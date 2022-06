Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - La próxima serie de relojes Galaxy Watch de Samsung podría incluir un modelo Pro pero no un Classic, según los detalles filtrados en una aplicación de Samsung.

Ha habido rumores sobre el Samsung Galaxy Watch 5. Ahora, una versión beta de la aplicación Samsung Health (versión 6.22.0.069) habría incluido listados enterrados del reloj. Revela los nombres oficiales del Galaxy Watch 5 y del Galaxy Watch 5 Pro, pero no del modelo Classic.

Tal y como ha detectado primero 9to5Google y ha confirmado The Verge, Samsung parece estar desarrollando un Galaxy Watch 5 y un 5 Pro. El modelo Pro parece ser similar al Watch 5, pero es más elegante y deportivo y es menos mecánico, sin bisel giratorio físico. Filtradores como Ice Universe han afirmado que el Galaxy Watch 5 Pro no tendrá bisel giratorio. También ha dicho que el reloj podría utilizar materiales como el cristal de zafiro y el titanio.

Para ser claros, esto no significa que Samsung no vaya a utilizar un bisel capacitivo en el smartwatch Pro. De hecho, no se ha confirmado nada en este momento.

Pero se puede suponer con seguridad que cualquier marca Pro señalará más características premium, como una batería más grande, que también se ha rumoreado.

Escrito por Maggie Tillman.