancelar.

Ver archivos adjuntos: ingrese a una conversación / secuencia de mensajes y luego toque el nombre del contacto en la parte superior, seguido de la "I". Desplácese hasta llegar a la parte inferior de la pantalla y verá los archivos adjuntos / imágenes que ha compartido con ese contacto.

Eliminar mensajes: deslice de derecha a izquierda en el centro de mensajes y luego toque la opción "eliminar".

Eliminar mensajes antiguos automáticamente: Configuración> Mensajes y luego desplácese hacia abajo hasta la sección Historial de mensajes. Toque la opción Conservar mensajes y elija entre Siempre, 1 año o 30 días.

Eliminar automáticamente los mensajes de audio o video: de manera predeterminada, Apple lo configura para que, una vez que haya enviado un mensaje de audio, se elimine de su iPhone o iPad después de dos minutos. Si desea conservar el mensaje, vaya a Configuración> Mensajes y desplácese hacia abajo hasta la sección Mensajes de audio. Toque Caducar y luego elija entre 2 minutos o Nunca.

Elevar para escuchar mensajes de audio: está activado de forma predeterminada, pero puede desactivar la capacidad de escuchar y responder a los mensajes de audio entrantes levantando el teléfono. Para desactivarlo, vaya a Configuración> Mensajes y active Elevar para escuchar.

Azul vs verde: las burbujas azules son para iMessages, las verdes son para mensajes SMS tradicionales.

Enviar iMessage como SMS: si tiene problemas para enviar sus iMessages (sobre datos), puede optar por volver a enviar el mensaje como SMS. Vaya a Configuración> Mensajes y desplácese hacia abajo para Enviar como SMS. Active esta opción y se enviará un texto en lugar de iMessage si iMessage no está disponible.

Tenemos una función completa sobre consejos y trucos de Fotos , pero aquí hay algunos que vale la pena considerar.

Cambiar los efectos de Live Photo: puede cambiar el efecto predeterminado de Live Photo. Vaya a la aplicación Fotos, abra una Foto en vivo y deslícela hacia arriba para mostrar tres efectos diferentes: Bucle, Rebote y Exposición prolongada.

Mantenga la foto original mientras usa los efectos de Live Photo: una vez que elija uno de los otros efectos de Live Photo, la guardará en su teléfono como un video, no como una foto. Si también desea mantener la foto original como una foto fija, simplemente presione el icono de compartir y toque "duplicar" y guarde otra copia de la foto original. (Deberá hacer esto antes de cambiar el efecto de Live Photo, o simplemente volver al estilo original de Live Photo y hacerlo entonces).

Cómo aplicar un filtro a una foto en vivo: puede aplicar filtros a las fotos en vivo y mantenerlas como una foto en vivo. Para aplicar un filtro, vaya a la foto en cuestión, toque "editar" y toque los tres círculos en la parte inferior de la pantalla. Luego puede seleccionar el filtro que desee.

Cómo iniciar rápidamente diferentes modos de cámara: presione firmemente en la aplicación de la cámara y obtendrá algunas opciones, incluyendo Tomar una foto, Grabar video y en el iPhone 8 Plus, "Tomar retrato" en lugar de la opción de foto normal.

Cómo combinar personas en la aplicación Fotos: Apple Photos puede detectar personas y lugares. Si descubre que la aplicación ha elegido a la misma persona pero dice que son personas diferentes, puede fusionar los álbumes juntos. Para hacer esto, vaya a la aplicación Fotos> Álbumes y seleccione Personas. Toque la palabra "Seleccionar" en la parte superior derecha de la pantalla y luego seleccione las imágenes de las personas que desea fusionar.

Eliminar personas en la aplicación Fotos: vaya a la aplicación Fotos> Álbumes> Seleccionar personas. Para eliminar a una persona, toque "Seleccionar" y luego toque a las personas que no desea ver antes de tocar "Eliminar" en la parte inferior izquierda de la pantalla de su iPhone.

Cómo crear recuerdos fotográficos: puede crear sus propios recuerdos a partir de sus propios álbumes. Vaya a un álbum que ya tiene y toque la flecha hacia la derecha (">") que está en línea con el nombre del álbum en la parte superior de la pantalla. Esto te permitirá ver tus recuerdos. Toque los tres puntos en el círculo en la parte superior derecha de su pantalla y toque "Agregar a recuerdos".

Cómo compartir una película de Memories: la aplicación Apple Photos crea automáticamente una mini presentación de diapositivas para usted que luego se puede compartir como un video. Vaya a la Memoria que desea compartir, toque el ícono "reproducir" en la imagen principal y luego toque el ícono de compartir en la parte inferior de la pantalla.

Cómo cambiar el estilo de una película de Memories: puede optar por el estilo de película predeterminado de Apple o cambiarlo para que se ajuste a un puñado de estilos diferentes. Dirígete a la Memoria que deseas editar, toca el ícono "reproducir" en la imagen principal, luego toca el video nuevamente cuando se esté reproduciendo. Ahora verá opciones de estilo de presentación de diapositivas como Dreamy, Sentimental, Gentle, Chill y Happy, entre otras. También puede elegir entre Corto, Medio o Largo.

Duplicar como foto fija : si ha tomado una foto en vivo, ahora puede crear una foto fija de resolución completa como duplicada sin dañar la foto en vivo original. Para hacerlo, busque la imagen que desea duplicar, presione el botón compartir y luego seleccione Duplicar. En el siguiente menú, elija "Duplicar como foto fija".

