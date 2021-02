Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - ¿Caminarías y usarías un wearable de Facebook ?

Facebook tiene un historial mixto cuando se trata de hardware, que puede deberse en parte a que a muchos consumidores simplemente no les gusta la idea de tener un dispositivo de la marca Facebook con un micrófono o una cámara en su casa o en su persona. Pero eso no detiene la red social, aparentemente, porque ahora se enfoca en construir un reloj inteligente, según un nuevo informe de The Information .

Podría ser un reloj inteligente basado en Android, aunque no está claro si eso significa que Facebook está usando el sistema operativo Wear de Google. La red social también está trabajando en su propio sistema operativo para dispositivos de hardware, que en su lugar podrían ejecutar futuras versiones del reloj inteligente. Otras características incluyen la capacidad de manejar mensajes, probablemente a través de Messenger, y ofrecerá seguimiento del estado físico.

Tenga en cuenta que Facebook también desarrolla los auriculares Oculus VR , así como los dispositivos de chat de video del Portal de Facebook , por lo que un reloj inteligente encajaría en un ecosistema de hardware en crecimiento. Facebook también está trabajando en las gafas inteligentes Ray-Ban, que se lanzarán a finales de este año. Facebook también adquirió la startup de interfaz neuronal CTRL-Labs en 2019, que imagina dispositivos que no usan pantallas táctiles o botones para entradas.

Este reloj inteligente de Facebook todavía está en territorio de los primeros días, por lo que no hay mucho por hacer en este momento, pero lo mantendremos informado a medida que sepamos más.

Escrito por Maggie Tillman.