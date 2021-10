Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Peloton tiene algunas máquinas en su cartera , incluidas dos bicicletas y dos cintas de correr, pero no importa cuál tenga en su casa, el principio es el mismo: ejercítese con ellas viendo al instructor de Peloton entusiasta en la pantalla grande al frente. de ti.

Sin embargo, la experiencia del Peloton es profunda. Hay características sobre características integradas en las máquinas, algunas de las cuales no son tan fáciles de encontrar, por lo que si bien puede simplemente subirse a la banda de rodadura y correr, o subirse a la bicicleta y andar con los instructores, hay mucho más de lo que se encuentra. el ojo para ayudarte a alcanzar tus metas.

Hemos profundizado en todas esas funciones de Peloton Bike + para compilar esta lista de consejos y trucos, que esperamos le ayuden a sacar el máximo provecho de su Peloton Bike o Bike +.

No es tan obvio este. Las clases en vivo aparecen en la esquina superior derecha de la pantalla, así como en la pestaña Programación. Para unirse a una clase en vivo, deberá contar o tocar unirse si llega justo a tiempo o un poco tarde.

Toque la pestaña Programar en la parte inferior de su pantalla Peloton Bike / Bike +> Toque la fecha en la que desea hacer una clase en vivo> Desplácese hacia abajo por las clases disponibles> Toque Count Me In o Unirse cuando haya encontrado el clase que te apetezca.

Si desea ver qué clases en vivo están por venir en Peloton Bike o Bike +, diríjase a la pestaña Programa en la parte inferior de la pantalla. La pantalla que aparece te mostrará automáticamente todas las clases en vivo de ese día.

Hay una serie de programas en Peloton Bike y Bike +, diseñados para ayudarlo a alcanzar sus objetivos, ya sea aprender el estilo Peloton en términos de montar, hacer un programa básico para fortalecer su núcleo o hacer un programa de pilates, por ejemplo.

Toque la pestaña Programas en la parte inferior de la pantalla> Seleccione el programa que desea iniciar. Varían en duración, pero cada una requiere que hagas una cierta cantidad de entrenamientos en una semana.

Tenemos una función separada para conectar su Apple Watch a Peloton Bike +, pero si tiene un Watch Series 3 o posterior y tiene Bike +, puede conectar los dos con GymKit . Comience un viaje compatible en Peloton> Sujete su Apple Watch en la parte superior de la pantalla junto a la cámara> Presione Conectar en su Apple Watch> Presione Iniciar en su pantalla Peloton.

Tenga en cuenta que no todas las atracciones son compatibles con GymKit, por ejemplo, los Bike Bootcamps y las clases de fuerza no lo son.

Los desafíos son excelentes para mantenerte motivado en Peloton. Hay uno para el año llamado The Annual, pero también hay mensuales que son perfectos para darte esa razón adicional para subirte a la bicicleta, incluso cuando puedes pensar en 20 razones para no hacerlo.

Toque Desafíos en la parte inferior de la pantalla> Toque Unirse para cualquiera de los Desafíos que suenen en su calle. Cualquier cosa a la que te unas aparecerá aquí también, con una barra de progreso que indica qué tan bien estás para completarlas. También verá los desafíos de los que forma parte si se desplaza hacia abajo en la pestaña Inicio.

Hay varias formas de eliminar un entrenamiento en Peloton. Una de las más rápidas es tocar tu nombre de usuario en la esquina inferior izquierda> Toca Historial de ejercicios> Desliza el dedo de derecha a izquierda en cualquier entrenamiento de la lista que quieras eliminar> Toca Eliminar entrenamiento.

También puede tocar un entrenamiento de la lista, desplazarse hacia abajo hasta la parte inferior de los detalles de las estadísticas y los gráficos en el lado derecho y tocar Eliminar entrenamiento en la parte inferior.

La respuesta corta a esto es que no puedes. Una vez que comienzas un entrenamiento de Peloton, ya sea en vivo o bajo demanda, no puedes pausarlo. Puede salir del viaje y luego volver a él, pero volverá al viaje donde está, en lugar de donde lo dejó.

