Amazon Alexa sobre la marcha: ¿Qué significa esto y qué auriculares y altavoces lo admiten?

(Pocket-lint) - En 2018, Amazon anunció un nuevo kit de desarrollo llamado Alexa on the go, que esencialmente permitió a los fabricantes de terceros integrar Alexa directamente en sus productos portátiles y de manos libres. Específicamente, estaba destinado a integrar Alexa directamente en auriculares, altavoces Bluetooth y relojes inteligentes.

Alexa ya no está confinada a tu hogar. De hecho, muchos de los mejores reproductores del mundo de los altavoces y auriculares inalámbricos ahora admiten esta función.

En 2018, Amazon anunció que quería que Alexa fuera compatible con la próxima generación de auriculares y dispositivos portátiles, como relojes inteligentes. Para hacerlo posible, la compañía anunció el kit de accesorios móviles Alexa. Es un kit de desarrollo que facilitó a las empresas de hardware agregar Alexa a sus productos de accesorios móviles. Amazon dijo que podrán hacerlo "con una mínima inversión en hardware o esfuerzos de integración".

Tienes razón. Por ejemplo, en 2016, la empresa china iMCO lanzó una campaña de financiación colectiva para CoWatch, un reloj inteligente de acero inoxidable con cara redonda que se integraba con Alexa. Además, a fines de 2017, los auriculares inalámbricos Bragi Dash también agregaron la capacidad de hablar con el asistente de Amazon. Pero estos productos eran pocos y espaciados. El kit de desarrollo renovado sobre la marcha de Alexa eliminó algunas de las barreras y lo hizo mucho más fácil, ampliando el atractivo y atrayendo a los grandes nombres de las casas a entrar.

Con el kit de accesorios móviles de Alexa, Amazon está manejando el bit de integración. Los fabricantes y los equipos de desarrollo ya no necesitan realizar la mayor parte de la codificación para su integración con Alexa. Por lo tanto, no debería haber más problemas, y nosotros, como consumidores, nos hemos beneficiado de la avalancha de nuevos auriculares y dispositivos portátiles Alexa como resultado. Amazon también creó este kit de herramientas específicamente para dispositivos livianos.

En otras palabras, dispositivos que no tienen mucha potencia de procesamiento, incluidos los dispositivos que siempre están conectados a un teléfono. El kit de herramientas de Amazon funciona enviando solicitudes de voz a la aplicación Alexa en iOS o Android. Luego, la aplicación procesa la solicitud, lo que debería parecerle sin problemas. Pero desde el punto de vista de los fabricantes, todo lo que necesitan hacer es grabar y transferir audio, lo que sus dispositivos ya pueden hacer.

La respuesta más corta es: muchos. Los mejores ejemplos incluyen el muy popular Sony WH-1000XM4 , Jabra Elite 85h, Amazon Echo Buds (obviamente), Bose Noise Cancelling Headphones 700 , Jabra Elite Active 75t y Bose QC 35ii, entre muchos otros.

Sony, Bose, JBL y Jabra han adoptado el soporte en muchos de sus dispositivos principales, ya sean auriculares para colocar sobre los oídos o verdaderamente inalámbricos en los oídos.

Del mismo modo, ahora encontrará altavoces inalámbricos Bluetooth de la talla de Bose, Bang & Olufsen y Ultimate Ears disponibles como alternativas de Echo. Incluso personas como Polk y Sonos están incorporando la función en sus barras de sonido y altavoces para varias habitaciones.

Escrito por Maggie Tillman y Elyse Betters.