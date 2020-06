Echa un vistazo a esta increíble reducción de precios de $ 100 en el Apple Watch Series 5 GPS

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

El Apple Watch Series 5 ha existido desde septiembre pasado y estamos comenzando a ver algunos descuentos decentes.

En este último acuerdo, la versión GPS del reloj está disponible por un precio increíble en las variantes de 44 y 40 mm.

Apple Watch Series 5 40 mm, ahorre $ 100, ahora $ 299 (antes $ 399): el último Apple Watch en oro con un lazo deportivo de arena rosa. Haga clic aquí para ver el trato

Apple Watch Series 5 44mm, ahorre $ 100, ahora $ 329 (antes $ 429): Obtenga el Apple Watch Series 5 más grande en gris espacial con una correa deportiva negra. Ver esta oferta

El Apple Watch Series 5 se basa en la excelente Serie 4 y viene con una pantalla Always On Display, lo que significa que siempre podrá ver la esfera del reloj sin tener que levantar la muñeca o tocar la pantalla. La duración de la batería no se ve afectada por la nueva función, mientras que también hay una brújula incorporada y llamadas de emergencia internacionales.

Puede presionar y mantener presionado el botón lateral en su Apple Watch Series 5 para marcar servicios de emergencia.

En términos de otras características, el Apple Watch Series 5 ofrece las mismas características que la Serie 4, incluida la impermeabilización, un sensor cardíaco eléctrico integrado en la corona digital y todas las características de actividad y entrenamiento que tiene el modelo anterior.

Echa un vistazo a otros precios en el Apple Watch Series 5 GPS:

squirrel_widget_167242

Y, si quieres un modelo celular, las últimas ofertas están aquí:

squirrel_widget_167362

¿O quieres una edición Nike Watch de Apple Watch Series 5?

squirrel_widget_235408