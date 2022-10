El primer reloj Wear OS 3 de Fossil tiene que ver con tu bienestar

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Fossil ha anunciado su primer reloj Wear OS 3, el Gen 6 Wellness Edition, junto con una nueva app Wellness para su teléfono que hace un seguimiento de todas las cosas.

El nuevo smartwatch de Fossil saldrá a la venta este lunes 17 de octubre de 2022 y tendrá un precio de 299 dólares, aunque todavía no se han confirmado los precios internacionales. La carcasa de 44 mm con una pantalla de 1,28 pulgadas siempre encendida ofrece todos los datos habituales que todos esperamos de un smartwatch. La tecnología interior es un chip Snapdragon Wear 4100 Plus, por lo que no se trata de un Snapdragon W5 Plus, combinado con 8 GB de almacenamiento.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

En el exterior, los compradores pueden elegir entre tres opciones de color: negro, plata u oro rosa. También hay diferentes opciones de correa, entre las que se puede elegir. En lo que respecta a los relojes inteligentes, éste es uno de los más atractivos, especialmente si te gusta la cara redonda.

En el mundo del software, está la obvia adición de Wear OS 3, con Fossil apoyándose en YouTube Music, Spotify y Facer como las principales razones para querer esta cosa. También está Alexa, aunque no se menciona a Google Assistant en ninguna parte, por lo que podemos asumir que no está incluido. Al menos no todavía.

No sería un reloj de bienestar si el Gen 6 Wellness no pudiera rastrear todas tus cosas, por supuesto. El wearabke puede monitorizar la SpO2, el VO2 Max, las zonas de frecuencia cardíaca, el sueño y el nivel de fitness cardiovascular, además de otras cosas para aquellos que realmente quieren saber exactamente lo que su cuerpo está haciendo. Todo esto está respaldado por una nueva aplicación, que es donde todo este nuevo seguimiento se llevará a cabo.

Si quieres añadir el Fossil Gen 6 Wellness a tu vida, podrás hacerlo en breve; incluso hay una cuenta atrás en la página web de Fossil.

Escrito por Oliver Haslam.