No es posible hacer tapping en un instructor en Peloton y marcarlo como favorito como tal. Sin embargo, puede marcar entrenamientos de sus instructores favoritos y calificar los viajes de sus instructores favoritos y el instructor eventualmente terminará en la sección Sus instructores de la pestaña Inicio.

Si desea obtener más información sobre alguno de los instructores, o ver solo sus clases, puede tocar los tres puntos en la parte inferior derecha de la pantalla de Peloton y tocar los instructores en el menú. Desde aquí, puede elegir el instructor del que desea obtener más información.

Para marcar un viaje en Peloton, simplemente toque la pestaña de favoritos en la parte superior derecha de una tarjeta de viaje que le interese.

Si marcó varios paseos o clases en Peloton pero no sabe dónde terminan, diríjase a la pestaña Clases en su pantalla> Toque Filtros en la parte superior derecha> Alternar marcado como favorito> Toque Mostrar clases en El fondo. A continuación, aparecerán sus clases marcadas para que pueda elegir.

Peloton no tiene escasez de clases, por lo que filtrar es clave para encontrar lo que buscas rápidamente. Toque la pestaña Clases en la parte inferior de la pantalla> Toque el tipo de entrenamiento que desea hacer en la parte superior: Ciclismo, Bootcamp, Fuerza, Cardio, etc.> Toque Filtro en la esquina superior derecha> Filtrar por longitud, Instructor , Música, Tipo de clase, Subtítulos, Sesiones, Marcado como favorito, Tomado, No tomado, Pesos, Sin pesos> Toque Mostrar clases en la parte inferior. Toca Borrar en la parte superior derecha para borrar todos los filtros y empezar de nuevo, o toca de nuevo un filtro para eliminarlo.

Puede elegir filtrar por tantas o pocas categorías como desee. Por ejemplo, nos encantan los paseos en intervalos y brazos y somos un gran admirador de Alex Toussaint, así que tocamos Ciclismo, luego filtramos por 30 o 45 minutos de duración, Alex Toussaint bajo el instructor y luego simplemente tocamos Pesos y todos los paseos en brazos e intervalos. por Alex aparecen.

Si quieres asegurarte de que no haya palabrotas en tu clase de Peloton, tal vez los niños estén cerca, o tal vez simplemente no respondas bien a las palabrotas, puedes ocultar clases que contengan cualquier lenguaje explícito.

Toque su nombre de usuario en la esquina inferior izquierda> Toque el engranaje rojo de Configuración en la parte superior derecha sobre su nombre e imagen> Toque Preferencias> Marque la casilla junto a Ocultar clases que pueden contener lenguaje explícito.

Es posible ocultar las clases pre y postnatal, pero esto solo está disponible para las clases On Demand. Seguirá viendo clases en vivo antes y después del parto.

Toque su nombre de usuario en la esquina inferior izquierda> Toque el engranaje rojo de Configuración en la parte superior derecha sobre su nombre e imagen> Toque Preferencias> Marque la casilla junto a Ocultar clases pre / postnatales.

Puede elegir una clase en Peloton Bike y Bike +, o puede elegir simplemente montar y que sus métricas aparezcan en la pantalla. Si solo desea montar, toque la pestaña Más en la parte inferior de la pantalla y seleccione Comenzar a montar en la pestaña Just Ride.

Además de las clases y la capacidad de simplemente montar en bicicleta, Peloton también ofrece paseos escénicos, que le permiten viajar a rutas panorámicas de todo el mundo. Por ejemplo, puede optar por recorrer 10 km de Big Sur.

Toque la pestaña Más en la parte inferior de la pantalla> Elija Ver rutas en la opción Paseo escénico> Toque una ruta que le guste.

Los paseos de Power Zones en Peloton se centran en lograr niveles de rendimiento específicos en diferentes momentos, con el objetivo de ayudarlo a mejorar la fuerza, la resistencia y el rendimiento general. Hay siete zonas en total, y cada una representa un rango de salida objetivo. Por ejemplo, la zona 7 podría lograrse cuando esté trabajando con una salida de 190 o más.

