Apple Watch SE (2022): Todo lo que sabemos hasta ahora

(Pocket-lint) - Se espera que Apple anuncie un Watch Series 8 antes de que acabe el año, pero ha habido una serie de rumores que indican que el smartwatch se unirá a una segunda generación del Apple Watch SE y a un Apple Watch más resistente, que actualmente se denomina Apple Watch Pro.

Hemos cubierto los rumores que rodean al Apple Watch Pro en un artículo separado, así como el Apple Watch Series 8 en otro artículo, pero aquí estamos analizando lo que podríamos esperar de la próxima generación del Apple Watch SE de nivel básico.

Es probable que Apple llame al nuevo Apple Watch SE simplemente nuevo Apple Watch SE cuando se lance y no otra cosa. El iPhone SE ya está en su tercera generación, pero la compañía se refiere al dispositivo simplemente como iPhone SE, o nuevo iPhone SE.

Es posible que se llame Apple Watch SE 2, o Apple Watch SE (2ª generación), mientras que otros podrían referirse a él como Apple Watch SE (2022), pero sospechamos que simplemente se comercializará como Apple Watch SE. Sin embargo, por ahora no hay nada confirmado.

Septiembre de 2022

¿A partir de unos 249 euros/ 279 dólares?

Se ha informado de que Apple podría estar planeando un evento el 13 de septiembre, lo que coincide con el patrón de lanzamiento tradicional de la compañía. Se espera que la serie de iPhone 14 se presente en el evento, aunque normalmente los próximos modelos de Apple Watch se revelan al mismo tiempo.

El Apple Watch SE original se lanzó junto con el Series 6 en septiembre de 2020 y muchos informes afirman que la próxima generación se lanzará junto con el Series 8, previsto para septiembre de 2022.

En cuanto al precio, el Apple Watch SE comienza en 249 libras en el Reino Unido y 279 dólares en Estados Unidos. Dado que el Watch Series 3 ha perdido la compatibilidad con watchOS 9, podría ser que Apple redujera el modelo SE original a la marca de 199 libras esterlinas o 199 dólares y colocara la segunda generación del SE al mismo precio que el original.

Pase lo que pase, el Watch SE será sin duda más barato que los modelos Series 8.

¿Igual que el actual SE?

¿Tamaño de caja de 40/44 mm?

¿Pantalla siempre encendida?

El Apple Watch SE original ofrecía el mismo diseño que el Watch Series 6 con el que se lanzó, pero dejaba de lado un par de características como la pantalla Always On y el sensor de ritmo cardíaco eléctrico en la Corona Digital, que permitía a los usuarios hacerse un ECG.

No se ha dicho mucho sobre el diseño de la próxima generación del Apple Watch SE, aunque no sería sorprendente ver el mismo diseño que el modelo anterior - el iPhone SE de tercera generación no cambió el diseño después de todo.

Si el diseño se mantiene igual, podemos esperar una Corona Digital a la derecha, junto con el botón lateral y una forma rectangular en general con esquinas redondeadas. Los tamaños actuales del Watch SE son 40 mm y 44 mm, en lugar de los 41 mm y 45 mm que ofrece el Series 7.

Es posible que el nuevo Watch SE añada la pantalla Always On que se lanzó en el Series 5 como actualización, pero manteniendo los mismos tamaños de carcasa que el actual SE, en lugar de ampliar el tamaño de la pantalla dentro de la huella. Sin embargo, por ahora no se sabe.

Mismo chip que el Series 8

GPS / GPS y celular

Se ha informado de que el próximo Watch SE podría obtener el mismo chip que el Watch Series 8, lo que supondría un buen salto respecto al modelo SE actual. El Watch SE de 2020 ofrecía el mismo chip que el Watch Series 5, y el Series 6 ofrecía un salto, pero el Watch Series 7 tiene el mismo chip que el Series 6 y se espera que el Series 8 también lo ofrezca.

Sin embargo, aunque sea así, seguirá habiendo mejoras con respecto al actual Watch SE y el mismo chip del modelo Series 8 haría que el nuevo Watch SE siguiera la misma estrategia que el iPhone SE, ofreciendo el mismo chip que el iPhone 13.

Es de esperar que el sensor óptico de frecuencia cardíaca, junto con muchos de los otros sensores, y es ciertamente posible que el nuevo Watch SE ofrezca también el sensor eléctrico de frecuencia cardíaca, permitiendo a los usuarios tomar un ECG abriendo la aplicación de ECG y colocando su dedo en la Corona Digital para la lectura.

Se rumorea que el Watch Series 8 también incluirá un sensor de temperatura corporal, pero no esperamos verlo en el Watch SE. Al fin y al cabo, tiene que haber alguna diferenciación entre los modelos.

Al igual que con el modelo actual de Watch SE, es probable que haya modelos sólo con GPS, así como modelos con GPS y celular.

watchOS 9

Aunque el nuevo Watch SE carece de algunas de las características que encontrarás en el Watch Series 8, seguimos esperando que ofrezca muchas de las principales características que ofrecerá el Series 8.

El nuevo Watch SE también ofrecerá watchOS 9, que se espera que se lance en septiembre. Puedes leer todo sobre las características que vendrán con la nueva compilación de software en nuestro artículo separado, pero hay un seguimiento del sueño más avanzado, junto con mejoras en la aplicación Workout.

Seguimos esperando que el nuevo Watch SE sea un gran smartwatch, con funciones como la detección de caídas, un gran seguimiento de los entrenamientos y excelentes notificaciones del smartphone, incluso si no tiene todas las últimas y mejores funciones de los modelos Series 8 o Apple Watch Pro.

Aquí está todo lo que hemos escuchado hasta ahora sobre el próximo Apple Watch SE.

Un rumor ha sugerido que el iPhone 14 se lanzará el 13 de septiembre, que es cuando también se espera que los modelos de Apple Watch.

Mark Gurman, de Bloomberg, afirmó que el nuevo Watch SE tendrá el mismo chip que el Watch Series 8, pero no ofrecería un sensor de temperatura corporal.

Mark Gurman de Bloomberg dijo que al Apple Watch Series 8 se le sumarán un modelo robusto y un nuevo Apple Watch SE.

Apple anunció watchOS 9 durante la WWDC de junio, mostrando una serie de nuevas características que llegarán a los modelos de Apple Watch a finales de este año.

