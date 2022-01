Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - El Garmin Venu 2 Plus, presentado oficialmente en CES 2022 , agrega funcionalidad de voz a la ya exitosa serie de relojes inteligentes Venu de la compañía de fitness.

Pero eso no es todo: el Venu 2 Plus, con su tamaño de caja de 43 mm, es de un tamaño diferente al anterior Venu 2 (que está disponible en tamaños más pequeños de 40 mm y más grandes de 45 mm).

Al igual que el Venu 2, el modelo Plus es un reloj inteligente con GPS con varias funciones de fitness. Hay monitoreo de frecuencia cardíaca, lectura de oxígeno en sangre y lo que Garmin llama 'ABC' (la combinación de altímetro, barómetro y brújula), lo que permite un seguimiento o registro de la condición física las 24 horas, los 7 días de la semana para ejercicios específicos.

La gran venta del Plus es la capacidad de realizar llamadas directamente desde la muñeca, todo con "solo presionar un botón", dice Garmin. El Venu 2 Plus es compatible con Siri de Apple, Google Assistant o Bixby de Samsung, pero no se puede encontrar Amazon Alexa aquí.

El Venu 2 era el dispositivo que más rivalizaba con Apple que Garmin había fabricado, por lo que la adición del control de asistente de voz al Plus es claramente un gran problema para el tipo de cliente de estilo de vida al que la marca apunta con este reloj.

El Garmin Venu 2 Plus ya está disponible, con un precio minorista sugerido de £ 399. Sin embargo, eso es un aumento de precio de casi un 15 por ciento con respecto a su predecesor, que dada su antigüedad se puede comprar potencialmente por un recorte de ese precio, aunque menos la función de asistente de voz.

