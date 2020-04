Apple Watch a las cinco: nuestras características favoritas del rey portátil de Apple

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Apple Watch fue lanzado hace cinco años hoy. Se rumoreaba que un dispositivo portátil de Apple se había rumoreado durante mucho tiempo, pero eventualmente, la versión de primera generación fue presentada por el CEO de Apple, Tim Cook, en el evento de la compañía en septiembre de 2014 junto con el iPhone 6.

En ese momento, fue sorprendente que no se llamara iWatch y se veía un poco extraño: ¿la gente realmente usaría una mini computadora en sus muñecas en una era en la que menos personas usaban relojes y dependían de sus teléfonos?

Resulta que la respuesta fue sí, pero cuando el Apple Watch se lanzó al público el 24 de abril de 2015, no fue un éxito desbocado.

Apple planeó enormes mesas tipo boutique con todas las correas y accesorios en sus tiendas, pero estos parecieron de corta duración (aunque las pantallas más grandes han regresado). Es justo decir que Apple Watch tardó un poco en encontrar sus pies.

El analista IDC sugirió que Apple vendió 1,6 millones de relojes en el segundo trimestre de 2016, que en realidad fue inferior al trimestre de lanzamiento original cuando se vendieron alrededor de 3 millones de relojes. Pero el Apple Watch Series 2 de finales de 2016 tuvo un gran efecto: la empresa de investigación Canalys dijo que se vendieron 6 millones de relojes durante el último trimestre de 2016, un aumento del 12 por ciento en comparación con el año anterior.

Lo que quedó claro desde el principio fue que Apple había logrado diseñar una interfaz de usuario (llamada watchOS y basada en iOS) que funcionaba bien y era razonablemente fácil de usar (ha mejorado considerablemente con el tiempo).

Las aplicaciones de Apple Watch han sufrido algunos altibajos , y algunos grandes nombres se han retirado de la producción de aplicaciones dedicadas como Instagram, Amazon, Google, Slack y Twitter; sin embargo, aún recibirá notificaciones para estas aplicaciones desde su iPhone. Sin embargo, todavía hay una gran cantidad de aplicaciones disponibles que funcionan junto con sus equivalentes de iOS.

Originalmente, el Apple Watch fue promocionado como un compañero de iPhone, pero en los últimos lanzamientos se ha comercializado más por su salud y su destreza en el ejercicio para competir con otros jugadores portátiles como Fitbit y Garmin.

Claramente, las cosas han hecho clic: Strategy Analytics sugirió que Apple vendió 31 millones de relojes Apple en 2019, un aumento del 36 por ciento en comparación con 2018. En un titular llamativo, el analista sugirió que esto era más grande que toda la industria relojera suiza. La propia Apple ahora está feliz de decir que es el reloj número uno del mundo.

Hoy en día, hay una nueva versión de Apple Watch cada septiembre con actualizaciones incrementales y, lo que es más, las actualizaciones han significado que también hay una versión llena de valor. La Serie 5 es el reloj más reciente, por supuesto, pero la Serie 3 de $ 199 / £ 199 , que este escritor ha estado utilizando durante los últimos años, tiene la mayoría de las características con un precio atractivo.

Echemos un vistazo a nuestras funciones favoritas de Apple Watch, y si desea mirar hacia el futuro, consulte nuestras funciones en watchOS 7 y el próximo Apple Watch Series 6 .

El Apple Watch 3 introdujo la conectividad celular. Si bien el soporte del operador aún no es total, tres no lo admiten en el Reino Unido, por ejemplo, es relativamente bajo costo agregarlo a su plan para llamadas, mensajes de texto y datos. Hacer una llamada cuando sale a correr, por ejemplo, es excelente. Pero los datos no se pueden usar para todo; Si bien Apple Music está bien y funciona de manera brillante independiente de su teléfono, todavía no hay una versión de la aplicación Spotify que pueda transmitir música (Spotify dice que Apple ha bloqueado esto).

Puede parecer algo pequeño, pero cuando nos aferramos a la Serie 5, la pantalla siempre encendida en la última Apple Watch Series 5 realmente cambia la experiencia y lo perdimos cuando volvimos a nuestra Serie 3. No lo hace. date cuenta cuántas veces miras tu Apple Watch solo para que la pantalla esté apagada porque no has movido tu muñeca.

La Serie 2 introdujo la impermeabilización y realmente cambió las cosas. Como anécdota, habíamos sumergido nuestra Serie 1 en el baño varias veces cuando lavamos a los niños y estaba bien, pero oficialmente no se suponía que fuera capaz de meterse en el agua. Apple todavía dice que no debe usar el Apple Watch en aguas profundas o actividades relacionadas con la presión, como el buceo o el esquí acuático.

El sensor de frecuencia cardíaca se incluyó desde el inicio, mientras que la última Serie 5 tiene la capacidad de tomar un ECG en su muñeca y también puede detectar ciclos femeninos. El Apple Watch también puede detectar caídas y llamar a un contacto de emergencia y también detectar ritmos cardíacos irregulares o frecuencia cardíaca baja y alertarlo. Ahora hay numerosas historias de usuarios alertados de problemas de salud graves como resultado del uso del reloj.

Además de realizar un seguimiento de su frecuencia cardíaca y actividad general, la capacidad de Apples Watch para realizar un seguimiento del ejercicio es excelente (hay una versión Nike del Apple Watch, pero puede realizar el seguimiento con cualquier Apple Watch). A menudo hacemos un seguimiento de las caminatas, los entrenamientos HIIT, la natación, el fútbol y las carreras, y se las arregla admirablemente. También puede emparejar el reloj con auriculares Bluetooth para correr (utilizamos AirPods Pro con nuestra Serie 3) para que pueda dejar su teléfono en casa. Como mencionamos, puede transmitir música desde Apple Watch o, alternativamente, puede cargar música sin conexión con la aplicación Watch.