Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Garmin ha anunciado la serie Instinct 2: relojes inteligentes resistentes diseñados para soportar los elementos.

Vienen con una impresionante duración de la batería, están disponibles en varios tamaños y colores, y ofrecen una variedad de funciones de salud, como VO2 Max, seguimiento menstrual, de embarazo e hidratación, y la tecnología de monitoreo "Sleep Score" de Garmin .

La serie Instinct 2 consta de 2 y 2S. El 2 tiene un bisel de 45 mm y ofrece el estándar militar 810 para resistencia térmica y a los golpes y tiene una clasificación de agua de 100 metros, mientras que el 2S tiene un bisel de 40 mm. Ambos ofrecen una nueva pantalla de vidrio de alta resolución resistente a rayones y están disponibles en las ediciones Instinct 2 Solar, estándar (no solar), Surf, Tactical y Camo.

Así es como difieren cada una de esas ediciones:

Instinct 2 Solar: reloj equipado con energía solar que, en particular, presenta una duración ilimitada de la batería en modo reloj inteligente. Ahora también incluye Garmin Pay para pagos sobre la marcha.

reloj equipado con energía solar que, en particular, presenta una duración ilimitada de la batería en modo reloj inteligente. Ahora también incluye Garmin Pay para pagos sobre la marcha. Ediciones de surf: actividades dedicadas a deportes acuáticos como surf, windsurf y kitesurf, así como un widget de mareas, que lo mantiene actualizado sobre las condiciones del océano. (Las ediciones Surf están disponibles en Instinct 2 e Instinct 2S con o sin energía solar).

actividades dedicadas a deportes acuáticos como surf, windsurf y kitesurf, así como un widget de mareas, que lo mantiene actualizado sobre las condiciones del océano. (Las ediciones Surf están disponibles en Instinct 2 e Instinct 2S con o sin energía solar). Ediciones tácticas : popular entre el personal militar, el Instinct 2 Solar - Edición táctica agrega características tácticas como Kill Switch, Stealth Mode, Night Vision Goggle Compatibilidad, Dual Format Position Coordinates y Jumpmaster Activity mode. Disponible en Coyote Tan o Negro.

: popular entre el personal militar, el Instinct 2 Solar - Edición táctica agrega características tácticas como Kill Switch, Stealth Mode, Night Vision Goggle Compatibilidad, Dual Format Position Coordinates y Jumpmaster Activity mode. Disponible en Coyote Tan o Negro. Ediciones Camo: los patrones Graphite y Mist Camo te permiten mezclarte en todas partes.

Con el programa Your Watch, Your Way de Garmin, también puede crear versiones personalizadas de Instinct 2 o 2S Solar en una variedad de opciones de bisel y correa, con más de 240 combinaciones de diseño diferentes.

La serie Instinct 2 de Garmin también es compatible con la tienda Garmin Connect IQ, para acceder a aplicaciones, widgets, pantallas de reloj, campos de datos y más. Pero los relojes vienen precargados con aplicaciones y actividades deportivas, incluida una nueva actividad multideporte que le permite hacer la transición entre actividades y continuar viendo su tiempo y distancia totales. Además, cuando un reloj Instinct 2 se empareja con Garmin Connect Mobile y se detecta un incidente, Garmin Connect Mobile puede enviar un mensaje con su nombre y ubicación (si está disponible) a sus contactos de emergencia.

La serie Garmin Instinct 2 ya está disponible con un precio minorista sugerido de £ 299.99 en el Reino Unido, $ 349.99 en los EE . UU.

Escrito por Maggie Tillman.