Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Peloton anunció Guide , una cámara conectada a la TV diseñada para el entrenamiento de fuerza, en noviembre de 2021 y ahora la compañía ha anunciado su disponibilidad en el Reino Unido, EE. UU., Canadá y Australia.

Peloton Guide está diseñado para ofrecer a los interesados en el entrenamiento de fuerza la misma experiencia inmersiva que Peloton ofrece a través de sus productos Bike, Bike+ y Tread.

Hay una serie de características a bordo, incluido el rastreador de movimiento, que es su socio de responsabilidad. Aparecerá en clase y lo alentará a completar sus ejercicios y no bajar sus pesas o dejar de ponerse en cuclillas antes de completar sus repeticiones.

El rastreador de movimientos comprende cientos de movimientos y sus variaciones, mientras que la biblioteca de clases de Peloton tiene un rango que es compatible con él. Sabrá si estás haciendo saltos en lugar de agacharte, por ejemplo, así que no hagas trampa.

También hay una función llamada Self Mode que te permite verte junto al instructor para revisar tu forma, y los Detalles del movimiento te permiten buscar un movimiento si no estás seguro antes de hacerlo. Mientras tanto, Body Activity analiza tu historial de entrenamiento y destaca los grupos musculares que has trabajado recientemente.

Peloton Guide también ofrece una serie de nuevas clases de fuerza y programas diseñados para Guide. Estos incluyen Floor Bootcamp donde Jess Sims y Selena Samuela brindan entrenamiento cardiovascular y de fuerza en un programa de 12 clases. Si estos son como los Bike Bootcamps, estamos vendidos.

Peloton Guide está disponible en el Reino Unido, EE. UU., Canadá y Australia a partir del 5 de abril de 2022. Comenzará en $ 295 en los EE. UU. y £ 275 en el Reino Unido. También deberá registrarse para obtener la membresía mensual de Peloton All-Access para obtener acceso a la biblioteca de clases en vivo y bajo demanda de la compañía.

Las mejores ofertas de Amazon US Prime Day 2021: ofertas seleccionadas aún activas Por Maggie Tillman · 23 Junio 2021 ¡Prime Day 2021 ya está en marcha!

Los nuevos miembros de All-Access solo para guías obtendrán un precio de lanzamiento de $24/mes en los EE. UU. y £24/mes en el Reino Unido durante el resto de 2022. A partir de enero de 2023, esto aumentará a $39/£39 por mes. Para los miembros actuales de Peloton All-Access, se puede agregar Guide a su membresía sin costo adicional.

Escrito por Britta O'Boyle.