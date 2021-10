Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - El próximo reloj inteligente de Apple no aparecerá hasta más tarde en 2022, probablemente junto con la gama iPhone 14 , pero eso no significa que no podamos especular sobre lo que nos gustaría ver aparecer.

Aquí está todo lo que hemos escuchado hasta ahora sobre el Apple Watch Series 8, combinado con nuestra lista de deseos.

squirrel_widget_2745197

Probablemente Apple Watch Series 8

A diferencia del iPhone, Apple no se metió con la estructura de nombres de Watch. Dado que el Apple Watch Series 1 siguió al original, la compañía ha utilizado números secuenciales todos los años.

Por lo tanto, es muy probable que podamos esperar que el reloj de 2022 se llame Apple Watch Series 8, sucediendo al Apple Watch Series 7 de 2021 . Vimos el lanzamiento del Watch SE en 2020, pero no hubo seguimiento en 2021, por lo que podría ser que también veamos un sucesor del reloj inteligente de gama media.

El nuevo reloj, o relojes, sin duda ejecutará el watchOS 9 de Apple, que probablemente se verá durante la conferencia de desarrolladores de Apple que normalmente se lleva a cabo en algún momento de junio.

squirrel_widget_2670421

Septiembre 2022

Probablemente desde $ 399 / £ 379

Apple suele celebrar su evento de lanzamiento de iPhone en septiembre de cada año y la próxima versión del reloj normalmente se anuncia al mismo tiempo.

Para 2021, la gama iPhone 13 y el Apple Watch Series 7 se anunciaron en un evento el 14 de septiembre. Si bien 2020 no siguió el camino normal, el Apple Watch Series 6 y Watch SE se revelaron antes de la serie iPhone 12 el 15 de septiembre de 2020, por lo que septiembre suele ser el mes del diario.

Basándonos en años anteriores, lo dibujaríamos a lápiz el 13 de septiembre de 2022, pero lo pondríamos en un lápiz muy claro por ahora. Pasará un tiempo antes de que lo sepamos también, y es poco probable que las invitaciones aparezcan antes de principios de septiembre de 2022.

En términos de precio, el Apple Watch Series 7 comienza en $ 399 / £ 379. Esperaríamos el mismo estadio para la Serie 8.

¿Diseño de borde plano?

¿Tres tamaños?

El Apple Watch Series 4 realizó grandes cambios de diseño en términos de pantalla y el Series 5, Series 6 y Watch SE adoptan el mismo diseño. El estilo general y la forma siguen siendo los mismos que los del reloj original , pero ofrecen mucha más pantalla en huellas similares. La Serie 7 volvió a aumentar el tamaño de la pantalla y las opciones de carcasa cambiaron de 40 mm y 44 mm a 41 mm y 45 mm, aunque el diseño general no cambió.

Por lo tanto, podría ser que la Serie 8 ofrezca algunos cambios de diseño más grandes, como los bordes planos que se rumoreaban para la Serie 7 que nunca aparecieron, y tal vez una opción de tercer tamaño como sugieren los rumores.

Los bordes planos pondrían el Apple Watch en línea con otros dispositivos de Apple, como la serie iPhone 13, el nuevo iMac y los iPads más caros. El Apple Watch ha tenido el mismo factor de forma desde que se presentó por primera vez, pero los bordes planos le permitirían retener esto, al mismo tiempo que ofrece una actualización.

Centrarse en el fitness: funciones más avanzadas

Mejor seguimiento del sueño

Mayor duración de la batería

Correas inteligentes

Esperaríamos más funciones de salud y estado físico, tal vez con Garmin con más funciones de carrera, por ejemplo. Garmin también hace un gran trabajo al permitir que los usuarios compartan sus carreras o actividad, por lo que no nos sorprendería ver a Apple tomar una hoja de este libro. Nos encantaría ver que algo como la Body Battery de Garmin también llegue al Apple Watch, pero no creemos que suceda con la Serie 8.

También nos gustaría ver mejoras en la batería para que coincida con otros relojes inteligentes en el mercado, como el Samsung Galaxy Watch 4 y también nos gustaría ver un seguimiento del sueño más avanzado en la Serie 8, así como capacidades de roaming. Apple reveló el seguimiento del sueño como parte de watchOS 7, lo que significa que también está disponible en los relojes Apple más antiguos, pero no es tan detallado como otros dispositivos en el mercado. Quizás algún hardware adicional en la Serie 8 podría ponerlo a la altura de Fitbit y Garmin.

Otras posibilidades podrían incluir cosas como correas inteligentes, soporte de terceros para esferas de reloj, una cámara y Face ID o un sensor de huellas dactilares debajo de la pantalla, aunque sospechamos que estos últimos son ilusiones en lugar de adiciones plausibles, principalmente debido a la falta de espacio para los sensores. .

Aquí están todos los rumores y noticias hasta ahora, en torno a los futuros relojes Apple.

Según el respetado analista de pantallas Ross Young , Apple planea desarrollar un tercer modelo de Apple Watch incluso más grande que su oferta actual de 45 mm para Watch Series 8.

No se sorprenda si el año que viene hay 3 tallas ... - Ross Young (@DSCCRoss) 12 de octubre de 2021

El usuario de Twitter @MajinBuOfficial tuiteó algunas imágenes de lo que se dijo que era un clon del nuevo Apple Watch Series 7 en el mundo real, mostrando un diseño de borde más plano, apoyando rumores previos de un cambio de diseño. ¿Podría suceder esto con la Serie 8?

Los mejores relojes inteligentes próximos 2021: futuras muñequeras que esperar Por Britta O'Boyle · 18 Marzo 2021 Aquí están los mejores relojes inteligentes que se cree que estarán disponibles para 2021.

