Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Con su última versión del software del Apple Watch, watchOS 9, la compañía ha habilitado un nuevo modo de bajo consumo que ayuda a mantener las funciones esenciales de tu Apple Watch funcionando, pero sin agotar mucha batería.

Al igual que la función similar en el iPhone, el objetivo es que sigas teniendo un Apple Watch en funcionamiento incluso cuando el nivel de batería desciende por debajo del 10%.

-

Hay un par de maneras de activar el modo de bajo consumo en el Apple Watch, puedes utilizar el Centro de Control o sumergirte en el menú de ajustes y activarlo desde allí.

El método del Centro de Control:

Abre el Centro de Control desde la parte inferior de la pantalla de tu reloj manteniendo pulsado, y luego desliza el dedo hacia arriba Toca el control del porcentaje de la batería Activa el modo de bajo consumo pulsando el interruptor.

El método del menú de ajustes:

Abre los Ajustes en tu Apple Watch Toca "Batería". Activa el modo de bajo consumo pulsando el botón

Una vez que lo hayas activado, verás que aparece una pantalla de información. Si te desplazas hasta la parte inferior de la misma, pulsa "Activar" o "Activar para". Con esta última opción puedes elegir que se active durante un periodo de uno, dos o tres días.

squirrel_widget_12855336

Si la batería de tu Apple Watch cae por debajo del 10 por ciento en cualquier momento, recibirás una notificación preguntando si quieres activar la función. Entonces, una vez que la batería alcance el 80 por ciento, se desactivará el modo de bajo consumo. A menos que lo hayas activado durante un número determinado de días.

Siempre que la función esté activada, deberías ver un pequeño círculo amarillo en la parte superior de la pantalla de tu Apple Watch. Además, muchas de las otras interfaces e iconos de la batería se volverán amarillos. Entre ellos, el indicador de porcentaje de batería en el Centro de Control, la animación de carga cuando está conectado al cargador y, si estás usando Nightstand, también mostrará la hora en amarillo.

Los mejores consejos y trucos de Apple HomeKit Por David Phelan · 20 Diciembre 2019 La aplicación HomeKit de Apple Home es simple y fácil de usar, pero también viene con una carga de características ocultas que, en la superficie, es

En su mayor parte, las funciones desactivadas en el Modo de bajo consumo son partes del reloj que, por defecto, estarían funcionando constantemente en segundo plano. Entre ellas se encuentran las siguientes:

Pantalla siempre encendida/de ambiente Notificaciones de frecuencia cardíaca para ritmos bajos/altos/irregulares Medición de la frecuencia cardíaca en segundo plano Medición de la saturación de oxígeno en sangre en segundo plano Recordatorios de "inicio de entrenamiento".

También apagará las conexiones Wi-Fi y de datos móviles del reloj y desactivará las llamadas y notificaciones entrantes si el iPhone no está cerca. Sin embargo, si el iPhone está cerca, estas funciones seguirán activadas.

Además de desactivar algunas funciones, otras también se ven afectadas, pero no se desactivan por completo. Apple enumera las siguientes funciones de las que se puede esperar un descenso del rendimiento:

Hacer una llamada telefónica puede llevar más tiempo La actualización de aplicaciones en segundo plano es menos frecuente Las complicaciones no se actualizan con tanta frecuencia Siri tarda más en procesar una petición Las animaciones y el desplazamiento podrían parecer menos suaves

La sensación general es que, con el modo de bajo consumo, tu reloj hará todo más lento.

Por supuesto, aunque -de nuevo- algunas de las funciones no funcionarán tan bien. En el modo de bajo consumo, puedes seguir midiendo la frecuencia cardíaca y el ritmo en los entrenamientos. También tienes el GPS, pero no se actualiza con tanta frecuencia, por lo que no obtendrás una ruta tan precisa como en el modo de energía completa, ya que supone un enorme gasto de batería.

Lee más sobre el modo de bajo consumo de watchOS 9 en el documento de soporte de Apple aquí.

Escrito por Cam Bunton.