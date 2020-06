Consejos y trucos de Apple Watch: revelados secretos ocultos de watchOS

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

El Apple Watch es un dispositivo complejo, pero ofrece mucho a los usuarios de iPhone de Apple felices y ansiosos por explorar todas sus características.

En su mayor parte, debería poder resolver los conceptos básicos de su nuevo Apple Watch, pero Apple ha incluido muchas gemas ocultas para permitirle obtener aún más de lo que creía posible.

¿Cómo se activa la reserva de energía? ¿Cómo borras todos tus mensajes de una vez? ¿Cómo se toma una captura de pantalla en el Apple Watch? Aquí están nuestros consejos y trucos llenos de atajos, opciones rápidas y mucho más, todos esperando ser descubiertos y utilizados para ayudarlo a convertirse en un usuario avanzado de Apple Watch.

Desliza hacia arriba desde la parte inferior de tu Apple Watch y toca el ícono de la campana. Esto convertirá su Apple Watch en modo silencioso.

Abra la aplicación Apple Watch para iPhone> Diríjase a la pestaña Mi reloj> Toque su Apple Watch en la parte superior> Toque el símbolo de información junto a su Apple Watch en la parte superior> Seleccione Desvincular Apple Watch.

Abra la aplicación Apple Watch para iPhone> Siga las instrucciones. Es agradable y fácil, lo prometemos. Se lo guiará a través de todo, desde Hey Siri hasta agregar tarjetas para Apple Pay. Apple Watch solo funciona con iPhone, por lo que si eres un usuario de Android, no podrás emparejar un Apple Watch con tu dispositivo.

Abra la aplicación Configuración en su Apple Watch> General> Desplácese hacia abajo hasta Restablecer> Borrar todo el contenido y la configuración.

Para verificar que está ejecutando el último software watchOS, abra la aplicación Configuración en su Apple Watch> General> Actualización de software. Si hay una actualización de software, asegúrese de que su Apple Watch esté conectado a Wi-Fi y en su cargador y presione el botón Descargar e instalar.

Quítate el Apple Watch y entrégalo. Verás dos botones en la parte superior e inferior del sensor de frecuencia cardíaca en la parte inferior de la carcasa. Presione cada botón y deslice la correa correspondiente hacia afuera. Luego puede deslizar otra correa y hará clic en su lugar.

Presione y mantenga presionado el botón lateral debajo de la corona digital y luego deslice la opción de apagado de izquierda a derecha en el menú. También puede optar por mostrar su identificación médica (si la ha configurado) o hacer una llamada SOS.

Mantenga presionado el botón lateral debajo de la corona digital para volver a encender su Apple Watch.

Deslice hacia arriba desde la parte inferior de la esfera del reloj de su Apple Watch y toque el porcentaje de batería. Luego puede deslizar de izquierda a derecha en la pestaña Reserva de energía para activarla.

Mantenga presionado el botón lateral debajo de la corona digital hasta que aparezca el logotipo de Apple para desactivar la reserva de energía.

Para tomar una foto de lo que esté en la pantalla de su Apple Watch, presione la corona digital y el botón lateral al mismo tiempo.

La foto se guardará automáticamente en su álbum de Fotos en su iPhone. Sin embargo, deberá asegurarse de que Activar capturas de pantalla esté activado. Para hacer esto, dirígete a la aplicación Apple Watch para iPhone> General> Desplázate hacia abajo para Habilitar captura de pantalla y asegúrate de que esté activada.

Presione la corona digital y el segundo botón durante unos 10 segundos hasta que vuelva a aparecer el logotipo de Apple.

Vaya a la aplicación Apple Watch para iPhone y seleccione Complicaciones en la pestaña Mi reloj. Verá qué aplicaciones de terceros ha instalado que permitirán complicaciones. Estas complicaciones se podrán seleccionar en varias esferas del reloj.