Edición de fotos: encuentre la foto que desea y toque "editar" en la esquina superior. Aquí puede presionar la varita en la parte inferior para mejorar automáticamente su foto o deslizarse a través de la varita para acceder a diferentes opciones de edición, como exposición, brillo, reflejos y contraste, entre otros.

Enderezar sus fotos: puede enderezar rápida y fácilmente sus fotos. Para hacerlo, abra Fotos, seleccione la imagen que desea recortar y presione "editar" en la esquina superior derecha. Desde aquí, seleccione la herramienta de recorte en la parte inferior.

Buscar álbumes de fotos: vaya a la aplicación Fotos y presione la lupa en la esquina inferior derecha. Las sugerencias inmediatas incluyen reducir los resultados de su imagen por un año atrás y viajes, por ejemplo. Sin embargo, puede escribir muchas búsquedas diferentes como nombres de lugares, personas o meses. O una combinación

Pídale a Siri que busque una foto para usted: Siri puede buscar sus fotos en función de su información y criterios. Pídale que encuentre una foto específica del 14 de julio de 2015, por ejemplo, y ella hará exactamente eso. Amazeballs.

Fotos favoritas: si tiene fotos que desea marcar para mostrar a otros rápidamente más tarde en lugar de buscarlas o desplazarse por ellas, puede marcarlas como favoritas. Para hacer esto, simplemente busque la imagen que desea marcar como favorita y presione el botón del corazón debajo de la imagen. Para encontrarlos rápidamente cuando ingrese a la aplicación Fotos, presione el ícono Álbumes en la parte inferior, luego seleccione el álbum Favoritos.

Mejor visualización Actividad compartida: gire el iPhone o iPad de lado. Se ve mejor.

Búsqueda rápida de una foto en años: vaya a la aplicación Fotos y toque "Años" en la esquina inferior izquierda. Luego podrás ver todos los años en que has tomado fotos.

Vea dónde tomó una foto: en la sección Álbumes de la aplicación, toque el álbum "Lugares". Aquí encontrarás todas las ubicaciones en las que has tomado fotos y en qué fotos estaban en qué parte del mundo. El zoom proporciona ubicaciones más específicas, mientras toca "Cuadrícula" enumera las ubicaciones en esa vista en particular.

Ocultar una foto: encuentre la foto que desea ocultar de Fotos, Colecciones y Años, y toque el icono de compartir en la parte inferior izquierda. Luego puede desplazarse hacia abajo por las opciones hasta que encuentre "Ocultar". La foto aún estará disponible si te diriges a Álbumes y te desplazas hacia abajo hasta Oculto en Otros álbumes en la parte inferior.

Active iCloud Photo Library: para activar la función iCloud Photo Library que significa que todas sus fotos se cargan automáticamente y se respaldan en iCloud, vaya a Configuración> Fotos y luego active la opción iCloud Photo Library.

Tome una foto en vivo: la cámara de su iPhone puede capturar 1.5 segundos antes y 1.5 segundos después de una foto para capturar una "foto en vivo" con una sensación de movimiento. Para tomar una foto en vivo desde la aplicación Cámara, toque el botón Foto en vivo en la esquina superior derecha (se ve como un conjunto de anillos difusores) para activarlo (amarillo) y luego toque el botón del obturador.

Ver fotos en vivo: una vez que haya tomado una foto en vivo, puede verla en la aplicación Fotos en su teléfono. Abra la imagen, luego presione la foto para reproducirla.

Cree un lapso de tiempo: un ajuste en la aplicación de la cámara le permite crear un video de lapso de tiempo con poco o ningún esfuerzo. Simplemente deslice hacia los lados en la aplicación de la cámara para revelar el modo Time-Lapse. Una vez que haya resuelto lo que va a filmar, presione el botón de grabación. Debe filmar durante al menos 30 segundos para ver los efectos.

Grabe video a 60 fps: con cualquier iPhone más nuevo que el iPhone 6 y 6 Plus, Apple le ofrece la oportunidad de grabar 1080p a 60 fps, pero lo apaga de manera predeterminada. Para activarlo, vaya a Configuración> Cámara> Grabar video y luego seleccione la opción "1080p a 60 fps".

Grabar video 4K: algunos modelos más nuevos de iPhone le permiten grabar videos con una resolución 4K. Vaya a la misma opción que la anterior, pero elija "4K a 30 fps".

Cambiar la velocidad de cámara lenta: los iPhones más nuevos le permiten grabar en modo cámara lenta, para cambiar la velocidad, vaya a Configuración> Cámara> Grabar cámara lenta.

Bloqueo AE / AF: para cambiar la exposición o el enfoque de su disparo, toque en cualquier lugar de la pantalla y cambiará instantáneamente. Para bloquear esa exposición o enfoque (ideal para panoramas dramáticos), mantenga presionada la pantalla hasta que el cuadro cuadrado "se bloquee".

Cambiar la exposición sobre la marcha: una vez que haya encontrado su punto de enfoque (el gran cuadrado amarillo) en la aplicación Cámara, presione el pequeño icono del sol y deslice hacia arriba o hacia abajo para cambiar la configuración de exposición. Arriba para hacerlo más brillante, abajo para hacerlo más oscuro.

Activación del modo Temporizador: en la aplicación Cámara hay un icono que parece un cronómetro. Toque, luego elija si desea un temporizador de 3 segundos o 10 segundos.

