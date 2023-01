¿Se pueden utilizar correas antiguas en el Apple Watch SE 2022?

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Los smartwatches de Apple son algunos de los dispositivos wearables más populares del mercado, pero a lo largo de los años ha habido una gran variedad de modelos diferentes.

Si te has hecho con un Apple Watch SE de segunda generación, pero tienes correas de Apple Watch antiguas que te gustaría poder utilizar con tu nuevo reloj, aquí te ofrecemos toda la información que necesitas.

¿Se pueden usar correas antiguas en el Apple Watch SE 2?

Las correas de Apple son una de las partes más inteligentes de su ecosistema de relojes, ya que todas funcionan en diferentes modelos, con una gran salvedad.

Las correas de reloj que consigas servirán para otros modelos de Apple Watch, siempre que sean del mismo tamaño. Por lo tanto, dado que el Apple Watch SE (2022) solo está disponible en las variantes de 40 mm y 44 mm, necesitarás correas diseñadas para modelos de Apple Watch del tamaño correspondiente a tu reloj.

Es la semana de la seguridad en el hogar en Pocket-lint Por Britta O'Boyle · 8 Agosto 2022 Esta semana es la Semana de la Seguridad en el Hogar en Pocket-lint. Esto es lo que hay que esperar.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

La buena noticia es que, tal y como Apple ha diseñado los cierres de sus correas, no pasa nada si no estás seguro de qué tamaño tienen tus correas. Simplemente deslízalas en el reloj para ver si encajan; si son demasiado grandes o pequeñas habrá una superposición evidente que no se verá bien, y no encajarán en su lugar.

No deberías dañar nada por intentarlo, aunque también es bastante fácil juzgar a ojo.

Si estás buscando nuevas bandas, aquí tienes una lista de nuestras favoritas.

squirrel_widget_12855807

Escrito por Max Freeman-Mills.