Puede seleccionar una potencia de umbral funcional (FTP) estimada, que es la potencia más alta que puede mantener durante una hora, en función de su peso y sexo, o puede elegir un valor personalizado. Se recomienda realizar una prueba de esfuerzo máximo de 20 minutos para determinar este valor.

Si eliges hacer entrenamientos o clases de Power Zone, querrás mostrar Power Zones, que aparecen en la parte inferior de la pantalla. Toque su nombre de usuario en la esquina inferior izquierda de la pantalla> Toque el engranaje de configuración rojo en la parte superior sobre su nombre e imagen> Toque Preferencias> Marque la casilla junto a Mostrar zonas de energía> Elija Estimado o Personalizado.

Peloton tiene una función de chocar los cinco que le permite enviar un choca esos cinco virtual a otro miembro de la comunidad y recibir los cinco de vuelta. Funciona para clases On Demand y Live y es una buena manera de enviar algo de ánimo a tus compañeros Pelotoners.

Para enviar un choca esos cinco, toca el avatar de la persona junto al nombre de la tabla de clasificación de un miembro a la derecha de tu pantalla durante un entrenamiento. Recibirán una notificación a la izquierda de su pantalla, al igual que tú si alguien te choca los cinco.

Durante un entrenamiento de ciclismo Peloton, los instructores le darán un rango para probar y obtener entre la cadencia y la resistencia. A veces, ese rango, y tratar de alcanzarlo, puede hacer más daño que bien. Sin embargo, es posible ocultar ambos fácilmente, lo que le permite concentrarse en cómo se siente, en lugar de tratar de alcanzar un número específico.

Para ocultar el rango de cadencia, toque la flecha a la derecha del rango de cadencia durante un entrenamiento. Para ocultar el rango de resistencia, toque la flecha a la derecha del rango de resistencia.

Sesiones es una función de Peloton disponible para entrenamientos de carrera y ciclismo que duran 20 minutos o más. Le permiten ver una tabla de clasificación en vivo para una clase a pedido donde los miembros han comenzado la clase al mismo tiempo. Las sesiones comienzan cada cinco minutos y puede optar por esperar a que comience la sesión o puede omitirla y comenzar de inmediato.

La función Aquí ahora es una pestaña en la tabla de clasificación que aparece en el lado derecho de la pantalla cuando se realiza una clase On Demand. Le mostrará los miembros que están tomando la misma clase que usted en ese momento, lo que lo ayudará a mantenerse motivado al tratar de atrapar a otro miembro en la pizarra, por ejemplo.

Hay una función en Peloton llamada Clases apiladas que le permite crear su entrenamiento perfecto al poner en cola las clases que desea hacer y agregarlas a su Pila para que pueda realizar la transición sin problemas entre ellas.

Por ejemplo, puede agregar un entrenamiento de fuerza de brazos, seguido de un paseo, seguido de un paseo de enfriamiento a un Stack.

Busque el primer entrenamiento que desea hacer y toque el icono con los dos rectángulos y el símbolo +. Repita esto con cualquier otro entrenamiento que desee agregar a su pila. Para ver la pila, toque los dos rectángulos con el símbolo + en la parte inferior derecha de su pantalla. Puede modificar la pila o presionar comenzar para comenzar. Una vez que termine el primer entrenamiento, verá la opción Continuar apilando en la parte superior para pasar al siguiente entrenamiento.

Las colecciones son una serie de clases que tienen un tema en particular, por ejemplo, artistas musicales o pilates. Si desea ingresar a Pilates o Yoga, por ejemplo, las Colecciones son un buen lugar para encontrar clases en esas categorías.

Toque la pestaña Clases en la parte inferior de la pantalla> Toque Colecciones en la esquina superior izquierda> Elija la Colección que le interesa> Seleccione una clase de la Colección.

