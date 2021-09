Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Peloton ofrece una serie de productos diferentes, algunos de los cuales funcionan muy bien con el Apple Watch .

Mientras que Peloton Bike + juega mejor gracias a laoferta integrada de Apple GymKit , la aplicación Peloton Digital, que no requiere equipo Peloton, tiene una aplicación complementaria Apple Watch, lo que le permite usar el monitor de frecuencia cardíaca en su muñeca para obtener estadísticas más precisas. al hacer ejercicio a través de la aplicación.

También hay una solución para aquellos que quieran usar su Apple Watch como monitor de frecuencia cardíaca en Bike , Tread o Tread +.

A continuación se explica cómo utilizar el Apple Watch con productos Peloton .

Pelotons Bike + tiene el GymKit de Apple a bordo. Eso significa que cuando vaya a comenzar un nuevo viaje o entrenamiento, simplemente puede sostener su Apple Watch compatible con GymKit (Serie 2 y posterior) en la parte superior de la pantalla en el Bike + para emparejarlos.

Una vez conectado, Bike + iniciará automáticamente un entrenamiento en su Apple Watch y usará el monitor de frecuencia cardíaca en el Watch para presentar su frecuencia cardíaca en la pantalla de Bike + en tiempo real y ayudar a determinar su Strive Score. El entrenamiento terminará automáticamente en su Apple Watch cuando finalice el viaje y puede encontrar los detalles posteriores al entrenamiento en la aplicación Actividad en su iPhone, así como en la aplicación Peloton Digital.

Hay algunas atracciones que no son compatibles con GymKit, como Bike Bootcamps, pero para la mayoría de las atracciones estándar, incluidas Arms e Intervals, la integración de GymKit te permite usar tu Apple Watch como un monitor de frecuencia cardíaca en Bike +. Siga los pasos a continuación para que funcione:

Abra la aplicación Apple Watch en su iPhone Toque la pestaña Mi reloj en la parte inferior Desplácese hacia abajo hasta Entrenamiento Activa Detectar equipo de gimnasio Elige un paseo en la Peloton Bike + Presiona inicio Sostén tu Apple Watch en la parte superior de la pantalla Toca Conectar en tu Apple Watch Presiona Iniciar en la Bicicleta + para comenzar tu viaje

Si el Apple Watch está conectado correctamente, su frecuencia cardíaca aparecerá a la izquierda de la pantalla cuando haya comenzado el viaje. Si tienes problemas para conectarte, o tu Peloton Bike + no se empareja correctamente con tu Apple Watch, es posible que debas reiniciar tu Apple Watch (mantén presionada la Digital Crown y el botón lateral juntos hasta que aparezca el logo de Apple), o apaga tu Bike + y sigue y vuelve a intentarlo.

La Peloton Bike original, así como las Peloton Tread y Tread + no tienen Apple GymKit a bordo y, actualmente, no es posible usar su Apple Watch como monitor de frecuencia cardíaca en estos dispositivos conectándolo a través de Bluetooth. Al menos no sin una aplicación de terceros.

Sin embargo, hay una serie de aplicaciones de terceros que permiten usar el monitor de frecuencia cardíaca en Apple Watch con Peloton Bike, Tread y Tread +. Si esto es algo que desea hacer, primero deberá descargar una de las aplicaciones de terceros en su iPhone y Apple Watch. Algunas opciones incluyen:

Corazón azul

Frecuencia cardíaca ECHO del reloj

HeartCast

Vale la pena mencionar que algunas de estas aplicaciones tienen un límite de tiempo antes de que tengas que pagar, mientras que otras te hacen ver anuncios antes de que puedas comenzar a transmitir tu frecuencia cardíaca. Sin embargo, una vez que haya descargado una de estas aplicaciones, o una alternativa, a su iPhone y Apple Watch, siga los pasos a continuación para emparejar su Apple Watch con su Peloton Bike, Tread o Tread +.

Abra la aplicación de terceros Siga las instrucciones de la aplicación que eligió para configurarla. Asegúrese de que Bluetooth esté habilitado Seleccione un entrenamiento en su Peloton Toque la pestaña Monitor de frecuencia cardíaca debajo del botón de inicio Debería ver la aplicación que eligió en Dispositivos disponibles Toca Conectar

Algunas de las aplicaciones de terceros le dicen que presione cancelar en lugar de emparejar cuando aparezca la ventana emergente de emparejamiento en la pantalla de su Peloton. Haz lo que te diga la aplicación respectiva para que funcione.

Una vez que haya conectado todo, debería ver su frecuencia cardíaca a la izquierda de la pantalla tomada de su Apple Watch. No es tan perfecto como usar GymKit en Bike +, pero es al menos una solución para aquellos que tienen uno de los otros productos Peloton y quieren usar su Apple Watch como monitor de frecuencia cardíaca en lugar de tener que comprar una correa para el pecho.

La aplicación Peloton Digital tiene una aplicación complementaria de Apple Watch, como mencionamos. Eso significa que cuando comienzas un entrenamiento en la aplicación Peloton Digital, ya sea de fuerza, cardio, yoga o uno de los otros de la gama de opciones, tu Apple Watch iniciará automáticamente un nuevo entrenamiento y verás métricas, incluida la frecuencia cardíaca. aparecen en tu muñeca.

Deberá asegurarse de haber instalado la aplicación complementaria Peloton en su Apple Watch para que funcione, pero de lo contrario, es una experiencia bastante fluida, que funciona de manera similar a FIIT , donde el tipo de entrenamiento se determina automáticamente para usted y comienza y termina automáticamente también.

Cualquier entrenamiento que hagas en la aplicación complementaria Peloton aparecerá en tu perfil y con cualquier entrenamiento de Bicicleta, Bicicleta +, Tread o Tread + que hagas, si tienes equipo Peloton. Sin embargo, la aplicación Peloton Digital no requiere equipo Peloton, ya que funciona como una aplicación independiente como FIIT y Apple Fitness + .

