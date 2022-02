Teléfonos inteligentes con doble, triple, cuádruple y pentacámara: la historia hasta el día de hoy

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Con más y más teléfonos inteligentes que se lanzan con un sistema de cámara de lentes múltiples, estamos echando un vistazo de dónde viene todo esto y repasamos la historia de las cámaras de teléfonos inteligentes con lentes dobles, triples y cuádruples.

Las lentes duales en los teléfonos inteligentes no son nuevas, con una serie de modelos que ofrecen una gama de características únicas que utilizan esta configuración de cámara desde 2011 en formatos que reconocerá, ¡sin olvidar el Samsung B710 que ofrece una lente dual en 2007! ( Gracias por ese consejo Leo. )

Conseguir un teléfono con unasola lente ahora puede ser una rareza, pero síganos mientras lo guiamos a través de momentos clave en los sistemas de cámara de múltiples lentes de teléfonos inteligentes del pasado y del presente...

En 2011, el 3D estaba de moda. Los fabricantes de televisores del mundo estaban alineando televisores 3D , se estaban produciendo películas en 3D y nos decían que el 3D era la próxima gran cosa (nuevamente).

Para los teléfonos inteligentes, fue la oportunidad para la innovación. ElLG Optimus 3D se anunció en febrero de 2011 y el HTC Evo 3D se lanzó en Sprint en marzo de 2011.

Ambos teléfonos inteligentes (y había algunos otros) usaban lentes duales para permitirles tomar videos y fotos en 3D. Usan la misma técnica que usan las cámaras 3D regulares, usando esos lentes duales para crear una sensación de profundidad en las imágenes. Esto se potenció con una pantalla 3D para ver esas imágenes, sin las gafas.

Pero 3D fue solo una fase pasajera, y aunque pudimos capturar 3D, en última instancia, ese fue solo el comienzo de la historia de los teléfonos inteligentes modernos con lentes múltiples.

Fue el HTC One M8 el que realmente introdujo las cámaras de doble lente en el mundo y vio a HTC tratando de hacer algo diferente. El HTC One M8 se lanzó en abril de 2014 y usaba dos sensores de la misma manera que lo hacen las cámaras de los teléfonos inteligentes modernos.

Con un sensor de imagen principal UltraPixel de 4 megapíxeles y un sensor secundario de 2 megapíxeles que captura datos adicionales, la cámara de doble lente se usó, como 3D, para crear una sensación de profundidad en las fotos . La idea era que la segunda lente pudiera crear un mapa de profundidad y alimentarlo en la imagen final.

Eso significaba que podías crear efectos de desenfoque de fondo/bokeh, podías reenfocar la imagen con un toque y podías manipular fácilmente las fotos, manteniendo el sujeto nítido y cambiando los fondos, incluso después de haber tomado la foto.

El One M8 fue inteligente, pero la cámara no fue tan impresionante. Los efectos fueron bastante ingeniosos y los beneficios de tener una cámara dual realmente no tuvieron un impacto, incluso si el cuerpo de metal completo sí lo hizo.

Todavía hay muchos dispositivos que tienen una segunda lente para "profundidad" y nada más, pero eso a menudo se ve como un método para desenfocar el fondo en las tomas de retrato.

HTC podría haber comenzado todo este asunto de la segunda lente , pero fue aproximadamente 2 años antes que el resto del paquete, y fue en 2016 cuando realmente cambió la industria.

Avance unos años y LG anunció el LG G5 en febrero de 2016 . Había dos cosas interesantes al respecto. En primer lugar, intentó integrar accesorios modulares, lo que fue un fracaso, y en segundo lugar, LG lo equipó con cámaras duales, uno de los primeros teléfonos que se lanzó en 2016.

Había un sensor principal de 16 megapíxeles y un segundo sensor de 8 megapíxeles. En lugar de combinar información para crear efectos, la segunda lente era ultra gran angular.

Con una lente de 135 grados en la parte trasera para esa cámara de 8 megapíxeles, el LG G5 podría tomar fotos de gran angular con gran efecto. Simplemente puede cambiar de una cámara a otra, perfecto para espacios reducidos o paisajes, y la oportunidad de crear algo que no puede hacer con el software.

LG agregó el gran angular al V20 y los modelos posteriores de las series G y V, pero no fue hasta la triple cámara del Huawei Mate 20 que vimos grandes avances en el gran angular de otros fabricantes. Todo eso cambió en 2019, ya que todos los demás se dieron cuenta de que el gran angular era una propuesta creativamente sólida.

En abril de 2016, Huawei lanzó el P9 en asociación con Leica, con dos cámaras en la parte posterior. El gran punto de venta de Huawei no se trataba de la detección de profundidad o el gran angular, se trataba de monocromo y fue el comienzo de un trabajo influyente en los sistemas multicámara de Huawei.

