Peloton finalmente ha agregado un botón de pausa

(Pocket-lint) - Peloton es mejor conocido por sus bicicletas de spinning, Bike y Bike +, las cuales son excelentes, pero si bien ofrecen una multitud de características , hasta ahora faltaba una característica clave: la capacidad de pausar.

La compañía estadounidense anunció en una entrada de blog que la espera había terminado y que el botón de pausa llegaría a Bike and Bike + "para los pequeños momentos que no puedes ignorar". El botón también llegará a la banda de rodadura "pronto", pero no todavía.

El botón de pausa permitirá a los usuarios de Peloton Bike y Bike + pausar los entrenamientos On Demand presionando y manteniendo presionada la pantalla y confirmando que desea pausar. Anteriormente, los usuarios tenían que detener su entrenamiento, lidiar con lo que requería que se detuvieran y luego reanudar donde estaba el entrenamiento en lugar de donde lo dejaron.

La introducción del botón de pausa, que francamente se retrasó hace mucho tiempo, permite a los usuarios congelar todo hasta que reanude. La clase, el progreso y las métricas agregadas se detienen por completo. Perderás tu rango en la tabla de clasificación, pero seguirás incluido en la tabla de clasificación "Aquí y ahora" y esto también se refleja en el resumen de tu entrenamiento y en la tarjeta de puntuación.

Los usuarios también estarán encantados de saber que pausar una clase no afecta su capacidad para progresar en programas, desafíos, logros, rachas, hitos o registros personales. El botón de pausa se está implementando en Peloton Bike and Bike + ahora, así que asegúrese de instalar cualquier actualización cuando se le solicite cuando salte para su próximo viaje.