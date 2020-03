Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Oppo ha anunciado que su reloj inteligente se llamará, algo sorprendente, Oppo Watch, y se anunciará junto con la serie Find X2 el 6 de marzo , 9:30 a.m. GMT (4:30 a.m. ET).

Desde que el fabricante lanzó el producto por primera vez, ha habido muchas comparaciones obvias con el Apple Watch , y es fácil ver por qué.

El reloj inteligente no solo tiene una forma y un diseño similares al Apple Watch, ya que es un cuadrado redondeado, sino que también parece tener caras de reloj similares, e incluso la interfaz de usuario que llama se parece al WatchOS de Apple .

Sin embargo, una diferencia clave es que, al no gustarle Apple Watch, este dispositivo funcionará con teléfonos Android, llevando ese popular diseño cuadrado a más personas.

Si bien muchos aman los relojes redondos, cuando se trata de mostrar información basada en texto en una pantalla, las pantallas cuadradas tienen mucho más sentido, ya que permiten que se muestre mucha más información y gráficos.

Al observar la interfaz de usuario que se muestra en las imágenes, también sospechamos que Oppo ha estado trabajando en su propio software personalizado para el reloj y, al igual que otras compañías tecnológicas, está optando por no usar el sistema operativo Wear de Google .

Wear OS, en estos días, parece ser recogido principalmente por las marcas de moda dentro de Fossil Group, e ignorado por personas como Samsung , Huawei y Xiaomi.

Otro fragmento de información que podemos obtener de las imágenes que hemos visto hasta ahora es que el reloj vendrá con diferentes acabados y colores metálicos, así como una selección de materiales de la banda.

La última imagen de fecha de lanzamiento confirma que veremos una banda deportiva de silicona, mientras que la imagen en la parte superior de este artículo indica que también se está trabajando en una correa de cuero más formal.

Está claro entonces que Oppo está entrando con un espíritu similar al portátil de Apple, al ofrecer diferentes looks para que coincidan con las preferencias individuales.

La gran pregunta, por supuesto, es si Oppo ha construido o no un sistema operativo con suficientes características para que sea un dispositivo que valga la pena.

Si la interfaz es atractiva, agradable de usar, interactiva y tiene suficientes capacidades físicas, podría llenar un vacío en el mercado.