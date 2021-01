Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Según los informes, la versión beta de Apple para una próxima actualización de software iOS 14.4 presenta una nueva configuración paralos usuarios deApple Watch . Y sugiere que los entrenamientos de caminata guiada posiblemente estén llegando al servicio Apple Fitness +.

La nueva función, detectada por Khaos Tian , quien compartió una captura de pantalla de la configuración en Twitter, aún no está disponible. Pero la captura de pantalla de la función en la prueba muestra que, en la sección Tiempo para caminar en Configuración, hay un botón para "agregar entrenamientos más nuevos para ver". Debajo de eso, la configuración dice: "Los entrenamientos de Time to Walk se descargan cuando el Apple Watch está conectado a la corriente y cerca de su iPhone".

El interruptor te permite agregar automáticamente los entrenamientos a tu Apple Watch, pero aún no está claro qué significa "Hora de caminar" o si será similar a los recordatorios de "Hora de estar de pie", que indican a los usuarios de Apple Watch que deben estar de pie durante todo el día .

Tal vez, como señaló 9to5Mac después de profundizar en el código de iOS , los entrenamientos de Time to Walk servirán como entrenamientos de audio guiados. El sitio afirmó que las cadenas de código fuente beta incluso mencionaban "WORKOUT_GUIDED_WALK". También encontró evidencia de que Apple está trabajando en entrenamientos “Time to Push” para personas que tienen discapacidades físicas y no pueden caminar para realizar su ejercicio diario.

Tian ciertamente parece sospechar que Apple está desarrollando entrenamientos para caminar, que serían diferentes de los entrenamientos existentes que se ofrecen en Apple Fitness +. El servicio requiere que use un iPhone, iPad o Apple Watch para seguir un entrenamiento, pero Apple podría estar considerando nuevos entrenamientos que funcionen solo con su Apple Watch y estén diseñados para llevarlo al aire libre y moverse.

Obviamente, sabremos más a medida que iOS 14.4 se acerque a su lanzamiento. Tenga en cuenta que iOS 14.3 se lanzó a mediados de diciembre de 2020.

Escrito por Maggie Tillman.