Modo de ráfaga: los usuarios pueden tomar fotos en el modo de ráfaga manteniendo el dedo en el obturador o en la tecla de volumen para tomar una ráfaga de fotos a medida que ocurre la acción. Una vez que haya tomado una ráfaga de fotos, puede elegir su (s) favorita (s). Toque el icono de la galería en la parte inferior de la aplicación de su cámara y toque "seleccionar". Toca las fotos que quieras, luego presiona "Mantener solo X favoritos" para guardar solo las que hayas elegido.

Seleccione fácilmente varias fotos: en su aplicación Fotos, en un álbum o colección, toque "Seleccionar" y deslice el dedo por la pantalla para seleccionar muchas fotos a la vez.

Salir de la vista previa de la foto: al explorar sus fotos en la aplicación Fotos, puede ampliar una foto en la cuadrícula para verla en pantalla completa, pero también puede deslizar fácilmente hacia abajo en la vista previa para tirarla y volver a la cuadrícula.

Cree rápidamente una lista de verificación: presione a la fuerza el ícono de la aplicación Notas y elija "Nueva lista de verificación" y luego comience a crear su lista de verificación inmediatamente.

Cómo compartir y colaborar en notas: hay un ícono para compartir dentro de Notas que se parece a la silueta de una persona en un círculo y un ícono "+" al lado. Tóquelo y puede agregar contactos que pueden ver o hacer cambios en tiempo real.

Activación de contraseñas en Notes: para proteger con contraseña las Notas, vaya a Configuración> Notas> Contraseña. Aquí puede establecer una contraseña predeterminada para todas sus notas. También puede habilitar Touch ID.

Una vez que haya activado la función, debe habilitar individualmente el bloqueo de contraseña en la Nota. Para hacer esto, vaya a la Nota en cuestión, presione el ícono de compartir y luego el ícono "Bloquear Nota". Eso simplemente agrega el icono de candado a la Nota. Complicado lo sabemos.

Ahora toque el icono para bloquear la nota. La próxima vez que acceda, necesitará la contraseña.

Boceto en Notas: abra la aplicación Notas, presione la nueva Nota en la esquina inferior derecha y luego toque el lápiz en el círculo para crear un nuevo boceto o nota escrita a mano. Entonces puedes garabatear hasta el contenido de su corazón.

Guardar archivos adjuntos en notas: el botón Compartir de todo el sistema ofrece soporte para notas. Entonces, cuando esté en Safari, por ejemplo, toque el botón Compartir para guardar archivos adjuntos, como un enlace o documento, en una nota nueva o existente. También hay un navegador de archivos adjuntos en Notes que organiza los archivos adjuntos en una sola vista (toque el icono de cuadrícula en la esquina inferior izquierda).

Cómo verificar los correos electrónicos no leídos en Mail: vaya a cualquiera de sus bandejas de entrada en la aplicación de Correo y toque el icono de círculo pequeño con tres barras que disminuyen de tamaño en la parte inferior izquierda de su pantalla. Ahora le mostrará solo sus mensajes no leídos.

Cómo responder a un correo electrónico específico en un mensaje enhebrado: hay una función de correo enhebrado en el correo de iOS que le permite responder a mensajes dentro del hilo en lugar de solo el último. Vaya a un hilo de conversación y luego deslice hacia la izquierda en un mensaje individual para revelar un botón de respuesta, un botón de marca y un botón de eliminación.

Cómo tener múltiples correos electrónicos sobre la marcha a la vez: puede tener múltiples correos electrónicos sobre la marcha a la vez, útil si está en medio de responder a alguien y luego tiene que enviar un correo electrónico rápido en el medio.

En un correo electrónico abierto que se está redactando, arrastre hacia abajo desde la línea de asunto para acoplar el correo electrónico. Puedes seguir haciendo esto. Cuando quiera acceder a uno de esos correos electrónicos, o ver lo que tiene abierto, arrastre el de arriba hacia abajo y obtendrá una vista de todos los correos electrónicos en los que está trabajando.

Marcar como leído: en su bandeja de entrada, deslice el dedo de izquierda a derecha para mostrar el icono "Leer". Si se trata de una conversación, deberá hacerlo en cualquier momento que haya mensajes no leídos.

Más, Marcar, Papelera: deslizar de derecha a izquierda revela acciones rápidas para permitirte hacer una serie de cosas. Más muestra un menú secundario que le permite responder, reenviar, marcar, marcar como no leído, pasar a correo no deseado o notificarle sobre futuros mensajes en esta conversación, mientras que Marcar y Papelera le permiten hacer exactamente eso.

Eliminación rápida (Papelera): deslice el dedo hacia la izquierda en cualquier correo electrónico en su bandeja de entrada y continúe deslizando hasta que haya recorrido la pantalla por completo.

Cambio de las opciones de deslizamiento: también puede cambiar lo que sucede cuando desliza hacia la izquierda o hacia la derecha en Configuración. Vaya a Configuración> Correo> Opciones de deslizar y luego configure el comando Deslizar hacia la izquierda y el comando Deslizar hacia la derecha. Las opciones son limitadas, pero es algo.

Notificaciones de respuesta: si está esperando una respuesta específica de un correo electrónico y no desea tener que seguir revisando su teléfono cada dos minutos, puede optar por que su dispositivo le notifique. En cualquier mensaje que haya recibido, toque el ícono de Bandera en la parte inferior izquierda de la pantalla y luego seleccione Notificarme. Confirme su decisión y cuando respondan lo sabrá.

