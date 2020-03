Apple Watch Series 6: lo que queremos y esperamos ver

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

El próximo reloj inteligente de Apple no aparecerá hasta al menos septiembre, junto con el rango del iPhone 12 , pero eso no ha detenido la aparición de numerosos rumores al respecto.

Aquí está todo lo que hemos escuchado hasta ahora sobre el Apple Watch Series 6, junto con lo que queremos y esperamos ver.

Probablemente Apple Watch Series 6

A diferencia del iPhone, Apple no perdió el tiempo con la estructura de nombres de Watch. Desde que el Apple Watch Series 1 siguió al original, la compañía lo ha seguido con números secuenciales cada año.

Por lo tanto, es muy probable que podamos esperar que el modelo 2020 del reloj inteligente de la compañía se llame Apple Watch Series 6, que sucederá al Apple Watch Series 5 de 2019 .

Apple Watch Series 5 vs Series 3: ¿Cuál es la diferencia?

Prediciendo el 8 de septiembre de 2019

Apple suele celebrar su evento de lanzamiento de iPhone en septiembre de cada año y la próxima iteración del reloj normalmente se anuncia al mismo tiempo.

Este evento de lanzamiento normalmente tiene lugar en la segunda semana de septiembre, un martes. Por lo tanto, estamos colocando nuestro dinero el 8 de septiembre de 2020 por ahora, aunque no esperamos que se confirme nada oficialmente hasta agosto de 2020.

Concéntrese en la forma física: características más avanzadas

Seguimiento del sueño

Duración mejorada de la batería

Correas inteligentes

El Apple Watch Series 4 realizó algunos grandes cambios de diseño en términos de visualización y el Series 5 adopta el mismo diseño. El estilo y la forma generales siguen siendo los mismos que los del reloj original , pero las Series 4 y 5 ofrecen mucha más pantalla en huellas similares.

Por lo tanto, esperamos algunos cambios de diseño más grandes para el Apple Watch Series 6 dado que el Series 5 solo ofreció algunas pequeñas actualizaciones, incluida una pantalla siempre activa y una brújula incorporada. El Apple Watch ha tenido el mismo factor de forma desde que se introdujo por primera vez, por lo que nos sorprendería ver este cambio dramáticamente, pero nunca se sabe.

También esperamos más funciones de salud y estado físico, tal vez asumiendo los gustos de Garmin con más funciones de carrera como el seguimiento de cadencia, por ejemplo. Garmin también hace un gran trabajo al permitir que los usuarios compartan sus carreras o actividades para que no nos sorprenda ver a Apple sacar una hoja de este libro.

Nos gustaría ver mejoras en la batería para que coincida con otros relojes inteligentes en el mercado, como el Samsung Galaxy Watch y también nos gustaría ver el seguimiento del sueño en la Serie 6, así como las capacidades de roaming. También sería genial ver el Apple Watch desbloquear más. En lugar de solo poder desbloquear su Mac, quizás podría actuar también como la tarjeta clave de su oficina, por ejemplo.

Otras posibilidades podrían incluir cosas como correas inteligentes, soporte de terceros para caras de reloj, una cámara y Face ID , aunque sospechamos que las dos últimas son una ilusión en lugar de adiciones plausibles, principalmente debido a la falta de espacio para los sensores.

Aquí están todos los rumores y noticias hasta ahora, en torno al Apple Watch Series 6.

El código filtrado de iOS 14 reveló algunas características de watchOS 7 que, por supuesto, llegarán al Apple Watch 6. Habrá un objetivo de suspensión en la aplicación Apple Health en un iPhone y una aplicación de suspensión para el reloj.

También habrá una nueva esfera de reloj llamada Infograph Pro con una función de taquímetro y también habrá una esfera de reloj Photos. Los padres también pueden administrar los Relojes Apple de los niños.

Una de las cosas más distintivas del Apple Watch es la corona digital. Ahora podría estar obteniendo algunas características nuevas para que sea táctil o sensible a la luz. Ciertamente, Apple intentaría que la corona se volviera más sensible a través de estos métodos, no menos. Nuevamente, estos han sido vistos gracias a un lanzamiento de patente .

"La corona puede incluir una función de dirección de luz configurada para dirigir, sobre el elemento sensor de imagen, una imagen de un objeto en contacto con la superficie de la imagen", dice la presentación. La corona podría detectar potencialmente el movimiento de su dedo mientras gira o toca la corona.

Apple Insider sugiere que esto podría significar que la corona digital tiene menos volumen físico, por lo tanto, deja espacio dentro del reloj para otros componentes.

Una patente descubierta por Patently Apple muestra que la corona digital de Apple Watch está siendo reemplazada por un lector óptico de huellas digitales que en su lugar podría reconocer gestos, como si girara la corona virtual.

En la actualidad, creemos que es poco probable que Apple elimine la corona digital porque es una de las características más distintivas del reloj. Pero esto podría suceder en una versión futura del Apple Watch en lugar de ser para este año, por supuesto.

Apple presentó una patente que convierte la pantalla del Apple Watch en un sensor Touch ID. La patente señala que "la pantalla puede proporcionar una salida de imagen o video para el cuerpo del reloj 100. La pantalla también puede proporcionar una superficie de entrada para uno o más dispositivos de entrada, tales como un dispositivo de detección táctil, dispositivo de detección de fuerza, dispositivo de detección de temperatura, y / o un sensor de huellas digitales ".

Si bien ahora vemos muchos teléfonos con lectores de huellas dactilares debajo de la pantalla, este movimiento requeriría un paso adelante en la tecnología debido al tamaño diminuto del reloj.

El usuario de Twitter Daniel Marcinkowski vio la aplicación Sleep que aún no se ha lanzado para el Apple Watch mencionada en una lista de la App Store. La referencia apareció para la aplicación de alarmas preinstalada de Apple en el Apple Watch.

Marcinkowski compartió una captura de pantalla que muestra una versión inédita de la aplicación Alarmas etiquetada con "Dormir" y una recomendación para "Configurar la hora de acostarse y despertarse en la aplicación Dormir". No está claro si esta característica podría aparecer antes de la Serie 6, pero nos sorprendería si no llegara al modelo 2020.

El analista Ming-Chi Kuo ha afirmado que Apple introducirá un sensor ultrasónico de huellas dactilares en pantalla en el iPhone 2021, pero también dijo que la tecnología también podría usarse en un nuevo Apple Watch.

Actualmente, el Apple Watch no tiene seguridad biométrica, pero un sensor de huellas dactilares en la pantalla le permitiría ofrecer algunos, sin cambiar el diseño.

Bloomberg informó que Apple estaba probando la tecnología de seguimiento del sueño para su Apple Watch. Aunque algunos pensaron que llegaría a la Serie 5, Bloomberg siempre dijo que no se esperaba que llegara hasta 2020 en la Serie 6.

The Fast Company informó que Apple ha contratado a numerosos médicos e ingenieros para trabajar en las funciones de salud del Apple Watch, que se dice que incluyen control de la presión arterial, glucosa en sangre o diabetes y seguimiento del sueño o ciencia. Dado que estos no aparecieron en la Serie 5, ¿tal vez están destinados a la Serie 6?

Se aprobó una patente para la tecnología de pantalla circular , luego de ser presentada originalmente en enero de 2016. La presentación mencionaba el uso de la muñeca, lo que llevó a algunos a suponer que se acercaba un Apple Watch circular.