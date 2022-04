Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Si necesitas más pruebas de que Google podría anunciar un smartwatch en el I/O del mes que viene, el Pixel Watch se ha vuelto a filtrar en Internet. Las imágenes del wearable aparecieron por primera vez hace dos días.

En las últimas fotografías del mundo real, del usuario de Reddit tagtech414, se puede ver el Pixel Watch en la muñeca de alguien. Este mismo usuario de Reddit compartió el anterior conjunto de imágenes filtradas (vía 9to5Google). En ellas, se puede ver la parte trasera del reloj -incluso sin correa-. El dispositivo no aparece en ningún momento con la correa, pero en todas las imágenes se puede apreciar su diseño y tamaño.

El usuario de Redditor dice que la correa es "un poco molesta de colocar la primera vez". Es una correa de 20 metros que es "una silicona suave con buena flexibilidad y no parece mostrar las huellas dactilares/el aceite demasiado mal". Aparte de la correa, el Redditor elogió el reloj y su nivel de comodidad, diciendo que "se siente como si no estuviera allí" y que la "corona no se clava en el dorso de mi mano cuando doblo mi muñeca hacia atrás o escribo".

Hay que tener en cuenta que el redditor tagtech414 afirmó en sus publicaciones en Reddit que un amigo encontró el reloj en un bar y se lo regaló. La correa y el reloj estaban "empaquetados por separado" y el amigo "se olvidó de traerlos".

Para ver más imágenes del Pixel Watch, consulta la galería Imgur del Redditor.

Google aún no ha anunciado oficialmente (ni nombrado) el Pixel Watch, pero se ha rumoreado durante años y actualmente se espera que debute en el Google I/O de mayo (cuando Google probablemente también anuncie Android 13).

Escrito por Maggie Tillman.