Vaya a la aplicación Watch en su iPhone> Presione la pestaña My Watch y luego General. Desplácese hacia abajo hasta Wake Screen y configure el ajuste On Tap en "Wake for 70 segundos".

Es posible hacer que su Apple Watch cambie al modo de mesa de noche cuando esté conectado al cargador de su lado. Esto mostrará la hora, como podría ser una alarma por ejemplo.

Si desea desactivar esta función, vaya a la aplicación Watch en su iPhone> My Watch Tab> General> Modo de cabecera. También puede habilitar y deshabilitar el modo de cabecera desde la aplicación Configuración en el reloj.

Haga doble clic en la corona digital en su Apple Watch para ir a la última aplicación que estaba usando.

Diga "Hola Siri" o mantenga presionado Digital Crown para activar Siri en el Apple Watch.

Para silenciar una llamada entrante, solo cubra el Apple Watch con la mano.

No se preocupe por presionar la corona digital para seguir retrocediendo antes de volver a la pantalla principal. En cambio, simplemente coloque su mano sobre su Apple Watch y se pondrá negra. Toque la pantalla y volverá a la esfera del reloj de inmediato.

Puede configurar Apple Watch para que se desbloquee automáticamente cuando lo use y desbloquee su iPhone.

Vaya a la aplicación Apple Watch en iPhone> pestaña Mi reloj> Código de acceso> Desbloquear con iPhone.

Desliza hacia arriba desde la parte inferior de la esfera del reloj de tu Apple Watch. Toque el símbolo del iPhone y si su iPhone está encendido, enviará un ping audible para ayudarlo a localizarlo.

Abra la aplicación Apple Watch para iPhone> Toque la pestaña Mi reloj> Haga clic en su reloj en la parte superior de la pantalla> Toque el símbolo de información a la derecha de la información de su reloj> Toque la opción Buscar mi reloj de Apple. Esto iniciará la aplicación Buscar mi .

Luego puede optar por Reproducir sonido, Borrar su Apple Watch o Marcar como perdido.

Puede emparejar su reloj y su iPhone para pasar al modo avión juntos, o puede activar el modo avión manualmente desde su reloj Apple.

Asegúrate de que la función de iPhone Airplane Mode Mirror esté activada en la aplicación Apple Watch. Desde la aplicación Apple Watch en iPhone, dirígete a la pestaña Mi reloj> General> Modo avión> Toggle on Mirror iPhone.

Alternativamente, desliza hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla del reloj y toca el avión para activarlo o desactivarlo.

Desliza hacia arriba desde la parte inferior de la esfera del reloj de tu Apple Watch y golpea la luna. Esto activará o desactivará No molestar. Puede elegir entre Encendido, Encendido durante 1 hora, Encendido hasta esta tarde o Encendido hasta que me vaya.

Si desea que el símbolo de la antorcha sea más accesible, o el modo avión, por ejemplo, puede reorganizar la Configuración rápida en su Apple Watch para que pueda acceder a lo que usa más rápido.

Deslice hacia arriba desde la parte inferior de la esfera del reloj de su Apple Watch y desplácese hacia abajo. Toque Editar. Los iconos se agitarán para que pueda moverlos a las posiciones que mejor se adapten a lo que desea. Asegúrate de presionar Listo en la parte inferior después.

Puede cambiar la orientación del Apple Watch configurando si lo usará en su muñeca izquierda o derecha. Abra la aplicación Apple Watch para iPhone> Toque la pestaña Mi reloj> General> Orientación del reloj> Cambiar de izquierda a derecha o viceversa. También puede seleccionar el lado de la corona digital.

Puede cambiar una serie de funciones de accesibilidad en el Apple Watch, como la forma en que reacciona a su entrada. Abra la aplicación Apple Watch para iPhone> Toque la pestaña Mi reloj> Accesibilidad. Podrá ejecutar Texto en negrita y Zoom en esta configuración, por ejemplo.

Si está haciendo algo en su Apple Watch que luego desea seguir haciendo en su iPhone, puede habilitar la función de transferencia de Apple para que pueda continuar como estaba.

