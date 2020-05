Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Apples Watch es un gran dispositivo para ayudarlo a mejorar su estado físico, al tiempo que ofrece notificaciones de teléfonos inteligentes. Ya sea que desees ponerte en forma corriendo, corriendo en bicicleta, nadando o varias máquinas en el gimnasio, o si solo estás tratando de motivarte para levantarte del sofá, el dispositivo portátil de Apple hace mucho más que alertarte de un nuevo mensaje o correo electrónico.

Esta función cubre todo lo que necesita saber sobre el Apple Watch y sus funciones de acondicionamiento físico, desde asegurarse de seleccionar el entrenamiento adecuado y cambiar su objetivo Move, hasta competir con amigos y usar aplicaciones de acondicionamiento físico de terceros.

El estado físico de Apple Watch se centra principalmente en tres anillos: moverse, hacer ejercicio y pararse. El objetivo es completar cada anillo todos los días. Complete los tres y complete el día, obtenga siete seguidos y obtenga una semana perfecta. Completa un anillo y obtendrás un fuego artificial de la rueda de Catherine que indica que lo has hecho bien, mientras que al final de la semana también recibirás notificaciones si has tenido una "semana perfecta" o para otros logros.

Todo lo que tiene que hacer es poner el Apple Watch y comenzará a rastrearlo.

Hay varias maneras de realizar un seguimiento de sus anillos durante todo el día. Puede optar por la esfera de reloj de actividad dedicada, o puede elegir una complicación de Apple Watch si desea ser un poco más sutil.

El ejercicio y los anillos de soporte no son personalizables. El anillo de ejercicio (verde) se establece en 30 minutos al día, mientras que el soporte (azul) se establece en 12 veces. Sin embargo, el ejercicio no necesita ser correr, nadar o una sesión HIIT. Puede ser tan simple como caminar rápidamente, pero necesitará caminar enérgicamente para completar el anillo de ejercicio si elige caminar como su actividad.

Para completar el anillo de soporte, deberá estar de pie y en movimiento durante más de un minuto por hora. Hazlo durante 12 horas y completarás el anillo azul.

El objetivo Mover (rojo) es personalizable y se refiere a la cantidad de calorías activas que quema en un día. La idea es configurarlo para que sea posible, pero no sin algún esfuerzo. Haga que su objetivo de Movimiento sea demasiado bajo y no lo intentará, configúrelo demasiado alto y se rendirá, así que sea realista.

Tu objetivo de movimiento dependerá de qué tan activo quieras ser. Las calorías activas se calculan en función de una serie de parámetros que incluyen la frecuencia cardíaca, el movimiento, la actividad y muchos otros factores.

Por ejemplo, un entrenamiento de ciclo interior HIIT de 30 minutos nos da alrededor de 260 calorías activas y alrededor de 300 calorías totales. Estas 260 calorías activas se destinan a nuestro objetivo Move, mientras que las calorías totales son simples e indican todas las calorías quemadas durante el día, incluso cuando está sentado.

La mayoría de las personas que conocemos, incluyéndonos a nosotros, apuntan a algo alrededor de 600-700 como objetivo de movimiento. Es un número que la mayoría de los hallazgos se pueden lograr, pero también requiere que estés activo en algún momento del día. Dicho esto, algunas personas activas que conocemos luchan por alcanzar los 400, mientras que otras aplastan fácilmente 1000 por día, por lo que depende mucho de usted.

Sin embargo, una semana con el Apple Watch y pronto se dará cuenta de cuáles son sus totales diarios, lo que le permite establecer su objetivo de movimiento en consecuencia. Si todavía no está seguro, todos los lunes por la mañana, el Apple Watch sugiere cuál debería ser su objetivo de Move para la próxima semana en función de la actividad de la semana anterior.

Tenga en cuenta que es solo una sugerencia. Siempre puede ignorar, marcar o incluso marcar el objetivo, dependiendo de cómo se sienta o lo que haya planeado para la próxima semana. Para cambiar su objetivo Move, presione la aplicación Actividad en su Apple Watch y presione Cambiar objetivo Move.

Puede realizar un seguimiento de su rendimiento de varias maneras, ya sea a través del Apple Watch o la aplicación Actividad en su iPhone. El Apple Watch solo te muestra tu rendimiento para ese día. Si quieres ver cómo te fue en días anteriores, deberás abrir la aplicación Actividad en tu iPhone.

Sin embargo, hay varias caras diferentes de Watch que te permiten ver tu progreso diario. La cara de Activity Digital presenta prominentemente los anillos, así como la cantidad específica de puntos de movimiento, minutos de ejercicio y soportes que has hecho. Mientras tanto, el reloj modular infográfico es una buena opción si desea usar su reloj para otras cosas también.

También hay varias caras de Apple Watch que te permiten agregar los anillos como una complicación, para que puedas ver cómo te va sin los anillos que ocupan un lugar central en tu muñeca.

