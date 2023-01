Este año se esperan actualizaciones mediocres del Apple Watch, el iPad y los AirPods

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Las expectativas para las actualizaciones de Apple Watch, iPad y AirPods en 2023 deberían moderarse, según un nuevo informe sobre los planes de Apple.

Aunque Apple tiende a actualizar la mayoría de sus productos una vez al año, se ha informado de que el trabajo en los próximos auriculares AR/VR de la compañía ha hecho que los planes para todo lo demás se resientan. Ahora se espera que los auriculares lleguen en los próximos meses, pero Mark Gurman de Bloomberg dice que no deberíamos esperar que el resto de las actualizaciones de productos de Apple sean tan emocionantes.

Según Gurman, que escribe a través del boletín semanal Power On, Apple podría tener "menos avances importantes que mostrar este año" gracias a su concentración en los auriculares. "Apple ha recurrido a los recursos de varios departamentos de ingeniería de hardware y software", afirma, y añade que la medida "ha obstaculizado otros proyectos, algunos de los cuales ya estaban sufriendo sus propios retrasos y recortes presupuestarios derivados de la desaceleración económica".

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Como resultado, Gurman cree que la línea iPad no verá grandes renovaciones este año, si es que las ve, mientras que el Apple Watch sólo recibirá pequeñas mejoras de rendimiento sin un nuevo diseño a la vista. Algo similar ocurre con los AirPods, de los que Gurman afirma que "probablemente no recibirán ninguna actualización destacable en 2023". Los AirPods son una de las pocas líneas de productos que Apple no actualiza anualmente, por lo que podría no ser tan inusual. La compañía también lanzó los AirPods Pro actualizados a finales del año pasado. Los AirPods de tercera generación llegaron un año antes.

Las mejores ofertas del Black Friday USA 2022: Echo, Sony 1000X, Pixel y más Por Chris Hall · 27 Noviembre 2022 El Black Friday y el Cyber Monday es el mayor evento de ventas del año y hay muchos descuentos disponibles.

En cuanto al Apple TV, Gurman dice que no recibirá ninguna actualización este año.

Escrito por Oliver Haslam.