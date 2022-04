Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - El próximo smartwatch de Apple no aparecerá hasta más adelante en 2022, probablemente junto a la gama iPhone 14, pero eso no significa que no podamos especular sobre lo que nos gustaría que apareciera.

Aquí está todo lo que hemos oído hasta ahora sobre el Apple Watch Series 8, mezclado con nuestra lista de deseos.

Probablemente Apple Watch Series 8

A diferencia del iPhone, Apple no se ha complicado con la estructura de nombres del Watch. Desde que el original fue seguido por el Apple Watch Series 1, la compañía ha utilizado números secuenciales cada año.

Por lo tanto, es muy probable que podamos esperar que el reloj de 2022 se llame Apple Watch Series 8, sucediendo al Apple Watch Series 7 de 2021. Vimos el lanzamiento del Watch SE en 2020, pero no hubo continuación en 2021, así que podría ser que veamos un sucesor del smartwatch de gama media también.

El smartphone de gama media iPhone SE tuvo una actualización en marzo de 2022 en el iPhone SE (2022), pero no hubo señales de una actualización del Watch SE en el evento. También se ha hablado de un Watch dirigido a los deportes extremos, así que podría ser que veamos tres modelos de Apple Watch en 2022 a finales de este año.

El nuevo reloj, o los nuevos relojes, sin duda ejecutarán el watchOS 9 de Apple, que probablemente se adelantará durante la conferencia de desarrolladores de Apple que normalmente tiene lugar en algún momento de junio.

Septiembre de 2022

Probablemente a partir de 399 dólares/£379

Apple suele celebrar su evento de presentación del iPhone en septiembre de cada año y la siguiente iteración del Watch suele anunciarse al mismo tiempo.

Para 2021, la gama iPhone 13 y el Apple Watch Series 7 se anunciaron en un evento el 14 de septiembre. Mientras que 2020 no siguió del todo el camino "normal", el Apple Watch Series 6 y el Watch SE se revelaron antes de la serie iPhone 12 el 15 de septiembre de 2020, por lo que septiembre es el mes típico de la agenda.

Si nos basamos en los años anteriores, podríamos pensar en el 13 de septiembre de 2022, pero lo pondríamos en un lápiz muy ligero por ahora. También pasará un tiempo antes de que lo sepamos, ya que es poco probable que las invitaciones aparezcan antes de principios de septiembre de 2022.

En cuanto al precio, el Apple Watch Series 7 comienza en 399 dólares. Es de esperar que el Series 8 tenga el mismo precio.

¿Diseño de borde plano?

¿Tres tamaños?

El Apple Watch Series 4 introdujo grandes cambios de diseño en cuanto a la pantalla y los Series 5, 6 y Watch SE adoptan el mismo diseño. El estilo y la forma generales siguen siendo los mismos que los del Watch original, pero ofrecen mucha más pantalla en unas dimensiones similares. El Series 7 volvió a aumentar el tamaño de la pantalla y las opciones de carcasa cambiaron de 40 mm y 44 mm a 41 mm y 45 mm, aunque el diseño general no cambió.

Por lo tanto, podría ser que la Serie 8 ofrezca algunos cambios de diseño más importantes, como los bordes planos rumoreados para la Serie 7 que nunca aparecieron, y quizás una tercera opción de tamaño como han sugerido los rumores.

Los bordes planos pondrían al Apple Watch en consonancia con otros dispositivos de Apple, como el iPhone de la serie 13, el nuevo iMac y los iPads más caros. El Apple Watch ha tenido el mismo factor de forma desde que se presentó por primera vez, pero los bordes planos le permitirían mantenerlo, a la vez que ofrecerían una actualización. También se ha rumoreado sobre un botón lateral sensible a la presión.

Centrarse en el fitness: más funciones avanzadas

Mejor seguimiento del sueño

Mayor duración de la batería

Correas inteligentes

Esperaríamos más funciones de salud y fitness, tal vez enfrentándose a Garmin con más funciones para correr, por ejemplo. Garmin también hace un gran trabajo al permitir que los usuarios compartan sus carreras o su actividad, así que no nos sorprendería que Apple siguiera este ejemplo. Nos encantaría ver algo parecido a la Batería Corporal de Garmin en el Apple Watch, pero no creemos que esto ocurra en el Series 8, aunque los rumores sugieren grandes mejoras en el aspecto de la actividad.