Anulación de zona horaria : la anulación de zona horaria cuando está activada, le permitirá mostrar siempre los datos del evento y las horas en la zona horaria seleccionada. Cuando está apagado, los eventos se mostrarán de acuerdo con la zona horaria de su ubicación actual. Si eso suena como algo que desea, vaya a Configuración> Calendario> Anulación de zona horaria y alterne.

Cree su libreta de contactos: cuando recibe un correo de alguien y tiene una firma, Apple lee esa información y le pregunta si desea agregarla a un contacto. Si no lo desea, puede elegir ignorarlo, pero si lo hace, presione el botón Agregar a Contactos en la parte superior de la pantalla.

Buscar: arrastre hacia abajo en su bandeja de entrada para mostrar un cuadro de búsqueda. Ahora puede buscar en toda su bandeja de entrada una palabra clave en lugar de solo Para, De, Asunto. También puede limitar su búsqueda a Todos los buzones o al buzón actual en el que se encuentre. Además, también puede limitarlo a conversaciones.

Marcar todo como leído: puede marcar todo como leído en Correo. Hurra. En un buzón o en la bandeja de entrada combinada, simplemente toque "Editar" en la esquina superior derecha, luego toque "Seleccionar todo" en la esquina superior izquierda, seguido de "Marcar" en la esquina inferior izquierda y elija elegir "Marcar como leído" el menú emergente y todos sus mensajes deben marcarse como leídos.

Use Mail Drop en iOS: Mail Drop se introdujo en Mac OS X para permitirle enviar fácilmente grandes archivos adjuntos de correo electrónico a través de iCloud. Esa misma función está disponible en la aplicación iOS Mail, lo que le permite adjuntar un archivo grande (5GB a 20GB). Cuando adjunte el archivo, verá una ventana emergente con la opción de usar Mail Drop. Simples

Deslizar para escribir: para aquellos con un dispositivo iOS 13 compatible, puede deslizar para escribir. Simplemente mantenga el pulgar o el dedo en el teclado y deslice de una letra a la siguiente. Una vez que haya terminado una palabra, levante el pulgar o el dedo y luego vuelva a colocarlo en el teclado para la siguiente palabra.

Vaya con una sola mano: el teclado QuickType le permite escribir con una sola mano, lo cual es excelente en los dispositivos más grandes. Mantenga presionado el pequeño icono de emoji y seleccione el teclado del lado izquierdo o derecho. Reduce el teclado y lo mueve a un lado de la pantalla. Vuelva a tamaño completo tocando la pequeña flecha.

Apague con una mano: si nunca desea que la opción vaya con una sola mano, vaya a Configuración> General> Teclado y desactive la opción "Teclado con una mano".

Use su teclado como un panel táctil: puede usar el área del teclado como un panel táctil para mover el cursor en la pantalla. Funciona en cualquier lugar donde haya entrada de texto y le ahorra tener que intentar tocar la ubicación exacta que desea comenzar a editar. Simplemente presione la barra espaciadora y mueva el cursor.

Cómo elegir el color de su Emoji: para acceder a un emoji particular con tonos de piel, vaya al teclado de emoji en cualquier aplicación y mantenga presionado el emoji que desea usar. Si tiene opciones alternativas, se mostrarán.

Agregar teclados de terceros: instale la aplicación (SwiftKey o Gboard son buenas) y siga las instrucciones de la aplicación. En algún momento, le pedirá que vaya a Configuración> General> Teclado> Teclados y agregue el teclado de terceros.

Acceso a teclados adicionales más allá de Emoji: si tiene más de tres teclados instalados, el teclado mostrará un ícono de globo junto a la barra espaciadora. En cualquier aplicación que tenga un teclado, toque el ícono de ese globo y luego nuevamente para revelar el siguiente teclado que tiene instalado.

Deshabilite las animaciones del teclado: el teclado de Apple tiene una animación de caracteres emergente que sirve como retroalimentación cuando toca las teclas. Sin embargo, puede apagarlo yendo a Configuración> General> Teclado> desactivando Vista previa de caracteres.

Accesos directos de reemplazo de texto: una de las soluciones de teclado más útiles de iOS es crear códigos cortos que se conviertan en palabras o frases completas. Vaya a Configuración> General> Teclado> Reemplazo de texto. Nos resulta útil tener uno para una dirección que se completa automáticamente cada vez que escribimos mal las "direcciones", agregando una "s" adicional al final.

Cómo configurar el tipo de transporte preferido en Apple Maps: si descubres que solo usas Apple Maps al caminar, puedes configurar el tipo de transporte preferido para que sea solo eso. Para cambiarlo entre Conducir, Caminar y Transporte público, vaya a Configuración> Mapas y elija el que desee.

Us ARKit en FlyOver: Hace unos años, Apple desarrolló su propia aplicación de Mapas, completa con Flyover; versiones virtuales en 3D de las principales ciudades. Es posible mirar las ciudades en 3D con solo mover su iPhone gracias a esta función. Busque una ciudad importante, como Londres o Nueva York, luego toque la opción "FlyOver". Entonces, todo lo que necesita hacer es mover su dispositivo y mirar alrededor de la ciudad.

Use mapas interiores: ahora puede usar mapas interiores para orientarse en los principales centros comerciales o centros comerciales. Es limitado, pero puedes probarlo en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia y el Aeropuerto Internacional Mineta San José. Para usar mapas interiores, solo busque una ubicación compatible y pellizque para acercar hasta que las áreas exteriores se vuelvan de color gris oscuro. Ahora puedes ver el interior del edificio.