91Mobiles publicó algunas versiones del Apple Watch Series 7 que respaldaban la idea de un diseño de borde cuadrado para el próximo reloj inteligente. Por supuesto, eso no sucedió con la Serie 7, pero sigue siendo una posibilidad para la Serie 8.

Leaker Jon Prosser afirmó que el Apple Warch Series 7 vendría con un rediseño y una nueva opción de color verde. La Serie 7 llegó en un nuevo color verde, pero no en un rediseño. ¿Quizás la Serie 8 adoptará este aspecto?

Una característica importante del Apple Watch podría haberse revelado en una presentación de la SEC para la startup Rockley Photonics con sede en el Reino Unido.

Rockley Photonics diseña sensores para monitorear la sangre de una persona usando luz infrarroja. Los sensores podrían usarse para monitorear los niveles de glucosa en sangre y alcohol.

Un informe de Bloomberg sugirió que Apple está considerando el lanzamiento de un nuevo modelo de Apple Watch diseñado para atletas, excursionistas y aquellos que usarían el reloj inteligente en entornos extremos. Se dijo que se lanzaría en 2021 o 2022 y posiblemente ofrecería una carcasa de goma. Sin señal en 2021, todos los ojos están puestos en 2022.

MacRumours informó que Apple podría estar estudiando un posible "rediseño del Apple Watch, que incluye una esfera de reloj redondeada, una pantalla flexible envolvente y bandas de reloj personalizables digitalmente". El informe se produjo después del descubrimiento de una solicitud de patente concedida recientemente.

Leaker Max Weinbach disipó los rumores de que el Apple Watch Series 7 contaría con monitoreo de glucosa. Fue una característica que se informó anteriormente, pero Weinbach ha afirmado que aún no llegará, por lo que tal vez esté destinada a la Serie 8.

Apple presentó una patente para un sensor de luz en la parte posterior de su reloj que iluminaría la muñeca del usuario y generaría una imagen de campo del área.

La imagen presentaría las venas de su brazo y debería ser tan única como una huella digital, lo que permitiría al Apple Watch reconocer quién se ha puesto el Apple Watch y desbloquearlo en consecuencia.

9to5 informó que el analista Ming-Chi Kuo afirmó que un nuevo diseño de Apple Watch llegaría en 2021 como muy pronto. El informe dice que Kuo especula que "un cambio significativo en el diseño del factor de forma vendría con los nuevos modelos de Apple Watch en el segundo semestre de 21 como muy pronto".

MacRumours informó que Apple estaba en conversaciones con fabricantes de pantallas taiwanesas para usar pantallas microLED en sus productos en 2020. No vimos eso en el Watch Series 7, pero tal vez esto sea algo que veremos en el Watch Series 8.

Una de las cosas más distintivas del Apple Watch es la corona digital. Un rumor en febrero de 2020 sugirió que podría obtener algunas características nuevas para hacerlo táctil o sensible a la luz. Ciertamente, Apple intentaría que la corona se volviera más sensible a través de estos métodos, no menos. Estos fueron detectados gracias a un lanzamiento de patente .

"La corona puede incluir una función de dirección de luz configurada para dirigir, sobre el elemento sensor de imagen, una imagen de un objeto en contacto con la superficie de la imagen", dice el archivo. La corona podría detectar potencialmente el movimiento de su dedo mientras gira o toca la corona.

Apple Insider sugiere que esto podría significar que Digital Crown tiene menos volumen físico, por lo tanto, deja espacio dentro del reloj para otros componentes.

Una patente descubierta por Patently Apple muestra que el Apple Watch Digital Crown está siendo reemplazado por un lector óptico de huellas dactilares que luego podría reconocer gestos, como si fuera a rotar la corona virtual.

En la actualidad, creemos que es poco probable que Apple elimine la corona digital porque es una de las características más distintivas del reloj. Pero esto podría suceder en una versión futura del Apple Watch en lugar de ser para la Serie 8, por supuesto.

Apple presentó una patente que convierte la pantalla del Apple Watch en un sensor Touch ID. La patente señala que "la pantalla puede proporcionar una salida de imagen o video para el cuerpo del reloj 100. La pantalla también puede proporcionar una superficie de entrada para uno o más dispositivos de entrada, como un dispositivo de detección táctil, un dispositivo de detección de fuerza, un dispositivo de detección de temperatura, y / o un sensor de huellas dactilares ".

Si bien ahora estamos viendo muchos teléfonos con lectores de huellas dactilares debajo de la pantalla, este movimiento requeriría un gran avance en la tecnología debido al tamaño diminuto del reloj.

El analista Ming-Chi Kuo afirmó que Apple introducirá un sensor ultrasónico de huellas dactilares en pantalla en el iPhone 2021, lo que no sucedió, pero también dijo que la tecnología también podría usarse en un nuevo Apple Watch.

Actualmente, el Apple Watch no tiene seguridad biométrica, pero un sensor de huellas dactilares en pantalla le permitiría ofrecer algo, sin cambiar el diseño.

The Fast Company informó que Apple ha contratado a numerosos médicos e ingenieros para trabajar en las funciones de salud del Apple Watch, que se dice que incluyen la presión arterial, la glucosa en sangre o el control de la diabetes y el seguimiento del sueño o la ciencia. Dado que estos no aparecieron en la Serie 7, ¿quizás estén destinados a la Serie 8?

Se aprobó una patente para la tecnología de pantalla circular , después de haber sido presentada originalmente en enero de 2016. La presentación mencionaba el uso de la muñeca, lo que llevó a algunos a asumir que vendría un Apple Watch circular.