SUGERENCIA: un deslizamiento de derecha a izquierda en la pantalla de inicio de su iPhone puede revelar el widget Actividad, que al tocarlo revelará más desgloses de sus datos de Ring y la capacidad de ver datos históricos. Para agregar el widget Actividad en su iPhone, deslice de derecha a izquierda, desplácese hasta la parte inferior y presione editar. Encuentra el widget Actividad y presiona "+". Use las líneas a la derecha para reordenar sus widgets.

Completa tus anillos, haz un entrenamiento por primera vez en cada disciplina o completa una racha y ganarás insignias.

Hay premios virtuales por completar tareas establecidas, como completar un nuevo "Registro de movimientos" o una "Semana perfecta" y también hay desafíos mensuales que le otorgan más insignias por realizar ciertas actividades.

Los desafíos mensuales suelen ser tareas de varios eventos para alentarlo a mantenerse activo durante todo el mes. Los desafíos previos establecidos por Apple han incluido realizar un número determinado de entrenamientos, duplicar su objetivo de movimiento una cantidad específica de veces o hacer un cierto número de entrenamientos durante un tiempo establecido durante todo el mes.

El Apple Watch entrega varias notificaciones diarias, desde recordarte que te pares en una hora determinada o decirte que camines enérgicamente durante varios minutos para completar un Anillo, hasta mensajes de aliento.

Las alertas están diseñadas para que se mueva y, por lo tanto, complete sus Anillos, pero recibir una caminata rápida de 14 minutos es todo lo que necesita para completar un Anillo a las 11 PM en un miércoles lluvioso puede ser irritante.

La forma en que responda a estas notificaciones depende de usted. Se pueden descartar o apagar por completo si los encuentra molestos. Dirígete a la aplicación complementaria Apple Watch> Desplázate hacia abajo hasta Actividad> Establecer tus preferencias de notificación.

Puedes aceptar compartir tus anillos con tus amigos y familiares para que puedas ver cómo te va en comparación con ellos: dispositivos como Fitbit también ofrecen este tipo de características. No funcionará para todos, pero un poco de competencia amistosa nunca perjudicará a nadie en nuestro libro.

Es posible agregar varios amigos y elegir si recibir alertas o no cuando completan los anillos o hacen ejercicio.

CONSEJO: Elegir compartir su actividad con un amigo puede sonar inofensivo, pero hemos podido determinar cuándo las personas con las que hemos compartido datos están de vacaciones (una zona horaria diferente significa diferentes patrones de actividad), cuándo se han quedado dormidos y cuándo se han quedado fuera de fiesta. Por lo tanto, piense dos veces antes de aceptar o invitar a otras personas a compartir sus datos de Watch.

Para aquellos que necesitan un poco más de empuje, hay competiciones. Puede optar por competir con un amigo o familiar durante un período de siete días para ver quién es más activo. Ganará un número determinado de puntos, hasta un máximo de 600 puntos por día. La persona con el puntaje más alto al final de la semana gana la insignia. Advertencia: hay una sección de Ganancias totales, por lo que si pierde, se le recordará constantemente.

Las competiciones solo pueden ser individuales, pero puedes tener múltiples competiciones corriendo al mismo tiempo con diferentes personas. Desde nuestra experiencia, ganar es todo sobre el ejercicio de sigilo. Si desea atrapar a la otra persona, esperar hasta las 10 p.m. para realizar esa carrera de 10 km suele ser una buena táctica ganadora.

Configurar: Abra la aplicación Actividad en iPhone> Vaya a la pestaña Compartir en la parte inferior derecha> Toque el icono de la persona en la parte superior derecha> Seleccione un contacto para competir> Presione Competir con [nombre del contacto]. El desafío comienza el próximo día completo.

Apple Watch ofrece un montón de opciones de entrenamiento preestablecidas que incluyen caminar, elíptico, escalera, correr, nadar en la piscina, nadar en aguas abiertas, HIIT Workout, ciclismo al aire libre, ciclismo en interiores, remo, senderismo, yoga y otros. Elegir el correcto es vital para que Apple Watch comprenda lo que está haciendo.

Todos los entrenamientos están disponibles a través de la aplicación Workout en el Apple Watch, a la que se puede acceder como una complicación o mediante el icono de la aplicación en la pantalla de la aplicación. El Apple Watch también reconocerá que estás haciendo un entrenamiento después de 10 minutos de actividad y sugerirá automáticamente que comiences un entrenamiento para ti, aunque no es perfecto.

Tampoco hay una opción de retroceso, como ocurre con dispositivos como Fitbit , por lo que si el Apple Watch no reconoce su entrenamiento, no será recompensado. También hemos cometido el error de seleccionar Outdoor Cycle en lugar de Indoor Cycle solo para hacer 30 minutos de ejercicio y no acercarnos a nuestro objetivo Move, así que elige bien.

El Apple Watch ordena la lista de ejercicios en la aplicación Workout en función de lo que haces y cada opción de entrenamiento presenta configuraciones adicionales para ayudarte a esculpir lo que estás haciendo. Por ejemplo, puede establecer la longitud de la piscina cuando usa el entrenamiento Pool Swim.

