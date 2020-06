Nuevas bandas de colores de verano de Apple Watch disponibles junto con fundas iPhone 11 a juego

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Apple ha revelado varias nuevas marcas de Apple Watch como parte de una colección de verano. ¡Así que ahora puedes refrescar tu reloj si quieres!

Las bandas de colores de verano están disponibles en gris costero, azul de lino, espuma de mar y vitamina C. Todas ellas ahora están disponibles por $ 49 / £ 49 . ¿Nuestro favorito? ¡Vitamina C con seguridad!

Para acompañarlos, Apple también ha lanzado fundas de iPhone a juego en Linen Blue, Seafoam y Vitamin C. No estamos muy seguros de por qué Coastal Gray no está incluido allí, pero creemos que es porque una funda gris anterior no se vendió tan bien.

Estas fundas están disponibles para todas las series de iPhone 11 , por lo que iPhone 11, iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max tienen un precio de $ 39 / £ 45 . Parece que no hay una opción para el iPhone SE más nuevo pero más barato.

Apple también lanzó recientemente nuevas bandas de Pride , incluida una banda deportiva muy llamativa del arco iris y un equivalente Apple Watch Nike Edition.

La conferencia de desarrolladores transmitida en vivo por Apple se llevará a cabo en un par de semanas cuando esperamos obtener más información sobre la próxima versión del software watchOS de Apple . Eso debería darnos algunos consejos más sobre qué esperar del próximo Apple Watch 6 , que esperamos lanzar junto con el iPhone 12 más adelante en el año.