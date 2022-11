La solución al brickeo del Galaxy Watch 4 de Samsung no funciona realmente

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Samsung ha publicado una solución para un error que provocaba que algunos modelos de Galaxy Watch 4 y Galaxy Watch 4 Classic murieran tras una actualización, pero no funciona.

En el problema original, algunas personas informaron de que sus relojes se actualizaban bien, pero luego se negaban a volver a encenderse, tanto si el reinicio estaba previsto como si el reloj se quedaba sin batería. Ahora, Samsung ha publicado una solución que, según afirma, resuelve el error que causaba el problema. Sin embargo, algunas personas informan de que el problema sigue ocurriendo.

El registro de cambios de Samsung para la actualización sugiere que se ha mejorado la estabilidad y la fiabilidad, al tiempo que señala que también se incluye el parche de seguridad de noviembre de 2022. Se menciona un "código de estabilización relacionado con el funcionamiento de la energía" que se aplica a través de la misma actualización, pero incluso si se supone que eso evita que los relojes se brickeen, algunos en Reddit dicen que no es así.

En cuanto a lo que ocurre, aún no lo sabemos. Tampoco sabemos qué sugerir a la gente que haga a continuación. Si aún no has actualizado, sería conveniente que no lo hicieras. Samsung dijo anteriormente que las personas cuyos relojes fueron brickeados deben ponerse en contacto con el soporte.

En Reddit, se ha llegado a la fase de lectura de hojas de té: algunos creen que el problema podría estar relacionado con el periodo en el que se fabricaron determinados relojes, siendo los fabricados alrededor de agosto de 2021 los más propensos a fallar.

Nos hemos puesto en contacto con Samsung para que nos aclare qué es lo que se supone que soluciona esta actualización y qué debe hacer la gente a partir de ahora.

Escrito por Oliver Haslam.