Dependiendo del entrenamiento que seleccione, puede elegir un objetivo abierto, o puede elegir trabajar hacia un objetivo específico tocando los tres puntos en la tarjeta de entrenamiento que elija. Los objetivos específicos incluyen calorías, distancia y tiempo, pero la distancia no está disponible como objetivo para un ciclo interior o elíptico, por ejemplo.

Establezca su objetivo y comienza la cuenta regresiva. El Apple Watch ofrece diferentes estadísticas para diferentes entrenamientos, aunque en la mayoría de los casos, obtendrá tiempo, calorías activas, BPM, velocidad promedio y distancia recorrida. En entrenamientos como Yoga, simplemente obtendrá calorías activas y totales, junto con su ritmo cardíaco, mientras que en ejercicios como la natación, su brazada se reconocerá automáticamente en función de los movimientos de sus manos.

Abra la aplicación complementaria Apple Watch> Desplácese hacia abajo hasta Entrenamiento> Seleccionar vista de entrenamiento. Desde aquí puede personalizar el tipo y el orden de las métricas que se muestran para cada entrenamiento.

CONSEJOS ÚTILES: deslice de izquierda a derecha en su Apple Watch para finalizar o pausar un entrenamiento (aunque Apple Watch también hará una pausa automática si se detiene para cruzar la calle, por ejemplo). Desliza el dedo de derecha a izquierda para acceder a Apple Music. Al nadar, gire la corona digital para desbloquear la pantalla y pause o reanude su entrenamiento de natación presionando la corona digital y el botón lateral juntos.

Dentro de la aplicación complementaria Apple Watch en su iPhone, puede optar por entrar o salir del Apple Watch siguiendo sus latidos dentro de la sección Privacidad. Si opta, el Apple Watch hará un seguimiento de su frecuencia cardíaca actual y controlará los problemas, pero también informará los datos sobre cómo está cambiando a medida que hace ejercicio.

También puede acceder a sus datos de frecuencia cardíaca con la aplicación dedicada Frecuencia cardíaca en el Apple Watch. Le permitirá tomar su lectura de frecuencia cardíaca en cualquier momento, pero también funciona en segundo plano para controlar su frecuencia cardíaca en reposo y su promedio de caminata. La aplicación Apple Health en el iPhone le permite profundizar en los datos.

En los relojes Apple de las series 4 y 5 también hay una función de ECG que puede tomar lecturas de electrocardiograma (ECG o EKG). La aplicación de ECG de Apple puede determinar si su ritmo cardíaco tiene fibrilación auricular (un ritmo cardíaco irregular) o un ritmo sinusal normal. Los usuarios de Apple Watch Series 4 lo verán una vez que WatchOS 5.1.2 esté instalado en su dispositivo.

Obtener una lectura es tan simple como colocar un dedo en la corona digital del reloj y esperar 30 segundos. Los datos de ECG se recopilarán de los electrodos Watch y se mostrarán en la aplicación Health, que a su vez se puede compartir a través de un informe en PDF con su médico. Apple afirma que la prueba es 99 por ciento precisa.

La aplicación Actividad en su iPhone es donde terminan todos sus datos de estado físico de Apple Watch. Encontrará su rendimiento diario, datos históricos de rendimiento, todos sus entrenamientos (que también se pueden filtrar por entrenamiento específico), su estado de uso compartido y encontrará todas las insignias que ha ganado. Hay cuatro pestañas para navegar: Historial, Entrenamientos, Premios y Compartir.

La historia se remonta a lo que ha estado usando el Apple Watch, registrando sus totales de Movimiento, Ejercicio y Soporte cuando lo usa durante ese tiempo. No puede editar ni borrar los datos.

Entrenamientos enumera todos los entrenamientos que ha realizado. Haga clic en la pestaña Entrenamiento y se le presentará una lista de meses, con un resumen debajo de cada mes de la cantidad de Entrenamientos que realizó, junto con el tiempo total y promedio y las calorías totales y promedio. Tocar un mes ofrece un desglose de cada Entrenamiento y tocar aún más cada Entrenamiento individual ofrece todas las métricas para ese Entrenamiento en particular.

Como ejemplo, para nadar, detalla calorías activas, calorías totales, distancia, tiempo total, frecuencia cardíaca promedio, número de longitudes y longitud de la piscina. También le mostrará el ritmo promedio con divisiones de accidente cerebrovascular. Para correr, obtendrá divisiones, un mapa de su carrera y datos que incluyen ganancia de elevación, cadencia promedio (pasos por minuto). Durante su entrenamiento de carrera, el Apple Watch también mostrará kilómetros rodantes para que pueda ver su división en el kilómetro anterior para ver si está en camino.

Los premios es donde encontrarás las insignias que has ganado, y también verás lo que te queda por ganar. Mientras tanto, compartir le permite administrar cómo comparte sus datos con sus amigos, incluido si silenciar sus notificaciones, eliminarlas por completo o competir con ellos en un desafío de siete días. También obtendrá un desglose de cómo han estado activos cuando usaron su reloj.