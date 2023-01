El Apple Watch Ultra del año que viene podría cambiar a una pantalla Micro-LED

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - El Apple Watch Ultra podría recibir su gran actualización de pantalla en 2024, con un nuevo informe que afirma que Apple cambiará al uso de una tecnología Micro-LED.

Las últimas noticias sobre Apple llegan a través del analista Jeff Pu, en una nota de investigación para Haitong International Securities. Según Pu, el Apple Watch Ultra de 2024 no solo contará con un nuevo tipo de tecnología de pantalla, sino que también tendrá una pantalla más grande que la del modelo actual.

Los poseedores del Apple Watch Ultra actual tienen una pantalla de 1,92 pulgadas dentro de esa gran carcasa de 49 mm. Es una pieza OLED, que ofrece soporte para una pantalla siempre encendida y frecuencia de actualización variable. Pero Pu cree que el Apple Watch Ultra de 2024 verá cómo el tamaño de la pantalla aumenta hasta las 2,1 pulgadas, al tiempo que la tecnología dará el paso a Micro-LED.

El paso a la tecnología Micro-LED para la pantalla del Apple Watch Ultra probablemente permitiría aumentar el brillo en comparación con los modelos actuales de Apple Watch, algo que siempre es beneficioso en un dispositivo wearable que está diseñado para ser utilizado al aire libre.

Con todo esto rumoreado para 2024, no está claro qué tiene Apple preparado para el Apple Watch de 2023. De hecho, no está claro si Apple tiene la intención de actualizar el Apple Watch Ultra anualmente, como hace con otros modelos de Apple Watch. El primer Apple Watch Ultra no se anunció hasta septiembre de 2022, lo que nos deja sin un historial previo sobre el que trabajar.