Vaya a la aplicación Apple Watch para iPhone> Seleccione la pestaña Mi reloj> General> Activar Activar transferencia.

Abra la aplicación Apple Watch en su iPhone> Toque la pestaña Mi reloj> Diseño de la aplicación> Comience a mover los círculos para adaptarlo a sus preferencias.

Vaya a la pantalla de la aplicación en su reloj presionando Digital Crown> Presione prolongadamente en la pantalla hasta que los iconos comiencen a temblar. Cualquier aplicación que tenga una x en la esquina superior derecha se puede eliminar. También puede mover las aplicaciones de la misma manera que lo hace en su iPhone con este consejo.

Es aún más fácil agregar aplicaciones a Apple Watch que antes, ya que Apple Watch tiene su propia App Store en watchOS 6 . Presione la corona digital para ir a la pantalla de aplicaciones y luego busque el símbolo de la tienda de aplicaciones.

Luego podrá buscar o desplazarse por las diversas aplicaciones recomendadas para Apple Watch. Toque la aplicación que desea descargar y presione Obtener para agregarla a su Apple Watch.

También puede encontrar y descargar nuevas aplicaciones para su Apple Watch en su iPhone. Abra la aplicación Apple Watch para iPhone> toque la pestaña App Store en la parte inferior derecha> presione Discover Watch Apps en iPhone> Encuentre una aplicación que le guste y presione Obtener.

En el Apple Watch, abra la aplicación Configuración y luego Bluetooth. Puede emparejar sus auriculares directamente a su Apple Watch desde aquí.

A veces, un háptico (zumbido) de una notificación no es suficiente para alertarlo, especialmente si usa su correa de Apple Watch sin apretar.

Para ayudar a combatir eso, puede activar algo llamado Haptine prominente que cuando está activado, Apple Watch jugará un háptico prominente para anunciar previamente algunas alertas comunes. Para activar esto, vaya a la aplicación de Configuración en el Apple Watch> Sonidos y Haptics <Desplácese a la sección Haptics> Toque Prominent.

De manera predeterminada, el Apple Watch viene con un código de acceso de cuatro dígitos, sin embargo, puede aumentar este nivel de seguridad a un código de acceso de seis dígitos.

Para hacer eso, vaya a la aplicación Apple Watch para iPhone> Código de acceso> Desactivar código de acceso simple> Escriba su nuevo código de seis dígitos.

Durante la configuración, necesitará conectar su Apple Watch a Wi-Fi, pero si cambia los sistemas de Wi-Fi o necesita conectarse a una red diferente, es agradable y simple.

Abra la aplicación Configuración en su Apple Watch> Desplácese hacia abajo hasta Wi-Fi> Elija la red a la que desea unirse> Ingrese la contraseña.

Si tiene una Mac y un Apple Watch, puede configurarlo para que su Apple Watch desbloquee su MacBook sin tener que escribir su contraseña.

Abra las Preferencias del sistema en su Mac> Seguridad y privacidad> Marque la casilla Usar su Apple Watch para desbloquear aplicaciones y Mac> Escriba la contraseña de su Mac para habilitarla.

Abra la aplicación Apple Watch para iPhone> Toque Wallet & Apple Pay> Agregar tarjeta. Deberá seguir los pasos para agregar su tarjeta de pago.

Abra la aplicación Apple Watch para iPhone> Toque Wallet & Apple Pay> Tarjeta predeterminada> Elija la tarjeta que desea tener como tarjeta principal. No se preocupe, puede cambiar fácilmente de una tarjeta a otra para que no le importe demasiado.

Si configura una tarjeta de viaje Express, no necesitará tocar dos veces el botón para iniciar Apple Pay en su Apple Watch cuando viaje en transporte público. Una vez que se configura una tarjeta de viaje Express, podrá sostener su reloj contra una terminal de transporte público para pagar su viaje.

