Wahoo replantea el clásico rodillo con el Kickr Rollr

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Wahoo ha anunciado el Kickr Rollr, un entrenador de interior inteligente y conectado basado en un diseño de rodillo en lugar de unentrenador turbo .

Los rodillos fueron la elección de facto para los entrenadores de interior durante muchos años, antes de que los entrenadores turbo fijos ganaran popularidad.

El atractivo de los rodillos es que en realidad estás andando en bicicleta, lo que significa que hay una sensación más natural, tienes que mantener el equilibrio y obtienes esos micromovimientos que puedes perder en un turbo.

Por no hablar del hecho de que no tienes que sujetar ni quitar la rueda trasera, por lo que los rodillos son una opción fácil para aquellos que no tienen una moto turbo, o echan un vistazo al cielo y deciden no salir de casa. para ese paseo de invierno y simplemente súbete al rodillo en su lugar.

Sin embargo, el Kickr Rollr no es solo un rodillo conectado, ya que tiene una abrazadera para la rueda delantera. Mientras que los rodillos tradicionales tienen un rodillo delantero para mantener la rueda delantera en movimiento y permitir cierto movimiento de lado a lado a través de los cilindros de los rodillos.

En cambio, el Kickr Rollr sujeta la rueda delantera y es ajustable, lo que significa que puede acomodar una gama de tamaños y diámetros de rueda y hará que usar el entrenador sea más fácil que un rodillo tradicional.

Mientras tanto, la parte trasera del Kickr Roller tiene los elementos conectados que asociarías con un entrenador turbo, capaz de conectarse a medidores de potencia ANT+ para proporcionar medición de potencia y control del entrenador.

Podrás controlar la resistencia del Kickr Rollr con un ciclocomputador Wahoo Elemnt , por lo que podrás, por ejemplo, volver a hacer una ruta al aire libre que hayas hecho anteriormente.

Como no hay un medidor de potencia incluido en el entrenador, como encontrará con muchos de los modelos Kickr, Wahoo también venderá el Rollr en un paquete con los nuevos pedales Powrlink Zero.

El Kickr Rollr costará £699.99 / $799.99 / €799.99 y ya está disponible.

Escrito por Chris Hall.