Muévase entre los niveles de construcción en mapas interiores: una vez que esté dentro de un mapa de construcción, verá un número en el lado derecho de la pantalla. Tóquelo y luego elija un nivel de piso.

Cómo ocultar Apple Music: puede ocultar completamente el servicio Apple Music de Apple. Para hacerlo, vaya a Configuración> Música y luego desactive Mostrar Apple Music. Ahora, cuando vaya a la aplicación, solo verá su música, en lugar de la música disponible en el servicio.

Cómo acceder a toda su biblioteca de música: para ver todas las canciones, álbumes y listas de reproducción que agregó desde el catálogo de Apple Music, así como cualquier música que haya comprado en iTunes, incluidos los CD que grabó, simplemente toque la pestaña Biblioteca la barra de menú de la aplicación en la parte inferior.

Cómo editar las categorías de su Biblioteca: para limpiar su biblioteca y especificar qué categorías le gustaría ver de un vistazo, como géneros, artistas o canciones, toque el botón Editar en la esquina superior derecha de la pantalla de la Biblioteca, y luego activa / desactiva tus preferencias.

Cómo encontrar tu música descargada: si solo quieres ver la música que está físicamente en tu dispositivo, toca la pestaña Biblioteca en la barra de menú de la aplicación en la parte inferior y luego toca Música descargada.

Cómo crear una nueva lista de reproducción: ¿ Te vas de viaje y quieres hacer una lista de reproducción? Fácil. Toque la pestaña Biblioteca en la barra de menú de la aplicación en la parte inferior, luego toque Listas de reproducción y seleccione Nueva lista de reproducción. Desde allí, puede agregar un nombre de lista de reproducción, descripción, música y activar / desactivar si desea que la lista de reproducción sea pública.

Cómo encontrar las listas de reproducción seleccionadas de Apple: la pestaña "Para ti" que se encuentra en la barra de menú en la parte inferior es un lugar al que puedes ir para encontrar sugerencias de música seleccionadas manualmente por el equipo de Apple Music. Las sugerencias incluyen una mezcla de favoritos comisariada, listas de reproducción diarias, focos de artistas y nuevos lanzamientos, todos los cuales se dirigen a usted y se adaptan a sus preferencias musicales.

Cómo buscar en Apple Music: toca el ícono Buscar en la barra de menú en la parte inferior para acceder a un campo de búsqueda dedicado, donde puedes ingresar manualmente nombres de artistas, títulos de álbumes, etc.

Cómo encontrar las principales listas de música: vaya a la pestaña Examinar en la barra de menú en la parte inferior y luego toque "Top Charts" para ver una lista actualizada regularmente de las canciones más populares en Apple Music.

Cómo encontrar las principales listas de música por género: de forma predeterminada, la sección Gráficas principales en la pestaña Examinar muestra todos los géneros. Pero puede elegir un género específico, como Blues, tocando el botón Géneros y seleccionando su género de la lista que aparece.

Cómo encontrar videos: Apple Music no se trata solo de música. También se trata de videos musicales y otro contenido de video. Vaya a la pestaña Examinar en la barra de menú en la parte inferior y luego desplácese hacia abajo hasta Videos para ver nuevos videos en Apple Music y los mejores videos musicales.

Cómo encontrar la estación de radio Beats 1: Apple Music ofrece una estación de radio de transmisión en vivo las 24 horas, los 7 días de la semana, llamada Beats 1. Para acceder a ella, toque la pestaña Radio en la barra de menú en la parte inferior y luego toque la miniatura de Beats 1.

Cómo encontrar estaciones de radio: además de Beats 1, Apple Music ofrece estaciones basadas en géneros y diferentes temas. Puede encontrarlos en la pestaña Radio en la barra de menú en la parte inferior. Desde allí, simplemente toque "Estaciones de radio".

Cómo compartir un álbum: ¿Quieres compartir un álbum a través de Twitter, Facebook o donde sea? Toque cualquier álbum y luego seleccione el botón con los (...) tres puntos en la parte superior. Desde allí, toque Compartir álbum y seleccione cómo desea compartirlo.

Cómo agregar un álbum a una lista de reproducción: puede agregar un álbum completo a una lista de reproducción nueva o antigua. Simplemente toque el álbum y luego seleccione el botón con los (...) tres puntos en la parte superior. Desde allí, toque "Agregar a una lista de reproducción" y luego seleccione a qué lista de reproducción (antigua o nueva) desea agregarla.

Cómo descargar un álbum a su biblioteca para escucharlo sin conexión: toque el álbum y luego seleccione Agregar a la biblioteca. Después de hacerlo, puede tocar la nube con la flecha apuntando hacia abajo para descargarla.

Cómo amar un álbum: puedes decirle a Apple Music si amas un álbum para que pueda personalizar mejor las sugerencias de música para ti. Toque cualquier álbum y luego seleccione el botón con los (...) tres puntos. Desde allí, toca Amor.

Cómo crear una estación a partir de una canción: toca cualquier canción y luego, desde el menú de controles de música (tócalo en la parte inferior para hacer que se expanda en una tarjeta de pantalla completa), selecciona el botón con (...) tres puntos en la parte superior esquina. Desde allí, toque Crear estación. Esto creará una estación de radio basada en esa canción específica.

Cómo compartir una canción: ¿Quieres compartir un álbum a través de Twitter, Facebook o donde sea? Toque cualquier canción, y luego desde el menú de controles de música (tóquelo en la parte inferior para que se expanda en una tarjeta de pantalla completa) seleccione el botón con los (...) tres puntos en la esquina superior. Desde allí, toca Compartir y luego haz clic en cómo te gustaría compartir.