Un Encore es una clase que se ha grabado previamente pero se está retransmitiendo como si fuera una clase en vivo. Puede optar por mostrar las clases de Encore en la lista de clases en vivo u optar por ocultarlas.

Toque la pestaña Programación en la parte inferior de la pantalla> Active o desactive la opción Mostrar anotaciones.

La pestaña Inicio de Peloton mostrará recomendaciones de conducción basadas en lo que ha hecho anteriormente, así como entrenamientos que podrían ser beneficiosos para usted en función de lo que haya hecho.

En la barra de Selecciones diarias de la pestaña Inicio, verá recomendaciones de paseos para Su habitual, Un entrenamiento rápido, Algo nuevo, Un desafío, Fortalecimiento de la fuerza y Un estiramiento.

En la parte superior de la pestaña Inicio en la pantalla de Peloton Bike, verá qué tan bien lo está haciendo esa semana en términos de los días que ha hecho un entrenamiento. También verá comentarios sobre cualquier racha, como una racha de cinco días, por ejemplo.

Sin embargo, para ver su actividad completa, diríjase a su Nombre de usuario en la parte inferior izquierda de la pantalla> Toque Actividad. Luego verá un gráfico de su actividad, que puede filtrar en la parte superior o tocar Ver historial en la esquina superior derecha para ver un desglose de sus entrenamientos.

Peloton ama los logros. Es posible que haya notado que los instructores llaman a los usuarios en los paseos y les dicen cosas como Happy 100 o Happy 300 o Happy First Ride.

Si desea ver qué logros ha obtenido, toque su Nombre de usuario en la esquina inferior izquierda> Toque Logros en el panel. Aparecerá una lista de tus logros aquí, junto con los siguientes para intentar conseguirlos.

Puede ver un resumen de cómo le fue en cualquier mes anterior en Peloton, con estadísticas que incluyen sus días activos, la cantidad de entrenamientos diferentes, el mejor instructor y el mejor rendimiento, entre otros.

Toque su Nombre de usuario en la parte inferior izquierda de la pantalla> Toque Calendario en la barra de la izquierda> Desplácese hacia arriba y hacia abajo por los distintos meses del calendario a la derecha de la pantalla.

Una de las mejores cosas de Peloton es la comunidad, con chocar los cinco. Sin embargo, también puede seguir a cualquier amigo que tenga y hacer ejercicio con amigos si lo desea.

Para encontrar amigos en Peloton, toque su Nombre de usuario en la esquina inferior izquierda> Seleccione Buscar miembros en la esquina superior izquierda> Ingrese el nombre de usuario de su amigo o elija conectarse a Facebook para encontrar amigos de Facebook que están en Peloton.

Para viajar con amigos en Peloton, puede programar una sesión en la aplicación Peloton y compartir la invitación. Su amigo recibirá una alerta unos minutos antes de que comience la sesión programada, al igual que usted tanto en la aplicación Peloton como en su Peloton Bike. Toque Unirse a la sesión y podrá montar con amigos.

Para poder hacer videollamadas con amigos en Peloton, ya deben estar siguiendo el uno al otro. Luego deberás unirte a la misma clase que tu amigo. Desde aquí, dirígete a la sección Aquí ahora de la tabla de clasificación a la derecha de tu pantalla durante un entrenamiento y toca el nombre de tu amigo. Luego podrás tocar Hablar para hacer una videollamada, asumiendo que tu amigo tiene la función habilitada.

Es posible que haya perdido peso desde la primera vez que adquirió su bicicleta Peloton, y es posible que desee actualizar su perfil personal para reflejar esto.

Toque su Nombre de usuario en la esquina inferior izquierda> Toque el engranaje rojo de configuración en la parte superior de la pantalla sobre su nombre de usuario y su imagen> Toque Peso> Ajuste en consecuencia.

No es necesario que tenga una foto de perfil en su cuenta de Peloton, pero puede hacerlo si lo desea. Para agregar uno o cambiarlo, toque su Nombre de usuario en la esquina inferior izquierda> Toque el símbolo de edición en el círculo grande arriba de su Nombre de usuario> Elija Tomar una nueva foto o Importar imagen de Facebook.

