El Motorola Moto Watch 70 parece muy familiar y es súper barato

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - A primera vista, sería fácil confundir el Moto Watch 70 con un Apple Watch, pero ahí acaban las similitudes.

Motorola aún no ha anunciado oficialmente el Moto Watch 70, pero ya se ha dado a conocer en el sitio web de Best Buy Canadá. Allí aparece a un precio de 99 dólares canadienses, por lo que en Estados Unidos rondará los 75 dólares e incluso menos si llega al otro lado del charco. Pero aunque este smartwatch sigiloso se parezca a un Apple Watch, no lo es.

Motorola afirma que los usuarios disfrutarán de 23 modos de deporte diferentes para el seguimiento de la actividad, mientras que la resistencia al agua IP67, el monitor de frecuencia cardíaca y el GPS integrado cumplen todos los requisitos principales. También hay una duración de la batería de alrededor de 10 días de duración de la batería, probablemente porque este smartwatch no ejecuta un sistema operativo importante. Eso significa que no hay Wear OS aquí, y eso significa que es poco probable que se instalen nuevas aplicaciones, ya sea.

Pero si lo que buscas es un smartwatch básico, éste podría ser la respuesta. El precio no está mal teniendo en cuenta los sensores que ofrece el Moto Watch 70, pero si buscas capacidades similares a las del Apple Watch basadas en esa estética decididamente similar a la del Apple Watch, es probable que acabes decepcionado.

Aunque el Moto Watch 70 aparece en el sitio web canadiense de Best Buy, no se puede comprar. Esperamos que esto cambie una vez que Motorola anuncie el dispositivo en un futuro próximo.

Escrito por Oliver Haslam.