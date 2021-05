Cómo agregar Spotify a tu reloj Garmin

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Desde que Spotify fue compatible con los relojes Garmin, la lista de dispositivos compatibles ha crecido considerablemente. Inicialmente era bastante limitado, pero ya no es así. Muchos de los modelos lanzados en los últimos años ahora pueden reproducir Spotify sin conexión.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre cómo instalar Spotify en tu reloj Garmin y cómo descargar y sincronizar listas de reproducción.

Cuenta premium de Spotify (no gratuita)

Un reloj Garmin compatible (lista a continuación - correcta a partir de abril de 2021)

Acceso a una red Wi-Fi

Al menos el 50 por ciento de la batería del reloj, o en algún lugar para enchufarlo para cargar

Su teléfono inteligente con la aplicación Garmin Connect instalada e iniciada sesión en su cuenta Garmin

La primera etapa de la instalación es encontrar la aplicación en la propia tienda de aplicaciones de Garmin, llamada Connect IQ Store. En el iPhone, lo encontrarás en la sección "Más" de la aplicación Garmin Connect de tu teléfono. Seleccione "Más" y desplácese hacia abajo hasta que vea "Connect IQ Store".

En Android, es similar, excepto que la pestaña "más" está en un lugar diferente. Toque el ícono del menú de la barra lateral en la esquina superior izquierda, y debería encontrar la opción para acceder a Connect IQ Store en la lista que aparece.

Una vez que ha lanzado la tienda, carga un frente de tienda específico para el dispositivo, por lo que si tiene el Fenix 5 Plus (u otro reloj compatible después de un lanzamiento más amplio), puede buscar Spotify en la barra de búsqueda y aparecerá. como primera opción.

Cuando presiones el botón de descarga, como cualquier otra aplicación descargada o pantalla de reloj, se instalará en tu dispositivo Garmin después de la próxima sincronización.

Tan pronto como se haya realizado la sincronización, su reloj debería mostrarle una notificación que diga que se ha agregado un nuevo proveedor de música. Presione select / ok (botón rojo en Fenix 6 Pro) y verá una pantalla que le da la bienvenida al reproductor de música. Ahora seleccione un proveedor y elija "Spotify".

Elija la opción para activarlo / configurarlo y recibirá una notificación en su teléfono, desde la aplicación Garmin Connect le indicará que inicie sesión y autorice el uso del servicio en su reloj. Luego, simplemente inicie sesión en su cuenta Spotify Premium, verifique los términos, acepte y luego autorice su uso en su reloj Garmin.

Pocket-lint

Después de eso, podrá seleccionar listas de reproducción directamente en su reloj, ya sean las recomendadas o las que haya creado usted mismo.

Abre la función de música en tu reloj (en Fenix, mantén presionado el botón "abajo"). Abra el menú y seleccione "Biblioteca", luego "Agregar música y podcasts". Ahora elija entre las opciones de la lista. Para agregar sus propias listas de reproducción creadas o seguidas, simplemente seleccione "Listas de reproducción" y obtendrá una lista de todas las listas de reproducción que ha creado para usted o que ha seguido.

Parece que lleva un poco de tiempo cargarlos, pero una vez cargados, puede desplazarse y seleccionar las listas de reproducción que desea descargar en su reloj.

Pocket-lint

Si aún no lo ha hecho, ahora le pedirá que se conecte a una red Wi-Fi para que pueda descargar / sincronizar las pistas que ha seleccionado. Como nota al margen, si su batería está por debajo del 50 por ciento, también deberá enchufar su reloj a una toma de corriente para cargarlo mientras se descarga.

Una vez hecho todo esto, ahora tendrá todas las listas de reproducción que desee en su reloj (lo permite el almacenamiento).

Mejor reloj inteligente clasificado para 2021: los mejores relojes inteligentes disponibles para comprar hoy Por Britta O'Boyle · 3 Mayo 2021

Ahora, para escuchar, solo necesita emparejar su reloj con un par de sus auriculares Bluetooth favoritos y listo. Tienes tu música favorita, desde el servicio de transmisión más popular, directamente en tu muñeca.

Capitán Marvel, D2 Air, D2 Delta, D2 Delta PX, Delta S, Darth Vader, Descent MK2 y MK2i, First Avenger, Forerunner 245 Music, Forerunner 645 Music, Rey, Venu, Venu 2, Venu 2S, Venu Sq. Música, Vivoactive 3 Music, Vivoactive 4

Fenix: 5 Plus, 5S Plus, 5X Plus, 6 Pro, 6 Sapphire, 6 Pro Dual Power, 6 Pro Solar, 6S Pro, 6S Sapphire, 6S Pro Dual Power, 6S Pro Solar, 6X Pro, 6X Sapphire, 6X Pro Solar

MARQ: Aventurero, Atleta, Aviador, Capitán, Comandante, Conductor, Expedición y Golfista

Quatix: 6, 6X, 6X Solar, 6X Dual Power

Escrito por Cam Bunton.