Cómo agregar una canción a una lista de reproducción: toca cualquier canción y luego, desde el menú de controles de música (tócalo en la parte inferior para que se expanda en una tarjeta de pantalla completa), selecciona el botón con (...) tres puntos en la parte superior esquina. Desde allí, toque Agregar a una lista de reproducción y luego seleccione qué lista de reproducción (antigua o nueva).

Cómo descargar una canción a su biblioteca para escucharla sin conexión: toque el símbolo "+" junto a cualquier canción para agregarla a su biblioteca. Luego puede tocar la nube con la flecha para descargar una canción.

Cómo amar una canción: puedes decirle a Apple Music si amas una canción para que pueda personalizar mejor las sugerencias de música para ti. Toque cualquier canción, y luego tóquela en la parte inferior para que se expanda en una tarjeta de pantalla completa) seleccione el botón con los (...) tres puntos en la esquina superior. Desde allí, toca Amor.

Cómo ver la letra de una canción: ¿No sabes lo que dice el artista de una canción? Mira las letras en Apple Music. Toque cualquier canción y luego toque en la parte inferior para que los controles se expandan en una tarjeta de pantalla completa. Las letras aparecerán automáticamente.

Cambiar la fuente de audio de una canción: ¿Desea cambiar de su iPhone a un altavoz conectado? Toque cualquier canción y luego seleccione el botón de flecha con ondas de radio (se encuentra debajo del control deslizante de volumen). A partir de ahí, elija su fuente de audio.

Comparta un artista: al igual que las canciones y los álbumes, puede compartir un artista con un amigo a través de las redes sociales y las aplicaciones de mensajería. Simplemente toque la página de cualquier artista (busque un artista, luego haga clic en su nombre para acceder a la página, etc.), luego toque el botón con los (...) tres puntos al lado de su nombre y seleccione Compartir artista. A partir de ahí, elige cómo te gustaría compartir.

Cómo configurar la alarma en función de cuándo te vas a dormir: la aplicación Reloj puede recordarte que te vayas a la cama y luego te despierte 8 horas después, por ejemplo. Para configurarlo, vaya a la sección Hora de acostarse en la aplicación Apple Clock y configúrelo desde allí.

Cómo programar el modo Night Shift: Night Shift puede cambiar automáticamente los colores de su pantalla al final más cálido del espectro de colores después del anochecer. No está activado de manera predeterminada, así que para activarlo, vaya a Configuración> Pantalla y brillo> Turno nocturno. Aquí puede configurar cuándo desea que se ejecute o "Habilitar manualmente hasta mañana". También puede configurar el "calor" de la pantalla de "Menos cálido" a "Más cálido".

Programar no molestar: si desea asegurarse de que los mensajes de correo electrónico aleatorios y las alertas de Facebook no lo despierten por la noche, vaya a Configuración> No molestar y luego active la opción Programado antes de elegir una hora para que se active.

Configure ScreenTime: puede establecer límites en el uso de la aplicación y ver cuánto tiempo ha pasado en ciertas aplicaciones. Para obtener más información sobre esto, consulte nuestra guía completa de ScreenTime .

Traducir: Siri puede traducir un puñado de idiomas al inglés americano. Simplemente pregunte "Hola Siri, ¿cómo se dice [frase aquí] en alemán / español / italiano / japonés / chino".

Hola Siri: Para que Siri funcione simplemente gritándole en lugar de presionar un botón, vaya a Configuración> Siri y Búsqueda> Escuche "Hola Siri".

Desactivar el Asistente proactivo: si no quieres que Siri sugiera aplicaciones, personas, ubicaciones y más cuando utilizas la Búsqueda de Spotlight, siempre puedes desactivar las Sugerencias de Siri. Abra Configuración> Siri y Buscar> Sugerencias en Búsqueda, Sugerencias en Buscar y Sugerencia en la pantalla de bloqueo.

Dile a Siri que recuerde lo que ves en la pantalla: Siri puede configurar recordatorios. Tú lo sabes. Pero también puede recordarle lo que se muestra en la pantalla de su dispositivo, ya sea un sitio web o una nota. Solo di "Siri, recuérdame esto", y ella escaneará la página y agregará detalles relevantes a tu aplicación Recordatorios.

Pídale a Siri que busque una foto para usted: Siri puede buscar sus fotos en función de su información y criterios. Pídale que encuentre una foto específica del 14 de julio de 2015, por ejemplo, y ella hará exactamente eso.

Cállate Siri: a veces Siri es tan útil cuando no está hablando. Afortunadamente, una configuración llamada Comentarios de voz (Ajustes> Siri y búsqueda> Comentarios de voz) le permite decidir cuándo puede usar su voz. Puede alternar la configuración a siempre activada, solo manos libres (que funciona solo cuando se usa "Hey Siri" o conectado a un dispositivo Bluetooth) o la opción Control con interruptor de llamada (que impide que Siri hable cuando el timbre está activado) silencio).

Detenga los sitios web que lo siguen: vaya a Configuración> Safari y luego active el interruptor "Prevenir el seguimiento entre sitios".

Acceda a las contraseñas guardadas: gracias a iCloud, Safari tiene la capacidad de almacenar su contraseña en todos sus dispositivos. Vaya a Configuración> Contraseñas y cuentas> Contraseñas de sitios web y aplicaciones> Inicie sesión con su escáner Touch ID. Aquí puede ver todas las contraseñas guardadas y administrarlas.