También nos gustaría ver mejoras en la batería para igualar a otros smartwatches del mercado, como el Samsung Galaxy Watch 4 y también nos gustaría ver un seguimiento del sueño más avanzado en el Series 8, así como capacidades de roaming. Apple reveló el seguimiento del sueño como parte de watchOS 7, lo que significa que también está disponible en los Apple Watch más antiguos, pero no es tan detallado como otros dispositivos del mercado. Tal vez un hardware adicional en el Series 8 podría ponerlo a la altura de los de Fitbit y Garmin.

Otras posibilidades podrían incluir cosas como correas inteligentes, soporte de terceros para las caras del reloj, una cámara y Face ID o un sensor de huellas dactilares bajo la pantalla, aunque sospechamos que estos últimos son deseos más que adiciones plausibles, principalmente debido a la falta de espacio para los sensores.

Se habla de un sensor de temperatura corporal para el Series 8 y también se habla de otros sensores, como el de presión arterial, aunque se dice que tendremos que esperar un poco más para algunos de ellos.

Aquí están todos los rumores y noticias hasta ahora, en torno a los futuros Apple Watch.

Bloomberg dijo que Apple sigue trabajando en un monitor de presión arterial para el Apple Watch, así como en un sensor de temperatura corporal.

Apple presentó una serie de patentes que sugieren que la compañía está estudiando la tecnología Force Touch de próxima generación que podría aparecer en futuros modelos del Apple Watch, los AirPods o el iPhone.

Mark Gurman, de Bloomberg, ha afirmado que podrían lanzarse tres modelos de Apple Watch en 2022, con nuevos chips en toda la gama y un sensor de temperatura corporal en el Series 8.

Mark Gurman, de Bloomberg, ha sugerido que el sensor de glucosa podría no aparecer en el Apple Watch en los próximos años, a pesar de los rumores que sugieren que podría aparecer en el Series 8.

The Wall Street Journal informó que se cree que Apple está desarrollando una nueva función para el iPhone y el Apple Watch que puede saber si has tenido un accidente de coche y marcar automáticamente los servicios de emergencia por ti.

Según el reputado analista de pantallas Ross Young, Apple está planeando desarrollar un tercer modelo de Apple Watch aún más grande que su actual oferta de 45mm para el Watch Series 8.

No te sorprendas si hay 3 tamaños el próximo año ... - Ross Young (@DSCCRoss) 12 de octubre de 2021

El usuario de Twitter @MajinBuOfficial tuiteó algunas imágenes de lo que se dice que es un clon del nuevo Apple Watch Series 7 en el mundo real, mostrando un diseño de borde más plano, apoyando los rumores anteriores de un cambio de diseño. ¿Podría ocurrir esto para el Series 8 en su lugar?

91Mobiles publicó algunos renders del Apple Watch Series 7 que apoyaban la idea de un diseño de borde cuadrado para el próximo smartwatch. Por supuesto, eso no ocurrió con el Series 7, pero sigue siendo una posibilidad para el Series 8.

El filtrador Jon Prosser afirmó que el Apple Warch Series 7 vendría con un rediseño y una nueva opción de color verde. La Serie 7 llegó con un nuevo color verde, pero no con un rediseño. ¿Quizás la Serie 8 adopte este aspecto?

Una importante característica que llegará al Apple Watch podría haber sido revelada en una presentación ante la SEC de la startup Rockley Photonics, con sede en el Reino Unido.

Rockley Photonics diseña sensores para controlar la sangre de una persona mediante luz infrarroja. Los sensores podrían utilizarse para controlar la glucosa en sangre y los niveles de alcohol.

Un informe de Bloomberg sugiere que Apple está considerando el lanzamiento de un nuevo modelo de Apple Watch diseñado para atletas, excursionistas y aquellos que utilizarían el smartwatch en entornos extremos. Se dijo que se lanzaría en 2021 o 2022 y que posiblemente ofrecería una carcasa de goma. Al no haber señales en 2021, todas las miradas están puestas en 2022.

MacRumours informa de que Apple podría estar estudiando un posible "rediseño del Apple Watch, que incluiría una esfera redondeada, una pantalla flexible envolvente y correas de reloj personalizables digitalmente". El informe se produjo tras el descubrimiento de una solicitud de patente recientemente concedida.

