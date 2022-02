Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - El Apple iPhone SE se anunció el 15 de abril de 2020. Es esencialmente el iPhone 8 en términos de diseño, con la misma estructura de aluminio y vidrio. Y según todos los informes, ha sido extremadamente popular ya que es un reemplazo ideal para aquellos que desean un nuevo iPhone con botón de inicio para reemplazar un modelo antiguo.

Sin embargo, desde su lanzamiento hace casi dos años, han seguido surgiendo rumores sobre un iPhone SE Plus. Algunos sugieren que este será un modelo más grande del iPhone SE (2020) con una pantalla más grande, mientras que otros sugieren que el Plus se refiere a una actualización en las especificaciones y la adición de capacidades 5G .

Hemos reunido todas las especulaciones sobre el próximo iPhone SE de Apple. Aquí está todo lo que sabemos hasta ahora.

8 marzo 2022

¿IPhone SE más grande en 2024?

El próximo iPhone SE se rumorea desde hace algún tiempo, prácticamente desde que apareció la segunda generación. Primero se afirmó que aparecería un modelo "Plus" en algún momento hacia fines de 2020, que luego se trasladó a 2021. Por supuesto, nada sucedió.

Más recientemente, la línea de tiempo se ha desplazado a la primera mitad de 2022, con múltiples rumores y fuentes que sugieren que el próximo iPhone SE, ya sea que se llame iPhone SE (2022), iPhone SE Plus o simplemente iPhone SE de tercera generación, aparecerá en marzo o Abril de 2022. El informe más reciente afirma que el 8 de marzo es el día para anotar en el diario.

Apple suele celebrar un evento de primavera en marzo, mientras que también pasarán dos años desde que apareció el iPhone SE de segunda generación, por lo que es una sugerencia razonable que el próximo iPhone SE podría llegar en ese momento. También hay afirmaciones de que un iPhone SE más grande podría llegar en 2024.

identifición de toque

Mismo tamaño

Según los rumores, el próximo iPhone SE ofrecerá un diseño similar al actual iPhone SE (2020). Parece que el botón Touch ID permanecerá debajo de la pantalla y esa pantalla seguirá siendo del mismo tamaño que el modelo anterior.

El iPhone SE de segunda generación tiene un diseño similar al del iPhone 8 -como comentábamos- con bordes redondeados y una trasera de cristal. No sería demasiado sorprendente ver que el próximo iPhone SE cuadra los bordes para vincularse con el resto de la cartera de Apple, incluida la serie iPhone 13 , pero por ahora, no se han filtrado renders ni imágenes.

4,7 pulgadas

Panel LCD

El Apple iPhone SE (2020) actual tiene una pantalla de 4,7 pulgadas con una resolución de 1334 x 750 píxeles. Cualquier versión más grande del SE se ubicaría entre este iPhone y el iPhone 13 de 6.1 pulgadas, pero se dice que ese modelo no aparecerá hasta 2024.

En cambio, se afirma que el próximo iPhone SE vendrá con la misma pantalla de 4,7 pulgadas que el iPhone SE (2020), junto con Touch ID en la parte inferior, lo que lo diferencia del iPhone 13 mini .

Sin duda, el próximo iPhone SE tendrá True Tone , por lo que la pantalla se adaptará a las condiciones ambientales para brindarle las mejores imágenes, además de compatibilidad con Dolby Vision y HDR10. Es poco probable que ofrezca la frecuencia de actualización de 120 Hz que se encuentra en los modelos iPhone 13 Pro .

¿Igual que el iPhone 13?

Modo retrato, Iluminación de retrato, HDR inteligente

Captura de video de hasta 4K 60 fps

Por ahora, no hay rumores que detallen qué capacidades de cámara ofrecerá el próximo iPhone SE. Hay una sola cámara en el iPhone SE 2020. Utiliza el mismo sensor que el iPhone 8 pero con la inteligencia del iPhone 11.

Es posible que un iPhone SE de próxima generación tenga una cámara dual como el iPhone 13 y el iPhone 13 mini, especialmente si tiene el mismo conjunto de chips, pero por ahora, son conjeturas.

Lo que esperaríamos son características como Smart HDR, captura de video 4K y modo nocturno.

Apple A15 biónico

64/128/256 GB de almacenamiento

Carga inalambrica

5G

El Apple iPhone SE (2020) se ejecuta en la plataforma Apple A13 Bionic, que es el mismo chip que alimenta el iPhone 11. Sin embargo, se rumorea que el próximo iPhone SE lucirá el chip A15 debajo de su capó, poniéndolo a la par con el iPhone 13 en términos de poder. Se dice que también ofrecerá 5G, lo que debería convertirlo en el iPhone 5G más barato.