Aprovechando las habilidades monocromáticas clásicas de Leica, el Huawei P9 presentó dos cámaras en la parte trasera , afirmando que una lente capturaba el color RGB y la segunda lente capturaba los detalles monocromáticos. Esto dio como resultado algunas excelentes fotos en blanco y negro, pero al trabajar en conjunto, el P9 intentó combinar la información de ambos sensores para mejorar todas sus fotos y, en términos generales, todo parecía funcionar bien.

Huawei continuó con este arreglo hasta 2018 con el Huawei P20 , lanzado junto con otro dispositivo importante: el Huawei P20 Pro .

Honor usó el mismo sistema en varios dispositivos, sin la marca Leica, agregando un sensor monocromático en el Honor 8 y dispositivos posteriores, hasta que llegamos al Honor View 20 . No se trataba solo de Huawei y Honor: Nokia adoptó el mismo sistema en el Nokia 8 , pero con lentes de la marca Zeiss. OnePlus también incluyó un sensor monocromático en OnePlus 9 en 2021, en asociación con Hasselblad, por lo que esta sigue siendo una tendencia que continúa.

A medida que avanzaba el 2016, uno de los grandes lanzamientos fue el Apple iPhone 7 Plus con dos cámaras en la parte trasera, ambas de 12 megapíxeles, pero con diferentes distancias focales. La primera cámara tenía un zoom de 23 mm, mientras que la segunda cámara tenía 56 mm y entramos en el reino del teleobjetivo en los teléfonos.

La idea era permitirle hacer zoom sin perder tanta calidad, cambiar a la cámara de 56 mm para acercarlo, luego cualquier zoom digital que haga comenzará desde una posición más cercana, por lo que se reducirá la pérdida de calidad. Apple quería abordar lo que veía como un problema importante con la fotografía de teléfonos inteligentes y ideó una solución que coincidía con el comportamiento del usuario.

Apple también jugó el juego de HTC al ofrecer efectos bokeh gracias a un mapa de profundidad dibujado desde ambas lentes.

Desde el lanzamiento del iPhone 7 Plus, Apple ha continuado ofreciendo zoom en sus teléfonos y muchos otros también han optado por adoptar lentes con zoom: en 2017, OnePlus lo agregó al OnePlus 5 y Samsung lanzó su primer teléfono con doble cámara, el Note 8 , un sistema con el que ha continuado desde entonces.

Cuando se anunció el Huawei P20 Pro a principios de 2018, todo se volcó en la cámara, con un nuevo sistema de triple cámara . Esto agregó una lente de zoom al sistema existente de sensores monocromáticos y RGB, pero sucedieron muchas más cosas con la IA, y el nacimiento de un modo nocturno impresionante.

El Huawei P20 Pro fue un gran éxito, una cámara que justificó sus excesos con resultados y demostró que las críticas estaban equivocadas. Parecía hacer todo.

Sin embargo, lo que fue un poco sospechoso fue la evolución en elHuawei Mate 20 a finales de 2018. Nuevamente, usando un sistema de cámara triple, Huawei lo cambió, dejó caer el sensor monocromático y lo cambió por una lente gran angular, lo que efectivamente le dio la espalda. los 2 años anteriores de comercialización. Sin embargo, los resultados dieron muy poco de qué quejarse, agregando ese deseable gran angular sin aparentemente ninguna desventaja de calidad por perder esa lente monocromática, entonces, ¿alguna vez realmente hizo algo?

Samsung también ofreció una cámara de tres lentes en el Samsung Galaxy A7 en 2018, pero optó por la regular, gran angular y una dudosa tercera para "información de profundidad" y nada más. Oppo adornó el R17 Pro con tres cámaras, pero quizás de manera más confusa, ofreció una cámara principal, una cámara de profundidad y una última cámara de tiempo de vuelo : uno de los primeros teléfonos en impulsar el tiempo de vuelo como otro sensor para alimentar AR, profundidad y otras aplicaciones.

Posteriormente, tres cámaras se ha vuelto común. El iPhone 12 Pro 2020 ofrece tres lentes, el Samsung Galaxy S21 2021 tiene tres cámaras y muchos dispositivos más asequibles también tienen tres cámaras. Hay una gran diferencia en el rendimiento, con muchos teléfonos más baratos que usan cámaras macro para compensar los números.

A Samsung le gustan las "primicias mundiales" y después de haber perdido a Huawei en el frente de la cámara triple y haber sido bastante lento en adoptar sistemas de cámara dual, el Samsung Galaxy A9 salió con cuatro cámaras en la parte posterior en 2018. Samsung ha seguido ofreciendo cuatro cámaras en algunos teléfonos: el Galaxy A52 de 2021, por ejemplo.