Buscar en la página en Safari: para buscar texto en una página de Safari, presione el botón Compartir en una página para ver la opción Buscar en la página (aparece una ventana emergente sobre el teclado).

Desactiva los sitios visitados con frecuencia en Safari: Safari muestra íconos de tus sitios web más visitados cada vez que abres una nueva página. Le permite eliminar los individuales tocándolos y manteniéndolos presionados, pero puede desactivarlos por completo yendo a Configuración> Safari. Desde allí, apague los sitios visitados con frecuencia.

DuckDuckGo: si desea configurar DuckDuckGo como su motor de búsqueda predeterminado en Google, Yahoo o Bing, vaya a Configuración> Safari> Motor de búsqueda y seleccione el motor de búsqueda amigable privado como predeterminado.

Sitios web de sugerencias automáticas: al igual que Safari en el escritorio, puede hacer que el iPhone o iPad Safari recomiende resultados de búsqueda sugeridos mientras escribe. Está activado de forma predeterminada, pero si no lo desea, vaya a Configuración> Safari> Sugerencias del motor de búsqueda y desactive la función.

Sugerencias automáticas de aplicaciones: del mismo modo que escribe los nombres de aplicaciones populares en el cuadro URL de búsqueda de Safari, Apple intentará hacer coincidir eso con las aplicaciones que tenga o desee. Está activado de manera predeterminada, pero si desea desactivarlo, vaya a Configuración> Safari> Sugerencias de Safari.

Obtener el enlace al sitio web rápidamente: Configuración> Safari> Búsqueda rápida en el sitio web determinará si Safari le ofrece o no coincidencias con el sitio web.

Hacer que los sitios web se carguen más rápido o guardar sus datos: Safari precarga el primer resultado del resultado de búsqueda para que la carga de su elección parezca más rápida. La desventaja es que esto podría agotar los datos. Si desea desactivarlo, vaya a Configuración> Safari> Precargar Top Hit y desactívelo.

Escanee su tarjeta de crédito: en lugar de tener que escribir todos sus datos, puede usar la cámara para escanear su tarjeta de crédito. Cuando se trata de ingresar los detalles de la tarjeta de crédito, presione para autocompletar si ya está usando esa función con Keychain, o presione y luego seleccione Usar cámara en el siguiente menú que obtenga.

Deslizar hacia delante y hacia atrás: al deslizar el dedo desde la pantalla hacia la izquierda desde la pantalla, se retrocede por el historial de navegación, mientras que al deslizar desde la derecha de Safari se avanza por el historial de navegación.

Habilitación de la transferencia entre dispositivos iOS: vaya a General> AirPlay & Handoff y luego active la casilla Handoff.

Acceso a aplicaciones de transferencia: en la pantalla de bloqueo, presione el icono de la aplicación en la esquina inferior izquierda.

Permitir mensajes SMS en su Mac: Para hacer esto, debe habilitar la función en su iPhone. Asegúrese de estar ejecutando iOS 8.1 o posterior y luego vaya a Configuración> Mensajes> Reenvío de mensajes de texto. Encuentre su Mac o iPad al que desea permitir el acceso y empareje los dos dispositivos con un código de seguridad. Ahora podrá ver y enviar mensajes de texto a través del escritorio.

Encienda iCloud Drive: vaya a Configuración, toque su nombre / ID en la parte superior y luego vaya a iCloud> iCloud Drive. Aquí puede controlar qué aplicaciones tienen acceso a su iCloud Drive y si pueden o no usar datos móviles / celulares.

Administre su almacenamiento: vaya a Configuración, luego su nombre / ID> iCloud> Administrar almacenamiento. Desde aquí puede ver cuánto almacenamiento tiene, cuánto le queda y puede elegir comprar más.

Compartir en familia: en lugar de tener su cuenta de Apple en todos los iPhones y iPads de su familia, puede configurar Compartir en familia para hasta 6 personas. Vaya a Configuración, luego toque su nombre / ID en la parte superior y elija la opción "Compartir en familia". Puede leer más sobre Compartir en familia en nuestra función separada .

Acceso seguro al llavero de iCloud: vaya a Configuración, luego su nombre / ID en la parte superior> iCloud> Llavero, y actívelo o desactívelo.

Envíe la última ubicación para que pueda encontrarla incluso cuando el teléfono esté muerto: hay una función oculta que enviará automáticamente la última ubicación conocida a Apple cuando la batería esté muy baja. Incluso si la batería se agota al perder el teléfono detrás del sofá, al menos puede tener alguna idea de dónde llegó.

Acceda a los archivos de iCloud Drive: vaya a la aplicación Archivos, luego toque "Examinar" y luego "Ubicaciones" antes de elegir la opción iCloud Drive. Aquí verá todos los documentos y archivos guardados en su iCloud Drive.

Pre-armar su pago: Para ayudar a acelerar su tiempo en el cajero, puede pre-armar su Apple Pay antes de llegar al mostrador. Para hacer esto, vaya a Apple Wallet, seleccione la tarjeta que desea usar y luego mantenga el dedo sobre el sensor Touch ID. Una vez completado, tiene un minuto para usar el pago armado antes de que se apague.

Cargue varias tarjetas: no hay límite para la cantidad de tarjetas bancarias que Apple Pay puede contener, así que siga cargándolas en Wallet.