Se espera que las opciones de almacenamiento continúen con 64/128/256 GB, las mismas que el modelo actual, aunque todavía no hay rumores que las hayan detallado. Es posible que Apple abandone el modelo de 64 GB en favor de una opción inicial de 128 GB como lo hizo con el iPhone 13, pero por ahora no está claro.

Al igual que el iPhone SE, el iPhone SE de próxima generación sin duda admitirá la carga inalámbrica , la carga rápida, Wi-Fi 6 y soporte para doble SIM usando eSIM.

Aquí están todos los rumores que rodean al próximo iPhone SE Plus hasta el momento.

Mark Gurman de Bloomberg afirmó que Apple espera realizar un evento el 8 de marzo.

Se afirma que un iPhone económico y dos iPads aparecieron en los datos de importación para probarlos en India.

Según Mark Gurman de Bloomberg , se espera que el iPhone SE se anuncie en marzo o abril con 5G, un procesador más rápido y un diseño similar a su predecesor.

Según Ross Young , se rumorea que el próximo iPhone SE se llamará SE+ 5G y vendrá con una pantalla LCD de 4,7 pulgadas. Modelo de pantalla más grande disponible en 2023 o 2024.

La firma de investigación de mercado TrendForce afirmó que la tercera generación del iPhone SE se anunciará en el primer trimestre de 2022, probablemente en marzo.

El analista de pantallas Ross Young sugiere que el próximo iPhone SE se llamará Plus pero tendrá la misma pantalla de 4.7 pulgadas y 5G. Se rumorea que el iPhone SE más grande con una pantalla más grande se retrasará hasta 2024.

Ahora escuchamos que el próximo iPhone LCD se presentará en 2022 y se llamará SE Plus con la misma pantalla LCD de 4.7 "que el 8 junto con 5G. Escuchamos que el iPhone SE3 con una pantalla LCD de 5.7" - 6.1 "ahora se retrasa hasta 2024. https ://t.co/9gxiAAk8Yi – Ross Young (@DSCCRoss) 25 de octubre de 2021

El sitio japonés Macotakara , así como Nikkei Asia, afirman que el iPhone SE (3ra generación) continuará ofreciendo una pantalla Retina HD de 4.7 pulgadas con el sensor de huellas dactilares Touch ID y tendrá capacidades 5G. Se dice que entrará en producción en diciembre de 2021 y se lanzará en la primavera de 2022.

El analista de la industria Ming-Chi Kuo cree que el próximo iPhone SE se lanzará en el 1S22 y ofrecerá 5G.

Fuentes anónimas que hablaron con Nikkei sugieren que Apple planea lanzar una nueva versión del iPhone SE en la primera mitad de 2022. Dijo que el iPhone SE ofrecería 5G, el chip A15 y conservaría la pantalla de 4,7 pulgadas.

Digitimes afirma que el próximo iPhone SE llegaría en la primera mitad de 2022, ofrecería capacidades 5G y vendría con la misma pantalla de 4,7 pulgadas que el modelo de segunda generación. Se afirma que podría aparecer un modelo SE más grande en 2023.

Según Ming-Chi Kuo (a través de MacRumors) , el próximo iPhone SE llegará en la primera mitad de 2022 con 5G y un diseño y pantalla similares al modelo iPhone SE (2020).

Apple mostró su próxima gran actualización de iOS . Llamado iOS 14, tendrá numerosas mejoras, incluida una pantalla de inicio rediseñada con widgets en vivo y una biblioteca de aplicaciones. También hay direcciones de ciclismo en Maps, una nueva aplicación de traducción y llaves digitales del automóvil. Plus App Clips le permitirá usar aplicaciones rápidamente sin una gran descarga.

Debido a la situación global, el analista Ming-Chi Kuo de TF Securities sugiere que el iPhone SE Plus más grande debutará en 2021 en lugar de más tarde en 2020.

Parece que Apple podría estar planeando lanzar un modelo de tamaño 'Plus' del iPhone SE. Básicamente, esto reemplazaría al iPhone 8 Plus ahora descontinuado: ahora no hay un iPhone 'más barato' de pantalla grande aparte del XR.

Solo para poner un gato entre las palomas, este rumor va directamente en contra del pensamiento actual y sugiere que no veremos un sensor Touch ID en un iPhone SE Plus, sino una pantalla más larga y Face ID. No estamos seguros de este.

El analista Ming-Chi Kuo de TF Securities dice que Apple lanzará el iPhone SE2 Plus en la primera mitad de 2021 y predice que el tamaño de la pantalla será de 5,5 o 6,1 pulgadas. Sin embargo, sugiere que Touch ID será parte del botón de encendido en el lateral, lo que no encaja con lo que ahora sabemos sobre el iPhone SE (2020).