El filtrador Max Weinbach desmintió los rumores de que el Apple Watch Series 7 contaría con monitorización de la glucosa. Era una característica de la que se había informado anteriormente, pero Weinbach ha afirmado que aún no llega, así que ¿quizá esté destinada al Series 8?

Apple presentó una patente para un sensor de luz en la parte posterior de su Watch que haría brillar la luz en la muñeca del usuario y generaría una imagen de campo de la zona.

La imagen contaría con las venas del brazo y debería ser tan única como una huella dactilar, lo que permitiría al Apple Watch reconocer quién se ha puesto el reloj y desbloquearlo en consecuencia.

9to5 informó que el analista Ming-Chi Kuo afirmó que un nuevo diseño de Apple Watch llegaría como muy pronto en 2021. El informe dijo que Kuo especula que un "cambio significativo en el diseño del factor de forma llegaría con nuevos modelos de Apple Watch en el 2H21 como muy pronto."

MacRumours informó de que Apple estaba en conversaciones con fabricantes de pantallas taiwaneses para utilizar pantallas microLED en sus productos en 2020. No lo vimos en el Watch Series 7, pero quizá sea algo que veremos en el Watch Series 8.

Una de las cosas más distintivas del Apple Watch es la Corona Digital. Un rumor en febrero de 2020 sugería que podría recibir algunas nuevas características para hacerla sensible al tacto o a la luz. Ciertamente, la intención de Apple sería que la corona fuera más sensible a través de estos métodos, no menos. Esto se descubrió gracias a la publicación de una patente.

"La corona puede incluir una característica de dirección de la luz configurada para dirigir, sobre el elemento de detección de imágenes, una imagen de un objeto en contacto con la superficie de la imagen", dice la presentación. La corona podría detectar el movimiento del dedo al girar o tocar la corona.

Apple Insider sugiere que esto podría significar que la Corona Digital tiene menos volumen físico, por lo tanto, haciendo espacio dentro del reloj para otros componentes.

Una patente descubierta por Patently Apple muestra la sustitución de la corona digital del Apple Watch por un lector óptico de huellas dactilares que podría reconocer gestos, como por ejemplo si se gira la corona virtual.

De momento creemos que es poco probable que Apple elimine la Corona Digital porque es una de las características más distintivas del reloj. Pero esto podría ocurrir en una futura versión del Apple Watch en lugar de ser para el Series 8, por supuesto.

Apple presentó una patente que convierte la pantalla del Apple Watch en un sensor Touch ID. La patente señala que "la pantalla puede proporcionar una salida de imagen o vídeo para el cuerpo del reloj 100. La pantalla también puede proporcionar una superficie de entrada para uno o más dispositivos de entrada, como un dispositivo de detección táctil, un dispositivo de detección de fuerza, un dispositivo de detección de temperatura y/o un sensor de huellas dactilares."

Aunque ahora estamos viendo muchos teléfonos con lectores de huellas dactilares bajo la pantalla, este movimiento requeriría un paso bastante grande en la tecnología debido al diminuto tamaño del reloj.

El analista Ming-Chi Kuo afirmó que Apple introducirá un sensor de huellas dactilares ultrasónico en la pantalla en el iPhone de 2021, algo que no ocurrió, pero también dijo que la tecnología podría utilizarse también en un nuevo Apple Watch.

Actualmente, el Apple Watch no tiene seguridad biométrica, pero un sensor de huellas dactilares en la pantalla le permitiría ofrecer algo, sin cambiar el diseño.

Fast Company informó de que Apple ha contratado a numerosos médicos e ingenieros para trabajar en las funciones de salud para el Apple Watch, que se dice que incluyen la gestión de la presión arterial, la glucosa en sangre o la diabetes y el seguimiento del sueño o la ciencia. Dado que estas no aparecieron en el Series 7, ¿quizás estén destinadas al Series 8?

Seha aprobado una patente para la tecnología de pantalla circular, tras ser presentada originalmente en enero de 2016. La presentación mencionaba el uso en la muñeca, lo que llevó a algunos a suponer que se avecinaba un Apple Watch circular.

Escrito por Britta O'Boyle.