Si desea cambiar su imagen en una fecha posterior, toque su Nombre de usuario en la esquina inferior izquierda> Toque el engranaje de configuración en la parte superior de la pantalla sobre su nombre de usuario> Toque Cambiar imagen.

Peloton registra sus récords personales para que pueda intentar mejorarlos. Puede ver sus récords personales tocando su nombre de usuario en la parte inferior izquierda de la pantalla. Sus récords personales aparecerán en la parte inferior derecha de la pantalla en un panel.

Si desea administrar sus registros personales, toque su nombre de usuario en la esquina inferior izquierda> Toque Administrar registros personales en la parte inferior derecha de la pantalla.

Peloton admite hasta seis usuarios con una membresía, pero querrá asegurarse de que cada usuario tenga su propio perfil para obtener las recomendaciones adecuadas para usted, así como las estadísticas correctas y un registro de sus propios logros y esfuerzos individuales.

Para cambiar de usuario, toque las dos flechas en la esquina inferior izquierda de la pantalla y toque el perfil de usuario correcto antes de comenzar un entrenamiento o una carrera.

Las etiquetas en Peloton te permiten expresar varios elementos de tu personalidad y conectarte con otros miembros que pueden tener intereses similares, como #PelotonDads o #PelotonMoms. Puede agregar hasta 10 etiquetas a su perfil a la vez y puede elegir la etiqueta que desea establecer como principal antes de cada entrenamiento.

Toque su nombre de usuario en la esquina inferior izquierda> Toque Agregar etiquetas debajo de su foto de perfil y nombre de usuario en el panel de la izquierda> Toque Agregar etiquetas o Explorar> Elija las etiquetas que desee. Si tiene varias, puede seleccionar la etiqueta principal que desea que aparezca en la tabla de clasificación aquí.

El Peloton Strive Score es una métrica personal y no competitiva que mide la intensidad de su entrenamiento, según la cantidad de tiempo que pasa en cada zona de frecuencia cardíaca. Puede desactivar Strive Score por completo y también puede optar por ocultarlo a los demás en la clase, así como a las zonas de frecuencia cardíaca.

Toque su nombre de usuario en la esquina inferior izquierda> Toque el engranaje de configuración rojo en la parte superior sobre su nombre e imagen> Toque Preferencias> Marque o desmarque la casilla junto a Seguimiento y visualización de puntaje de esfuerzo> Marque o desmarque la casilla siguiente para Ocultar mi puntuación de esfuerzo y las zonas de frecuencia cardíaca a los demás en la clase.

Peloton permite chatear por video con otros usuarios que sigues y que te siguen. Si no desea que los usuarios puedan realizar una videollamada, es posible desactivar la función.

Toque su nombre de usuario en la esquina inferior izquierda> Toque el engranaje de configuración rojo en la parte superior del panel a la izquierda> Seleccione la pestaña Social> Marque o desmarque la casilla junto a Habilitar video chat.

La tabla de clasificación de Peloton aparece en el lado derecho cuando estás participando en un viaje. De forma predeterminada, su género y grupo de edad, como F o M, 30 o 40 años, aparecerán debajo de su nombre de usuario, lo que permitirá que otros usuarios que tomen la clase lo vean.

Si desea ocultar su grupo de edad y sexo, toque su Nombre de usuario en la esquina inferior izquierda> Toque el engranaje de configuración rojo en la parte superior del panel a la izquierda> Seleccione la pestaña Social> Marque o desmarque la casilla siguiente a Grupo de edad / género visible en la tabla de clasificación.

Es posible hacer que todo su perfil sea privado en Peloton, lo que significará que solo los miembros que apruebe podrán ver su perfil e historial de entrenamiento.

Toque su nombre de usuario en la esquina inferior izquierda> Toque el engranaje de configuración rojo en la parte superior del panel de la izquierda> Seleccione la pestaña Social> Marque o desmarque la casilla junto a Perfil privado.

