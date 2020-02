Mobvoi actualiza su reloj inteligente TicWatch Pro para 2020, más o menos

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Mobvoi ha actualizado su gama TicWatch Pro de relojes inteligentes WearOS.

El nuevo modelo sigue el TicWatch Pro original de 2018, en lugar del modelo LTE del año pasado. Llamado "TicWatch Pro 2020", viene con 1 GB de RAM a bordo. Eso es dos veces la RAM del modelo original. Mobvoi dijo que esto permite que el reloj recopile datos más precisos sobre salud, sueño y estado físico.

Al igual que su predecesor, el nuevo reloj presenta un diseño de doble pantalla, completo con pantallas LCD AMOLED y FSTN. La pantalla LCD es transparente cuando no está en uso y se encuentra encima del OLED de 1.39 pulgadas. Si usa solo el panel LCD, obtendrá una vida útil de la batería de hasta 30 días con una sola carga.

TicWatch Pro 2020 también ofrece la certificación Military Standard 810G, por lo que puede sobrevivir a temperaturas y situaciones extremas. Por ejemplo, Mobvoi dijo que puede funcionar bien en temperaturas tan bajas como -4 grados y tan altas como 131 grados Fahrenheit. También es resistente al agua hasta 4.9 pies por 30 minutos.

Tenemos que tener en cuenta que este nuevo reloj todavía usa el Snapdragon Wear 2100, un procesador muy antiguo. No está claro por qué no usa el nuevo Wear 3100, porque ahora no puede ofrecer funciones de conectividad 2020. Su soporte para Bluetooth y Wi-Fi está limitado a 4.2 y 802.11n, respectivamente.

Si esto aún le interesa, el nuevo TicWatch Pro 2020 estará disponible a principios de marzo en los EE. UU. Podrás comprarlo en Amazon y en el sitio web de Mobvoi por $ 260. En el Reino Unido, ahora está disponible por £ 223 en Amazon y Mobvoi. Puede obtenerlo en uno de dos colores: negro y plateado.