Abra la aplicación Apple Watch para iPhone> Toque Wallet & Apple Pay> Seleccione Express Travel Card> Elija la tarjeta con la que desea trabajar automáticamente cuando viaje sin necesidad de hacer doble clic en el botón lateral.

Puede usar Apple Pay en su Apple Watch para confirmar pagos en una Mac cercana. Para hacer esto, abra la aplicación Apple Watch para iPhone> Toque Wallet & Apple Pay> Toggle on Allow Payments en Mac.

Presione y mantenga presionado el botón lateral al lado de Digital Crown en Apple Watch y deslice la opción Identificación médica para ver la Identificación médica. Deberá haber configurado su identificación médica en su iPhone de antemano.

Puede elegir que su Apple Watch le notifique si se encuentra en un entorno donde los niveles de sonido podrían ser perjudiciales para su audición.

Abra la aplicación Apple Watch para iPhone> Ruido> Umbral de ruido> Elija su umbral.

Abra la aplicación Noise en Apple Watch y podrá ver en qué decibelios se encuentra el entorno en el que se encuentra.

Abra la aplicación Voice Memo en su Apple Watch y toque el gran botón rojo. Esto iniciará una grabación de voz que se guardará en su iPhone, iPad y Mac.

Cuando reciba un mensaje, levante la muñeca para ver de quién es su mensaje y para leer el mensaje completo. Baje el brazo para descartarlo.

Cuando aparezca un mensaje en su Apple Watch, desplácese hacia abajo y podrá enviar un mensaje preestablecido en respuesta.

Puede optar por dictar su mensaje para que se convierta en palabras a través de Siri o enviarlo como un archivo de audio dentro del texto. También es posible usar su dedo para escribir y lo convertirá en texto.

Apple también te permite responder con varios emoji diferentes exclusivos del Apple Watch, así como pegatinas estándar de emoji, Animoji y Memoji. Para ver más allá de los emojis utilizados más recientemente, desplácese hacia abajo con el dedo o la corona digital y encontrará otros emojis, así como Memoji y Animoji.

Forzar toque en la bandeja de entrada de mensajes en su Apple Watch para redactar un nuevo mensaje.

Vaya a la aplicación Apple Watch para iPhone> Mensajes> Tick Mirror my iPhone. Su Apple Watch ahora lo alertará de la misma manera que su iPhone está configurado para nuevos mensajes.

Si no desea que su Apple Watch suene todo el tiempo, puede configurarlo para que su reloj solo le avise de un nuevo mensaje de texto una vez en lugar de dos veces. Vaya a la aplicación Apple Watch para iPhone> Mensajes> Seleccionar personalizado. Alternativamente, puede hacer que el reloj le recuerde un solo mensaje hasta 10 veces.

Vaya a la aplicación Apple Watch para iPhone> Mensajes> Seleccionar personalizado> Desactivar sonido desactivado.

Puede configurar el Apple Watch para que envíe automáticamente los recibos de lectura cuando haya leído un mensaje. Vaya a la aplicación Apple Watch para iPhone> Mensajes> Activar o desactivar Enviar recibos de lectura según su preferencia.

Vaya a la aplicación Apple Watch para iPhone> Mensajes> Respuestas predeterminadas. Puede cambiar las respuestas predeterminadas que envía cuando Apple Watch no está tratando de adivinar qué decir tocando Editar en la esquina superior derecha. O puede activar o desactivar las respuestas inteligentes.

También es posible agregar una respuesta que quizás desee enviar con frecuencia si se desplaza hacia la parte inferior. Deslizar de derecha a izquierda en una respuesta predeterminada le permitirá eliminarla.

Puede enviar su ubicación actual a cualquier persona que esté enviando mensajes a través del Apple Watch. Forzar el toque en un iMessage y luego optar por Enviar ubicación.

Puede eliminar rápidamente un correo electrónico de su lista de la bandeja de entrada deslizando el dedo de izquierda a derecha en el Apple Watch y tocando el icono rojo con el contenedor. Luego deberá confirmar la eliminación.