Algunos instructores de Peloton imparten clases con listas de reproducción dedicadas a ciertos artistas. Por ejemplo, Cory monta algunos paseos de Britney Spears y paseos de Spice Girl. Sin embargo, hay otros. Puede acceder a las atracciones con un enfoque en un artista musical tocando la pestaña Clases> Pulsando en Colecciones en la esquina superior izquierda> Serie de artistas> Encuentra tu artista musical favorito de la lista.

Alternativamente, puede tocar la pestaña Inicio y desplazarse hacia abajo. Hay un panel de Artistas recomendados que mostrará artistas en función de tus viajes y comentarios anteriores. Al tocar un artista, se mostrarán todas las clases con su música.

A veces, las atracciones tienen títulos que te dicen qué tipo de música tendrán, otras veces no es tan obvio. Si quieres comprobar lo que estás escuchando mientras sudas en la bicicleta, puedes hacerlo.

Toque la clase que está considerando hacer> Toque Ver lista de reproducción.

Si aparece una canción durante un entrenamiento que le encanta, puede guardarla en su perfil, lo que le permitirá volver a ella más tarde. Aparecerá un símbolo de música a la izquierda de la pantalla durante un entrenamiento, tóquelo para ver la canción que se está reproduciendo. Para marcar una canción como favorita, toque el corazón.

Todas las canciones que prefieras en Peloton se guardan en un lugar exclusivo para que puedas verlas todas. Para encontrar sus canciones favoritas, toque su Nombre de usuario en la esquina inferior izquierda> Toque Música en el panel. Todas tus canciones favoritas aparecerán aquí.

Tenemos una función separada que ofrece un poco más de detalle sobre cómo sincronizar sus canciones favoritas de Peloton con Apple Music o Spotify. Sin embargo, en pocas palabras, toque su Nombre de usuario en la esquina inferior izquierda> Toque Música> Toque Conectar a la derecha> Elija Conectar junto a Apple Music o Spotify, según sus preferencias.

Una vez que haya conectado su cuenta de Spotify o Apple Music a Peloton, verá aparecer una lista de reproducción llamada Mi música de Peloton por [nombre de usuario].

Durante un entrenamiento, puede optar por tener la mezcla original, que es una combinación de instructor y música, más música o más instructor. Cuando comience un entrenamiento, presione el botón para subir o bajar el volumen en el borde derecho de la pantalla y seleccione su preferencia.

Vale la pena conectar un monitor de frecuencia cardíaca a su Peloton Bike o Bike + para asegurarse de obtener datos más precisos de sus entrenamientos. Puede usar Apple Watch si tiene Bike + o usa una aplicación de terceros, o puede usar un monitor de frecuencia cardíaca alternativo.

Toque Configuración en la parte superior derecha de la pantalla> Toque Monitor de frecuencia cardíaca en el menú desplegable> Elija su dispositivo de la lista. Si no lo ve, toque Ir a la configuración de Bluetooth y seleccione Emparejar nuevo dispositivo, luego siga las instrucciones.

Para subir el volumen de su Peloton Bike o BIke +, toque los botones de volumen en el borde derecho de la pantalla. También puede tocar la configuración en la parte superior de la pantalla y mover el control deslizante de volumen.

Para ajustar el brillo de la pantalla en la Peloton Bike, toque Configuración en la esquina superior derecha de la pantalla. Desde aquí, verá una opción de Brillo de pantalla con un control deslizante. Deslice para ajustar el brillo hacia arriba o hacia abajo.

Peloton requiere una conexión Wi-Fi para funcionar, por lo que si cambia su red Wi-Fi, deberá asegurarse de actualizar la configuración de Peloton. Toque Configuración en la esquina superior derecha de su pantalla> Toque Wi-Fi> Seleccione la red de la lista e ingrese la contraseña.

Para conectar auriculares Bluetooth a su Peloton Bike o Bike +, toque Configuración en la esquina superior derecha de la pantalla Peloton> Toque Audio Bluetooth. Asegúrese de que sus auriculares estén en modo de emparejamiento Bluetooth. Si no aparecen en la lista de dispositivos disponibles, toque Configuración de Bluetooth> Emparejar nuevo dispositivo> Siga las instrucciones en pantalla.