Las cámaras cuádruples están en todas partes desde el cambio de década: en el extremo superior, tiene la duplicación de lentes de zoom para brindarle un mejor rendimiento, mientras que en los dispositivos asequibles, a menudo hay cámaras principales, anchas, macro y de profundidad. Parece que el valor de tener una "cámara cuádruple" en la hoja de especificaciones es más importante que el rendimiento real.

Pero en la combinación de cámaras con múltiples lentes, se produjo otro desarrollo importante en 2019.

En 2019, Huawei lanzó probablemente el teléfono más notable que jamás haya fabricado. Aunque Oppo había mostrado una lente de periscopio anteriormente, y el Asus Zenfone Zoom la había usado en 2015, fue Huawei quien llegó a lo grande, ofreciendo zoom en el Huawei P30 Pro que hasta ahora no había sido cuestionado. Ofreciendo una captura de largo alcance de mayor calidad, sin duda fue un gran avance, al tiempo que impulsó las habilidades de disparo nocturno para competir con las que mostró Night Sight de Google a fines de 2018.

El P30 Pro pareció hacerlo todo y sentó las bases para los teléfonos que ahora siguen. El zoom de periscopio apareció en el Oppo Find X2 Pro en 2020, el Samsung Galaxy S20 Ultra y el Realme X3 SuperZoom . Sigue siendo una característica muy deseada, ya que Samsung reorganizó las cámaras en el S21 Ultra 2021 para tener dos zooms, uno periscopio y otro normal, en un intento por mejorar la calidad del zoom. Es una tendencia de gama alta que está atascada, incluso en teléfonos como el Pixel 6 Pro en 2021 .

El Huawei P30 Pro puede atribuirse el mérito de mucho de esto, pero el P30 Pro también fue uno de los últimos teléfonos Huawei en funcionar con Google Mobile Services . Aunque los teléfonos Huawei más recientes ofrecen increíbles capacidades de cámara, han demostrado ser menos populares que el P30 Pro.

Nokia tomó una dirección diferente en 2019, lanzando el Nokia 9 PureView con cinco lentes en la parte posterior. A diferencia de otros sistemas, estos no eran lentes diseñados con diferentes funciones: no hay zoom ni gran angular. En cambio, las lentes utilizan el sistema de Light que persigue la calidad por encima de todo. La idea era capturar muchos más datos para combinarlos en imágenes.

Es una gran teoría, pero Nokia estaba tratando de hacer un trabajo con una gran cantidad de datos que sus rivales, como Google, estaban haciendo con IA. En última instancia, la IA y el crecimiento de la fotografía computacional ganaron esta carrera.

El Nokia 9 PureView se lanzó con hardware obsoleto, y Nokia dijo en ese momento que estaba ajustado para el sistema de cámara y que no querían cambiar eso. Los clientes tampoco querían comprarlo. No recibió buenas reseñas: después de que se publicaron las primeras reseñas, Nokia dejó de sacar el teléfono, por lo que nunca tuvimos la oportunidad de probarlo en persona. Era ambicioso, pero en última instancia, el mercado se ha ido en una dirección diferente, y todavía estamos esperando para ver si Nokia lanzará otro buque insignia premium para reemplazar el 9.

El mercado de los teléfonos inteligentes se ha destilado en lentes de calidad en teléfonos de gama alta y lentes chatarra en teléfonos más baratos, y todos quieren múltiples cámaras en la parte posterior de sus teléfonos.

Las cosas se han ralentizado un poco en los últimos años; desde la llegada de la lente de periscopio en 2019, hemos visto poca progresión significativa, con el enfoque principalmente en aumentar la resolución, permitiendo la compatibilidad con formatos de video como 8K, pero la mayoría de las ganancias (estabilización, mejor zoom de largo alcance, modos nocturnos) aprovechando una IA más poderosa que las lentes ópticas.

De hecho, en cualquier lanzamiento de teléfono, es probable que escuche más sobre cómo la poderosa unidad de procesamiento neuronal puede manejar los datos de la cámara que sobre los elementos de la lente u otro hardware fotográfico central.

En la víspera del lanzamiento del Samsung Galaxy S22, esperamos que el S22 Ultra sea muy parecido al del año anterior; esperamos el iPhone 14 más adelante en el año y la gran pregunta será si Apple aumentará su rendimiento de zoom con su nuevo teléfono o se mantendrá con su sistema probado y probado presentado en el iPhone 11 Pro y ajustado un poco cada año .

Escrito por Chris Hall.