Puede marcar sus correos electrónicos deslizando el dedo de izquierda a derecha en el Apple Watch y tocando el icono de la bandera.

Puede marcar un correo electrónico como no leído desde su Apple Watch deslizando el dedo de izquierda a derecha sobre el mensaje en su bandeja de entrada o forzar el correo electrónico cuando esté en él. Aparecerá una cuadrícula de opciones, una de las cuales es marcarla como no leída.

Vaya a la aplicación Apple Watch para iPhone> Correo> Tick Mirror my iPhone. Su Apple Watch ahora lo alertará de la misma manera que su iPhone está configurado cuando reciba nuevos correos electrónicos.

Vaya a la aplicación Apple Watch para iPhone> Correo> Personalizado. Aquí puede seleccionar cómo se manejan cada una de sus diferentes cuentas de correo electrónico y si desea recibir alertas.

Vaya a la aplicación Apple Watch para iPhone> Correo> Personalizado> Marcar VIP. Ahora solo recibirás alertas en tu Apple Watch cuando tus VIP te envíen un correo electrónico.

Puede tener ninguna, una o dos líneas de vista previa para sus mensajes de correo electrónico en Apple Watch. Para seleccionar el que vaya, vaya a la aplicación Apple Watch para iPhone> Correo> Vista previa de mensajes.

Por defecto, cualquier correo electrónico que envíe desde su Apple Watch dirá "Enviado desde mi Apple Watch". Para cambiar su firma, abra la aplicación Apple Watch para iPhone> Seleccione Correo> Personalizado> Firma> Escriba lo que desea que sea su nueva firma.

Vaya a la aplicación Apple Watch para iPhone> Correo> Personalizado. Desplácese hacia abajo y active Preguntar antes de eliminar.

Puede responder a correos electrónicos, marcarlos, marcarlos como no leídos o eliminarlos en Apple Watch. Para hacerlo, Force Touch en la pantalla del correo electrónico que está leyendo y elija entre las cuatro opciones. Desplazarse hacia abajo hasta la parte inferior de un correo electrónico también le dará la opción de responder.

Force Touch en la aplicación Actividad en Apple Watch para cambiar su objetivo de movimiento diario.

Deslice hacia arriba desde el resumen de tres anillos en la vista del Apple Watch para ver más información, incluyendo calorías activas, pasos, distancia y vuelos subidos.

Vaya a la aplicación Apple Watch para iPhone> Actividad> Desactivar Recordatorios de soporte. Siga las mismas instrucciones para volver a activar los Recordatorios de soporte.

Si no está preocupado por recibir actualizaciones durante todo el día sobre qué tan activo está siendo, puede cambiar cuando Apple Watch le notifique al respecto.

Vaya a la aplicación Apple Watch para iPhone> Actividad> Coaching diario.

Vaya a la aplicación Apple Watch para iPhone> Actividad> Desactive todas las alertas que no desea.

Vaya a la aplicación Apple Watch para iPhone> Privacidad. Hay dos opciones: seguimiento de estado físico y frecuencia cardíaca. Puede encenderlo o apagarlo, o ambos, para detener el sensor de frecuencia cardíaca que calcula sus calorías quemadas y el reloj usando los movimientos de su cuerpo para determinar su conteo de pasos y su nivel de condición física.

Deslice de izquierda a derecha durante un entrenamiento en su Apple Watch para finalizar o pausar un entrenamiento. Luego puede elegir guardarlo o descartarlo.

Vaya a la aplicación Apple Watch para iPhone> Entrenamiento> Vista de entrenamiento. Puede establecer sus preferencias para los diferentes entrenamientos.

Si desea ahorrar energía durante un entrenamiento, puede apagar el monitor de frecuencia cardíaca. Abra la aplicación Apple Watch para iPhone> Entrenamiento> Active la opción Modo de ahorro de energía.