Para aquellos que desean conectar específicamente los AirPods de Apple a su Peloton Bike o Bike +, tenemos una función separada con algunos detalles más, pero la idea general se encuentra a continuación.

Toque Configuración en la esquina superior derecha de su pantalla> Toque Audio Bluetooth> Mantenga presionado el botón en la parte posterior de los AirPods o AirPods Pro hasta que parpadee en blanco> Toque Conectar al lado de sus AirPods de la lista en el Peloton pantalla.

Si tiene auriculares con cable , en lugar de auriculares Bluetooth, puede conectarlos a Peloton Bike o Bike + insertándolos en el puerto justo debajo del manillar en el medio.

Peloton Bike y Bike + tienen una cámara en la parte superior de la pantalla. Esta cámara tiene un interruptor de cubierta física, por lo que si desea apagar la cámara, asegúrese de que la cubierta esté completamente hacia la izquierda.

Puede transmitir la pantalla de su Peloton a un televisor compatible, lo cual es útil si desea hacer un entrenamiento de fuerza y no tiene el Bike +, que le permite girar la pantalla de su Peloton, por ejemplo.

Toque en Configuración en la parte superior derecha de su pantalla> Toque en Pantalla de transmisión> Toque en su televisor de la lista de dispositivos disponibles.

Puede conectar Peloton a Facebook, lo que podría hacer por un par de razones. El primero podría ser importar una imagen de perfil, el segundo podría ser encontrar amigos en Peloton a través de Facebook, que es más fácil que averiguar su nombre de usuario.

Toque su nombre de usuario en la esquina inferior izquierda> Toque el engranaje rojo de configuración en la esquina superior derecha del panel izquierdo> Toque Social> Marque la casilla junto a Facebook conectado. Esto le pedirá que vaya a www.facebook.com/device e ingrese el código que se muestra en la pantalla de su Peloton. Puede optar por utilizar la aplicación de Facebook o el navegador. Toque Aprobar cuando se le solicite. Luego, habrá conectado Facebook a su Peloton.

Puede conectar Peloton y Strava juntos para que los entrenamientos de Peloton se guarden automáticamente en Strava, ya sea corriendo o en bicicleta.

Toque su nombre de usuario en la esquina inferior izquierda> Toque el engranaje de configuración rojo en la esquina superior derecha del panel izquierdo> Toque Social> Marque la casilla junto a Stava Connected> Inicie sesión en su cuenta de Strava y siga las instrucciones .

Al igual que Strava, puedes conectar Peloton y Fitbit para que Peloton agregue automáticamente tus entrenamientos a tu Fitbit.

Toque su nombre de usuario en la esquina inferior izquierda> Toque el engranaje de configuración rojo en la esquina superior derecha del panel izquierdo> Toque Social> Marque la casilla junto a Publicar automáticamente mis viajes en Fitbit> Iniciar sesión con su cuenta de Fitbit > Seleccione la información que desea compartir> Toque en Permitir. Eso es todo.

Respuesta corta para esta, no. Peloton usa una versión personalizada de Android, pero no hay forma de descargar aplicaciones, como Netflix o Prime Video. Tampoco se puede usar para ver televisión.

Otra respuesta corta, no, no pueden. La cámara en la parte superior de la pantalla es para videollamadas con amigos que sigues en Peloton o para tomar una foto de perfil. No se preocupe, esos instructores súper entusiastas no pueden ver cuando no está poniendo el esfuerzo o cuando les está insultando por decirle que aumente esa resistencia.

Peloton Bike y Bike + usan tacos compatibles con Delta, que se enganchan con los zapatos Peloton, o cualquier zapato que tenga una configuración de tres orificios para tornillos. Para soltar, apunte los dedos de los pies hacia adentro hacia la bicicleta y el talón hacia afuera. Para enganchar, simplemente alinee la parte delantera de su pie con la cala y presione hacia abajo.