Cómo acceder a Apple Pay desde la pantalla de bloqueo: Para acceder a Apple Pay en la pantalla de bloqueo, puede tocar dos veces el botón de Inicio. Si no desea esta función, puede desactivarla yendo a Configuración> Wallet y Apple Pay y desactivando "Hacer doble clic en el botón Inicio".

Cómo permitir Apple Pay Payments en Mac: puede usar Apple Pay en su iPhone para confirmar pagos en una Mac cercana. Para asegurarse de que esté activado, vaya a Configuración> Wallet y Apple Pay y active "Permitir pagos en Mac".

Cómo cambiar la tarjeta Apple Pay predeterminada: Vaya a Configuración> Monedero y Apple Pay y seleccione la Tarjeta predeterminada que desee. Si solo tiene una tarjeta, será automáticamente la tarjeta predeterminada.

Seleccione una tarjeta de pago de Apple Pay: al pagar con Apple Pay, puede elegir rápidamente qué tarjeta desea usar simplemente haciendo doble clic en el botón de inicio mientras se encuentra en la pantalla de bloqueo y deslizando el dedo hacia la tarjeta que desea usar. Aparecerán todas tus tarjetas en tu iPhone.

Configure el brillo de la pantalla: abra el Centro de control y ajuste el control deslizante de brillo de la pantalla, o vaya a Configuración> Pantalla y brillo> Ajustar el control deslizante de Brillo.

Tamaño de texto y texto en negrita: para cambiar el tamaño de texto predeterminado y si desea que todas las fuentes estén en negrita para facilitar la lectura, vaya a Configuración> Pantalla y brillo> Texto en negrita.

Pronóstico de 10 días en clima: vaya al clima y en cualquier ciudad deslice hacia arriba. Ahora puede ver el pronóstico de 10 días, así como información adicional como un mini pronóstico del tiempo para el día, las horas de salida y puesta del sol y la posibilidad de lluvia.

Elija un nuevo fondo de pantalla: para elegir un nuevo fondo de pantalla, vaya a Configuración> Fondo de pantalla> Elegir un nuevo fondo de pantalla.

Acceda a la configuración de Wi-Fi rápidamente con 3D Touch: si tiene un iPhone 6S, 6S Plus o posterior, puede presionar el ícono de Configuración para revelar enlaces rápidos a la configuración de Bluetooth, Wi-Fi y batería. El movimiento hace que sea realmente rápido saltar a la configuración inalámbrica.

Desactivar fotos de contacto: puedes activar o desactivar las fotos de contacto en iPhone 6 y versiones posteriores. Para cambiar la configuración, que está activada de manera predeterminada, vaya a Configuración> Mensajes> Mostrar fotos de contacto.

Volver a las aplicaciones: cuando abre un enlace o toca una notificación mientras usa una aplicación, accederá a una nueva aplicación para ver la información en detalle. También verá un nuevo botón "Volver a ..." en la parte superior izquierda de la aplicación que acaba de abrir, que le brinda la oportunidad de tocarlo y volver instantáneamente a la aplicación que estaba utilizando.

Haga un seguimiento de su salud reproductiva: la aplicación Salud ha agregado una pestaña de Salud reproductiva, con opciones para la temperatura corporal basal, la calidad del moco cervical, la menstruación y la ovulación, y más.

Eliminar una alarma: el gesto de deslizar para eliminar de Apple funciona en la aplicación Reloj. Para eliminar una alarma, deslice hacia la izquierda en la alarma.

Buscar en la configuración: la aplicación Configuración tiene un campo de búsqueda en la parte superior que se puede mostrar al desplegar el menú Configuración. Úselo para encontrar los interruptores que necesita.

Habilitar el modo de bajo consumo : el modo de bajo consumo (Configuración> Batería) le permite reducir el consumo de energía. La función deshabilita o reduce la actualización de la aplicación en segundo plano, las descargas automáticas, la búsqueda de correo y más (cuando está habilitado). Puede activarlo en cualquier momento, o se le indica que lo active en los marcadores de notificación del 20 y 10 por ciento. También puede agregar un control al Centro de control y acceder a él rápidamente deslizando hacia arriba para acceder al Centro de control y tocando el icono de la batería.

Encuentra aplicaciones que consumen mucha batería: iOS te dice específicamente qué aplicaciones están usando más. Vaya a Configuración> Batería y luego desplácese hacia abajo hasta la sección que le brinda una vista detallada de todas sus aplicaciones que consumen mucha batería.

Use un código de acceso de seis dígitos: Apple siempre le ha dado la oportunidad de establecer un código de acceso de cuatro dígitos, pero también ofrece una opción de seis números, lo que significa que los piratas informáticos tienen una probabilidad de 1 en 1 millón de descifrarlo, en lugar de 1 en 10,000 . Vaya a Configuración> Touch ID y contraseña> Cambiar contraseña y luego seleccione "Opciones de contraseña".

Cambia la forma en que tu pantalla responde a los toques: una sección en Accesibilidad en Configuración te permite cambiar la forma en que tu pantalla responde a los toques. Puedes decirle a tu iPhone que ignore los toques repetidos. También puede aumentar la duración de los toques antes de reconocerlos, y mucho más.

Verifique su batería a través del widget Batería: dentro de los widgets a los que se accede con un deslizamiento de izquierda a derecha fuera de la pantalla de inicio y la pantalla de bloqueo, hay una tarjeta que le permite ver la vida útil restante de la batería en su iPhone, Apple Watch y chip W1 o H1. Auriculares equipados. Si no le gusta este widget, toque el botón Editar en la parte inferior de la pantalla y luego toque el botón Eliminar.