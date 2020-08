11 consejos y trucos de fotografía para obtener mejores fotos con teléfonos inteligentes

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - En los últimos años, hemos visto el colapso del mercado de las cámaras compactas, la explosión del intercambio de fotos y los teléfonos inteligentes evolucionar hasta convertirse en las cámaras más importantes que existen. Al mismo tiempo, el rendimiento de la cámara se ha convertido en el aspecto más importante de esos teléfonos. No se trata de claridad de llamadas, se trata de calidad fotográfica.

No estamos diciendo que ya no haya espacio para cámaras reales, ni mucho menos, pero para el usuario cotidiano, el teléfono inteligente se ha convertido en la cámara de referencia. Ya sea que tenga el iPhone insignia más caro o el Android de nivel de entrada más barato, hemos reunido algunos de los mejores consejos para asegurarnos de que está aprovechando al máximo la cámara de su teléfono.

¿Fotos luciendo un poco lechosas? Este es el mayor problema que vemos en las cámaras de los teléfonos inteligentes. Debido a que la lente es tan pequeña, es muy fácil que se ensucie mientras usa su teléfono para otras cosas. Te pasas todo el día tanteando tu teléfono, así que asegúrate de limpiar esas manchas antes de empezar a romper.

Esto es especialmente problemático cuando sale la crema solar; límpiela y obtendrá mejores imágenes. Esto también es muy importante en la cámara frontal. Quieres que esos selfies sean estelares, así que tómate tu tiempo para limpiar el sudor, la grasa o el maquillaje de la lente para que luzcas nítida.

El enfoque hace una foto. Las cámaras se han vuelto mucho mejores para enfocar el sujeto en los últimos años, pero no apunte y presione el botón. Tómese el tiempo para asegurarse de que lo que desea tomar una foto esté enfocado.

Muchos teléfonos inteligentes ofrecen enfoque táctil. Simplemente toque lo que desee enfocar en la pantalla y, a menudo, eso simplemente encajará en su lugar. Si no enfoca, es posible que esté demasiado cerca, especialmente si es algo pequeño. Intente retroceder un poco.

Más recientemente, la llegada de los modos " bokeh " o retrato en la cámara significa que es fácil crear un efecto de profundidad de campo. Si bien eso puede eliminar los detalles que distraen del fondo y ayudar a que el sujeto resalte, también puede hacer que las fotos parezcan un poco artificiales. Muchos teléfonos le permiten variar la intensidad de este efecto y, a menudo, reducirlo un poco creará un mejor resultado general. Pero vale la pena tomarse un tiempo para juzgar si una foto se ve mejor con ese efecto o no.

Piense en lo que está mirando y en lo que su imagen está tratando de mostrar. Puede cambiar muy fácilmente la forma de su foto después, pero si está llena de elementos de fondo que distraen o no está claro de qué está tomando una foto, entonces nunca se verá bien. Deténgase y piense en la foto que realmente quiere mostrarle a la gente y lo que quiere que sientan cuando la miren.

Los fotógrafos suelen utilizar la regla de los tercios para colocar al sujeto en una posición ideal. Imagina la escena con una cuadrícula de tic-tac-toe en la parte superior. Las cosas importantes deben alinearse a lo largo de esas líneas, o en la intersección de esas líneas, para lograr el mayor impacto. Es simple y funciona.

Hay otros trucos fáciles, como usar bordes como vallas o caminos para atraer al espectador hacia la imagen y dar una mayor sensación de profundidad y escala, y prestar atención al horizonte, ¿está nivelada tu foto?

Las condiciones soleadas son excelentes para tomar fotografías hermosas con cielos azules intensos y verdes deliciosos, pero piense en dónde está el sol cuando saque el teléfono. Si dispara demasiado cerca del sol, es decir, apuntando hacia él, es posible que descubra que un destello de lente gigante domina la escena o que los sujetos son masacrados por reflejos sin detalles en esas áreas.

Si eso sucede, intente usar su mano para sombrear la lente, asegurándose de que no esté en la toma, y puede obtener un gran resultado. Al fotografiar personas, observe dónde caen esas sombras y piense en el mejor lado desde el que tomar una foto; no quiere una silueta frente a un fondo hermoso porque no consideró que el sol estaba detrás de ellas, por ejemplo - pero mirar al sol en busca de un retrato también deslumbra al sujeto.

Pero el sol también puede presentar muchas oportunidades y usar un sol bajo para crear siluetas y sombras largas es una excelente manera de obtener algo ligeramente diferente. En la imagen de arriba, no solo se dispara al sol, sino que también se usa el modo retrato para crear algunos resultados inusuales.

El flash de su teléfono no es genial y, en muchos casos, obtendrá resultados mucho mejores sin usar el flash en la parte posterior. Con un rendimiento cada vez mayor en condiciones de poca luz, apagar el flash puede ser lo mejor que puede hacer. ¿Disparar en un concierto en condiciones de oscuridad? El flash no va a llegar al escenario de todos modos, así que apáguelo. ¿En un zoológico disparando a través del cristal? No solo estás tomando una mala foto, sino que estás asustando a los animales. No asustes a los animales.

Pero los flashes pueden resultar útiles. El flash trasero puede ser más efectivo cuando se dispara a la luz del día y el sujeto está en la sombra; puede brindar excelentes resultados de retrato. El flash frontal a menudo puede ayudarlo a obtener una selfie en condiciones de oscuridad, donde de otra manera no obtendría nada en absoluto. Entonces, si bien diríamos que el 90 por ciento de las veces está mejor sin él, recuerde que todavía está allí.