Es posible agregar un segmento en una carrera al aire libre con Apple Watch con solo tocar dos veces la pantalla. Un segmento contará con tiempo, distancia y ritmo promedio.

Puede alternar en una configuración llamada Running Auto Pause en Apple Watch que pausará los entrenamientos en ejecución cuando deje de moverse y los reanudará cuando comience nuevamente.

Vaya a la aplicación Apple Watch para iPhone> Entrenamiento> Alternar al ejecutar la pausa automática.

Puede elegir una lista de reproducción para comenzar a reproducirse automáticamente cada vez que inicie un Entrenamiento en Apple Watch, aunque no se reproducirá si ya está escuchando música u otro audio.

Para activar esta función, dirígete a la aplicación Apple Watch para iPhone> Entrenamiento> Desplázate hacia abajo hasta Lista de reproducción de entrenamiento> Selecciona tu lista de reproducción. Deberás haber descargado la lista de reproducción de Apple Music.

Toque los tres puntos en la esquina inferior de la pantalla Reproduciendo ahora en la aplicación Apple Music y desplácese hacia abajo para Ver álbum.

Toque el ícono central en la parte inferior de la pantalla Reproduciendo ahora en la aplicación Apple Music en Apple Watch y presione el botón aleatorio en la siguiente pantalla.

Desplácese más rápido con Digital Crown hasta que aparezca una letra en la aplicación Apple Music en Apple Watch. Luego saltará a través de tus canciones a través del alfabeto.

Cuando esté viendo música en la aplicación Apple Music en Apple Watch, use la corona digital para subir o bajar el volumen.

El Apple Watch tiene la capacidad de almacenar canciones para que puedas escuchar sin tu iPhone cerca, ideal para correr. Para sincronizar una lista de reproducción, vaya a la aplicación Apple Watch para iPhone> Música> Seleccione Agregar música y luego seleccione la lista de reproducción o el álbum que desea sincronizar. Las canciones se sincronizan cuando Apple Watch está en su cargador.

Force Touch cuando esté en la aplicación de calendario en Apple Watch y seleccione vista de día o vista de lista.

Force Touch en una entrada de calendario en el Apple Watch y selecciona obtener indicaciones. Estos se abrirán en Maps, llevándote paso a paso con vibraciones en tu muñeca. Sin embargo, la entrada del calendario deberá tener la ubicación del evento para que esto funcione.

Si se ha desplazado hacia abajo a través de sus citas en su Apple Watch, puede volver a hoy usando Force Touch y luego seleccionando Hoy.

Force Touch en la pantalla del reloj de su Apple Watch y luego desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más.

Force Touch en la pantalla del reloj de su Apple Watch y luego presione Personalizar.

Desplácese hacia la izquierda y hacia la derecha para revelar diferentes elementos, como el color, que se pueden cambiar. Use la corona digital para desplazarse por el color o diferentes complicaciones.

Toque cada complicación para cambiar lo que hay en ellas. No todas las funciones están disponibles en todos los relojes.

Deslice hacia arriba cuando esté en el modo de selección de la cara del reloj en Apple Watch para eliminar la cara. No te preocupes, no lo has eliminado para siempre.

En el modo de selección de la cara del reloj en Apple Watch, desplácese hacia la derecha y seleccione nuevo. Use la corona digital para desplazarse por las opciones disponibles.

Vaya a la aplicación Apple Watch para iPhone, desplácese hacia abajo en el menú y toque Reloj. Cambia si quieres que tu reloj muestre 24 horas o no.

Cuando Push Alerts está activado, su Apple Watch lo alertará de los temporizadores y alarmas que ha configurado en su iPhone para que pueda posponerlos o descartarlos de forma remota.

Abra la aplicación Apple Watch para iPhone> Reloj> Activar o desactivar Alertas push.

Cuando el indicador de notificaciones está encendido, aparecerá un punto rojo en la parte superior de la cara de su Apple Watch cuando tenga notificaciones no leídas.

