Wahoo agrega potencia a su sistema Speedplay con Powrlink Zero

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Wahoo ha anunciado la disponibilidad de los pedales Powrlink Zero, agregando un medidor de potencia al sistema de pedales Speedplay.

Cuando Wahoo anunció que relanzaría la plataforma Speedplay en 2021, la compañía prometió que habría pedales eléctricos en el futuro y aquí los tenemos.

Los Powrlink Zero se basan en el pedal Speedlink Zero, lo que permite una cómoda entrada por ambos lados para que no tenga que patear el pedal con la punta del pie antes de engancharlo.

Habrá medida de un solo lado o de ambos lados (con una diferencia de precio considerable); el Powrlink Zero pesa 250 g (solo el lado izquierdo) o 276 g para la medición de dos lados.

Las baterías recargables afirman proporcionar hasta 75 horas de tiempo de viaje, monitoreando su potencia de salida, mientras que la compatibilidad con Bluetooth y ANT+ significa que se pueden usar con una variedad de dispositivos, como Wahoo Elemnt Bolt u otras computadoras para bicicletas de terceros.

Los pedales siguen siendo compatibles con las calas Speedplay Zero existentes. Hay un ajuste de flotación entre 0 y 15 grados, mientras que Wahoo dice que su objetivo es ofrecer una precisión de +/- 1 por ciento, según los entrenadores turbo de la compañía.

"Wahoo siempre ha estado a la vanguardia en brindar a los atletas datos de potencia precisos y confiables con nuestra serie Kickr de entrenadores inteligentes para interiores", dijo Katie DuPree, gerente de producto de Powerlink Zero.

"Ahora hemos aprovechado esa experiencia para crear un medidor de potencia basado en pedales que permite a los atletas obtener los mismos datos sólidos de rendimiento cuando montan o compiten al aire libre, con el beneficio adicional de una entrada por ambos lados y una gran aerodinámica".

El Powrlink Zero (medida solo del lado izquierdo) costará £ 549,99 / $ 649,99 / € 649,99, la medida de doble cara será £ 849,99 / $ 999,99 / € 999,99. Ese precio los sitúa por debajo de los pedales Rally de Garmin , algo más que los Assioma de Favero.

Escrito por Chris Hall.