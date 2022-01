Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Durante bastante tiempo se ha rumoreado que un futuro Apple Watch vendrá con algunos sensores de salud nuevos y sofisticados, específicamente, uno que puede tomar lecturas pasivas de los niveles de azúcar en la sangre de un usuario. Desafortunadamente, ahora parece que esa funcionalidad aún está lejos.

Mark Gurman de Bloomberg, quien tiene un gran historial en lo que respecta a informar los planes de Apple, ha abordado los rumores sobre un sensor de glucosa en su último boletín informativo Power On (a través de Apple Insider ). Por lo que parece, el Apple Watch Series 8 no tendrá un sensor de glucosa u otras funciones avanzadas de seguimiento de la salud. Peor aún, es posible que un sensor de glucosa no llegue a ningún modelo futuro de Apple Watch en los próximos años.

"No me sorprendería si el control de la glucosa no aterriza hasta más adelante en la segunda mitad de la década", dijo Gurman.

Para ser claros, un sensor de glucosa permitiría a los usuarios de Apple Watch tomar medidas inmediatas cuando su nivel de azúcar en la sangre baja o aumenta. Es una función de hardware que sería extraordinariamente útil para los diabéticos u otras personas que necesitan controlar sus niveles de azúcar en la sangre. Si bien hay pruebas caseras disponibles, implican el uso de una aguja para extraer sangre para que la analice un monitor de glucosa. Pero el Apple Watch no requeriría una muestra de sangre.

O al menos eso es lo que ha sugerido la fábrica de rumores : que Apple está trabajando en un sensor no invasivo que puede detectar niveles altos y bajos de azúcar en la sangre. Pero todo son solo especulaciones por ahora. Apple, por supuesto, no confirma ni anuncia funciones hasta que está listo para lanzar un dispositivo que funcione.

En cuanto a las otras funciones de seguimiento de la salud que se espera que lleguen al Apple Watch, Gurman dijo: "La temperatura corporal estaba en la hoja de ruta de este año, pero las conversaciones al respecto se han ralentizado recientemente". Sin embargo, no todo son malas noticias de Gurman. En un boletín reciente, dijo que podemos esperar tres modelos para el próximo Apple Watch: el Apple Watch Series 8, Apple Watch SE 2 y un Apple Watch resistente.