Abre la aplicación Apple Watch para iPhone> Reloj> Activa o desactiva el indicador de notificaciones.

Algunas de las esferas del reloj Apple Watch (Infografía y Color, por ejemplo) le permiten mostrar su monograma en la esfera.

La aplicación Apple Watch para iPhone le permite personalizar las iniciales que se muestran (hasta 5).

Para cambiarlo, vaya a la aplicación Apple Watch en iPhone> Reloj> Monograma.

De manera predeterminada, Apple enumera las zonas horarias de la ciudad en todo el mundo que tiene almacenadas en su teléfono, pero si asocia más con San Francisco o Seattle que con Los Ángeles, es posible que desee cambiar el nombre.

Ve a la aplicación en tu iPhone> Reloj> Abreviaturas de ciudades.

A algunas personas les gusta tener su reloj siempre programado un par de minutos rápido.

En su Apple Watch, vaya a Configuración> Reloj> +0 min. Use la corona digital para cambiar el tiempo hasta con una hora de anticipación en incrementos de un minuto.

Para configurar una foto específica como esfera del reloj en Apple Watch, busque una foto en Fotos en su iPhone. Luego, deberá tocar el ícono de compartir en la esquina inferior izquierda y desplazarse hacia abajo para Crear esfera del reloj.

Vaya a la aplicación Apple Watch para iPhone> Teléfono> Personalizado> Optar para que el reloj muestre notificaciones, sonidos o si debe sonar.

Vaya a la aplicación Teléfono en su Apple Watch y luego seleccione a alguien de sus Favoritos, Recientes o Contactos.

Presione la corona digital para cargar Siri y luego diga "Llamar [insertar nombre]" para realizar la llamada.

Puede optar por sincronizar ciertas fotos o álbumes con su Apple Watch incluso cuando no tenga su iPhone cerca.

Vaya a la aplicación Apple Watch para iPhone> Fotos> Álbumes sincronizados. Luego puede seleccionar qué álbumes desea en su Apple Watch.

Use la corona digital para acercar y alejar la aplicación de fotos en su Apple Watch y sus dedos para moverse.

Para configurar una foto específica como esfera del reloj en su Apple Watch, busque una foto en Fotos y presione Force Touch para configurarla como una esfera del reloj.

Vaya a la aplicación Apple Watch para iPhone> Acciones> Seleccione si desea Precio actual, Cambio de puntos, Cambio de porcentaje o Capitalización de mercado.

Vaya a la sección Acciones de la aplicación Apple Watch para iPhone y luego seleccione entre una variedad de acciones diferentes o simplemente haga que refleje su iPhone.

Abra la aplicación Apple Watch para iPhone> Clima> Seleccione la ciudad que desea mostrar en las esferas de su reloj o en Weather Glance.

Vaya a la aplicación Clima en su Apple Watch y deslice hacia arriba para ver los próximos 10 días de clima para esa ciudad.

Force Touch en la aplicación Weather en su Apple Watch para configurar el dial para mostrar las condiciones, la probabilidad de lluvia o la temperatura durante todo el día. Ahora puede ver que lloverá a las 5PM claramente.

Si ve un punto rojo en la esfera del reloj, significa que tiene notificaciones no leídas. Para deshacerse del punto, abra la aplicación Watch en iPhone> Notificaciones> Desactivar el indicador de notificaciones.

Force Touch cuando esté en el panel de notificaciones para Borrar todas las notificaciones en su Apple Watch.

Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla en su Apple Watch y aparecerán todas sus notificaciones sin borrar.

Vaya a la aplicación Apple Watch para iPhone> Notificaciones> Seleccionar privacidad de notificaciones.

Ahora, cuando reciba un mensaje, sabrá que proviene de una aplicación específica, pero debe tocar para ver qué dice. Útil si no quieres que otros lean tus notificaciones.

Vaya a la aplicación Apple Watch para iPhone> Notificaciones> Seleccione si desea que Apple y las aplicaciones de terceros le envíen notificaciones o no.