El Pixel Watch de Google rompe la tapa en fotos del mundo real

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Una muestra de preproducción de lo que se cree que es el próximo Pixel Watch de Google se ha dejado en un restaurante, encontrando su camino en el mundo real para que todo el mundo lo vea.

En un movimiento que recuerda a cuando se dejó el iPhone 4 en un bar en 2010, el descubrimiento del Pixel Watch ha hecho que se muevan muchas lenguas.

En primer lugar, el hardware parece ser el mismo que las imágenes filtradas anteriormente que se compartieron en 2021. Se trata de un reloj redondo con un elegante diseño minimalista, con una corona en el lado derecho.

Parece tener un cristal abombado y es un diseño sin bisel. Con esto queremos decir que no hay una carcasa voluminosa ni un bisel de reloj tradicional, pero sí un ligero borde alrededor de la zona visible de la pantalla. En ese sentido, es muy parecido al Apple Watch, pero redondo.

El otro detalle interesante es que parece utilizar correas propias que se enganchan al lateral de la caja, de nuevo como el Apple Watch. Esto sugiere que es poco probable que sea compatible con las correas convencionales; probablemente Google quiera vender una gama de correas de diferentes colores y materiales.

Flanqueando la corona parece haber otros dos botones que podrían permitir la navegación u otros controles y evitar que se utilice el tacto para todo.

En una de las bahías de la correa parece haber un conjunto de pogo pins. Es un conjunto de cuatro clavijas, similar al utilizado por Garmin. Por el momento no está claro qué hacen: Android Central sugiere que pueden ser parte del prototipo y que nunca aparecerán en el modelo de venta al público, pero también podría ser una opción de conexión física para la carga, tal vez como respaldo.

Se supone que el reloj utilizará la carga inalámbrica, muy probablemente a través de un cargador magnético que se acopla a la parte trasera del reloj. El filtrador original del dispositivo ha iniciado un hilo en Reddit que sugiere que hay un parpadeo de actividad cuando se coloca un cargador Qi en la parte trasera, pero no han podido cargarlo.

Las ranuras para el micrófono y el altavoz se pueden ver en el cuerpo del reloj y esperaríamos que el Asistente de Google juegue un papel importante en el uso del reloj - como en otros dispositivos WearOS.

Hablando del SO - como la batería del reloj está ahora agotada, y no hay manera de cargarla, no hay detalles sobre la parte de trabajo del dispositivo. Hay una imagen que muestra un logotipo de Google "G", pero se ha informado de que no tenía sistema operativo, por lo que bien podría ser sólo una muestra de hardware.

Se supone que el sistema operativo será WearOS 3, similar al del Samsung Galaxy Watch 4.

El sensor de frecuencia cardíaca se puede ver claramente en la parte trasera del reloj y el filtrador original dice que es una construcción premium, claramente diseñada para competir con el Apple Watch. También ha facilitado una imagen a través de Reddit en la que se muestran los dispositivos uno al lado del otro.

En las últimas dos semanas hemos pasado de una posición bastante incierta sobre el Pixel Watch a otra en la que parece que está a punto de lanzarse. Esperamos que se revele en el Google I/O de mayo de 2022, y sospechamos que habrá muchas más filtraciones.

Apple watchOS 7: exploramos todas las nuevas funciones clave de Apple Watch Por Maggie Tillman · 25 Abril 2022

Pulsa el enlace de la fuente para ver más imágenes.

Escrito por Chris Hall.