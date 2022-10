Tu Pixel Watch es una pesadilla para reparar si lo rompes

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - El Pixel Watch de Google por fin está aquí, pero el desmontaje de iFixit sugiere que querrás manejarlo con guantes de seda en lugar de arriesgarte a romperlo.

Es cierto que ningún smartwatch es divertido de reparar. Son tan pequeños y complicados, pero algunos son peores que otros y el primer vistazo de los maestros de iFixit al interior del primer Pixel Watch de Google sugiere que no es bueno. No es nada bueno.

Al desmontar el Pixel Watch, iFixit se apresuró a señalar que la "corona de aspecto barato y una pantalla que se anuncia con una durabilidad cuestionable" del wearable no hacían albergar demasiadas esperanzas. Las cosas no mejoraron mucho cuando el desmontaje se puso en marcha, tampoco. El informe dice que llegar tanto a la pantalla como a la batería fue difícil, y añade que los manuales de reparación facilitarían este tipo de cosas. Por ahora, al menos, estaban volando a ciegas.

Eso no les impidió desmontar el Pixel Watch, por supuesto, pero no fue un momento divertido. Tanto la pantalla como la batería requerían la retirada de soportes y pequeños contactos, por ejemplo. Y desconectar el conector de la pantalla no era posible sin sacar primero la batería. Y luego las cosas se pusieron peor.

Según iFixit, ni la corona ni el botón lateral son fáciles de reemplazar: están "en el mismo cable que un puerto de prueba que parece estar permanentemente unido a la carcasa", aparentemente. ¿El resultado? "Eso significa que no se pueden reemplazar los interruptores atascados, al menos sin algún daño colateral". Menos que ideal, eso.

Sin embargo, hay algunos puntos buenos. El equipo de iFixit señala que el primer Apple Watch era un terrible desastre por dentro, así que cabe esperar que los futuros Pixel Watch mejoren en ese aspecto. También se han encontrado más aspectos positivos en cuanto a la accesibilidad del cristal trasero, con una junta líquida que mantiene todo unido con firmeza pero que también se abre limpiamente cuando es necesario. Todo esto es bueno.

¿El resultado de todo esto? No vas a desmontar tu Pixel Watch para arreglarlo, pero probablemente ya lo sabías de todos modos. Pero tampoco parece que muchos talleres vayan a disfrutar intentando hacerlo.

Escrito por Oliver Haslam.