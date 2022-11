El Instinct Crossover de Garmin es un smartwatch analógico y resistente

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Garmin ha anunciado hoy el Instinct Crossover, un reloj inteligente que también es resistente y analógico, combinaciones que definitivamente no se ven todos los días.

Pero eso no significa que no funcione. La nueva propuesta de Garmin tiene unas dimensiones de 45 mm x 45 mm x 16,2 mm y una resistencia al agua de 10 ATM. También tiene batería para días, literalmente. No necesitarás cargarlo hasta 70 días utilizando la función solar, o 28 días si no lo haces. Sin embargo, esas cifras llegan rápidamente a "ilimitadas" cuando empiezas a activar el Modo Reloj de Ahorro de Batería.

Otras características a destacar son los 64 MB de almacenamiento, así como el soporte para la detección de la frecuencia cardíaca (con alertas de frecuencia cardíaca anormal), así como la monitorización del oxígeno en sangre. También puedes utilizarlo para controlar el sueño y el estrés de todo el día.

Si lo que buscas son sensores, éste tiene todos los que probablemente necesites, como GPS, brújula, termómetro y altímetro barométrico, entre otros. Luego están las funciones inteligentes: clima, calendario, soporte de llamadas telefónicas cuando se conecta a teléfonos Android, Garmin Pay y toda una serie de otras.

El Garmin Instinct Crossover está disponible en versión solar y no solar, con acabados estándar y tácticos y en varios colores. Los que compren la versión solar pagarán 529,99 libras / 549,99 dólares / 549,99 euros, pero la no solar cuesta 479,99 libras / 499,99 dólares / 549,99 euros. Puedes pedir el tuyo ahora mismo, pero tendrás que esperar unas semanas para recibirlo.

Escrito por Oliver Haslam.