Esto es tan cierto para los teléfonos inteligentes como para cualquier cámara. Si lo mantiene estable, obtendrá fotos mucho mejores. No aprietes el botón, mantén las cosas firmes y tómate tu tiempo. Si bien muchos teléfonos ahora ofrecen estabilización de imagen óptica y corrección de inteligencia artificial para el apretón de manos, lo mejor que puede hacer es mantenerse estable.

Eso podría deberse a que sostiene mejor el teléfono, usando dos manos en lugar de una, puede ser que necesite reducir la velocidad en lugar de apresurar esa foto o puede ser que necesite apoyar su teléfono en algo sólido, como una mesa o pared.

Si bien es un poco una imposición llevar un trípode, con teléfonos cada vez más inteligentes, tener un trípode flexible y un soporte para teléfono inteligente abre un mundo de posibilidades: selfies imposibles, tomas de luna, fotos nocturnas para morirse, o exposiciones más prolongadas que se vuelven agua. en humo.

El modo nocturno es el cambio más grande en la fotografía de teléfonos inteligentes que ha llegado en los últimos 5 años. Solo tendrá esta opción si tiene un teléfono reciente, pero los últimos teléfonos de Google, iPhones, Huawei, Samsung y otros tienen algún tipo de opción nocturna. Si es de noche, úsalo. Puede ver una comparación de algunos de los últimos teléfonos aquí disparando en modo nocturno.

El modo nocturno le da al teléfono una idea importante del resultado que está buscando en realidad y despliega mucha tecnología para limpiar, corregir y crear una foto que valga la pena compartir y apreciar. La mayoría de los modos nocturnos te permitirán grabar escenas en la computadora de mano que eran imposibles en un teléfono inteligente hace solo unos años, mientras que algunos, con más soporte, te brindarán exposiciones más prolongadas para obtener mejores resultados. Tampoco tiene que ser súper artístico, podrían ser solo amigos en una noche de fiesta.

En el iPhone, el modo nocturno se activará automáticamente en las condiciones adecuadas; en algunos otros teléfonos, es posible que deba seleccionarlo.

Este es un poco obvio, pero los teléfonos inteligentes han comenzado a agregar más lentes, lo que significa más oportunidades. Ahora pueden tomar mejores fotos con zoom, pero muchas ahora también ofrecen gran angular. Eso significa que puede obtener mucho más en su foto y crear nuevas composiciones. Algunos teléfonos ofrecen una segunda cámara para "datos", pero no se deje engañar por eso, preferimos tener una lente gran angular para tomar excelentes fotos.

Así que tómate un tiempo para aprender lo que realmente puede hacer tu teléfono y luego sal y hazlo. Por supuesto, lo más importante con cualquier cámara es tomar más fotos, incluso si eso significa eliminar muchas de ellas. Los mejores resultados de su teléfono vendrán al saber qué resultados obtendrá al usar las cámaras que ofrece, y tener algo para fotografiar, por supuesto.

Todas las fotos de arriba están sacadas directamente del teléfono sin edición alguna. Pero todos los teléfonos inteligentes usan mucho software o inteligencia artificial para limpiar imágenes y brindarle resultados más agradables. Empresas como Apple, Samsung, Huawei y Google mejorarán tus imágenes por ti. Google, quizás, lleva las cosas un poco más allá, con Google Photos capaz de producir algunos resultados aún más dramáticos en segundo plano.

Pero hay una amplia gama de aplicaciones que le permitirán editar, desde aplicaciones de archivo como Google Photos o Apple Photos, es fácil hacer rápidamente algunos cambios en una foto para obtener más dramatismo. Eso podría ser agregar contraste, reducir los reflejos o aumentar la saturación para obtener más fuerza. Aplicaciones como Snapseed o Photoshop Express pueden hacer cosas maravillosas en su teléfono con solo unos pocos toques. Puedes encontrar más aplicaciones geniales para iPhone aquí o para Android aquí .

No uses la cámara de Instagram. Si desea tomar una excelente foto y compartirla con sus seguidores, use la cámara de su teléfono habitual para tomar la foto, luego agréguela a Instagram o cualquier plataforma a la que la envíe. ¿Por qué? Porque esas aplicaciones no usan todas las habilidades que ofrece su teléfono. Pasar por la cámara en la aplicación a menudo le dará la peor imagen que su teléfono puede tomar, perdiéndose cosas como la inteligencia artificial, la elección de lentes y el modo nocturno.

Para tomar fotos como un profesional, debe tomar esa foto con la cámara normal, realizar las ediciones y luego compartirla a través de la plataforma que elija.

Ok, entonces no es una foto, pero es una papa caliente. Las fotos verticales funcionan, incluso los grandes maestros pintaron retratos en, um, retrato, pero tenemos que hablar de video. El video vertical solo funciona si la persona que ve ese video lo está viendo en un teléfono, como en las Historias de Instagram. No funciona en la TV, su TV no es vertical, es horizontal. Por lo tanto, mientras está considerando todas las excelentes formas de mejorar las fotos, piense también en el video. Si está grabando un video de algo increíble que está sucediendo y que quizás quiera compartir en la pantalla grande algún día, por favor, por favor, gire su teléfono a la posición horizontal para que no tengamos que mirar los bordes borrosos.

O bien, considere encuadrar su video para que funcione en formato vertical, horizontal y cuadrado para que tenga las mejores opciones en el futuro.

Escrito por Chris Hall.